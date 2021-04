„Pastila magică” împotriva COVID-19. Care sunt cele mai promiţătoare tratamente disponibile în România

Lumea are acum vaccinuri care pot preveni majoritatea cazurilor de Covid-19 şi chiar medicamente care pot ajuta la cele mai grave simptome ale bolii. Acum are nevoie de un Tamiflu pentru SARS-CoV-2, se arată în presa medicală americană. „Pastila magică” ar fi o pastilă perfect calibrată pentru a viza SARS-CoV-2, cu efecte secundare tolerabile şi un preţ scăzut. În plus, pastila ar funcţiona la fel de bine ca acele tratamente cu anticorpi care necesită o perfuzie intravenoasă de o oră, dar ar putea fi împachetată într-o cutie pe care pacienţii o pot lua acasă şi şi-o pot administra singuri.

„Unele medicamente au ajuns să fie eşecuri în tratamentul Covid-19, cum ar fi hidroxiclorochina, medicament împotriva malariei, iar altele au fost succese neaşteptate, cum ar fi dexametazona, steroidul care salvează vieţile pacienţilor infectaţi. Printre alte variante, s-a numărat remdesivirul, un antiviral intravenos care s-a dovedit a reduce modest durata spitalizării la pacienţii cu Covid-19. De asemenea, tratamentele cu anticorpi de la Eli Lilly şi Regeneron au ajutat la menţinerea pacienţilor cu risc ridicat în afara spitalului”, arată sursa citată.

Totuşi, încă lipseşte o pastilă extrem de eficientă care poate fi administrată imediat după diagnostic şi care să omoare virusul. În acest moment, sunt testate cel puţin 6-7 tipuri de tratamente aflate în fază finală de testare clinică. Printre acestea se numără molnupiravir, AT-527 sau PF-07321332, tratamente care au ajuns în studii clinice de ultimă etapă.

Adevărul” a discutat cu CEO-ul companiei farmaceutice „Terapia” din Cluj despre cele mai eficiente tratamente de până acum, inclusiv în România, şi despre pontenţiala „pastilă magică” ce va trata Covid-19.



Favipiravirul, unul dintre cele mai promiţătoare medicamente anti-COVID-19



„Dezvoltarea unui medicament de la zero nu e un proces foarte simplu, poate dura şi 10 ani în anumite situaţii. Aici însă nu vorbim despre dezvoltarea unui medicament de la zero, ci de reconvertirea unor medicamente – care au fost folosite pentru alte boli sau variante ale unor medicamente existente cu mici modificări moleculare care să le facă mai eficiente şi mai sigure se află în diverse faze de cercetare. Focusul laboratoarelor a fost pus pe vaccin, iar tratamentul a fost pus în plan secund”, susţine Dragoş Damian, CEO-ul companiei Terapia din Cluj.

Acesta a precizat că „sunt cel puţin 6 preparate şi reconvertite, şi noi care sunt în studii clinice de ultimă etapă. Acum rămâne de văzut dacă în urma datelor furnizate de producători agenţiile de reglementare le vor aproba şi cât va dura”. „Japonia este cea mai avansată acum cu Favipiravirul, pe care îl avem şi noi în protocolul de tratament în România. Cred că suntem singura ţară din UE care-l avem. Favipiravirul este un medicament reconvertit care era folosit pentru gripă şi este acum inclus în protocolul anti-Sars Cov-2”, a susţinut Dragoş Damian.

Acesta a mai susţinut că Favipiravirul, „care va fi, în curând, împachetat şi în România, este cel mai bun exemplu de reconvertire. Pe aceeaşi compoziţie de bază, o serie de molecule au fost modificate şi sunt acum realizate 6-7 studii clinice pentru a-i stabili eficienţa”.



Încă nu există un tratament care „omoară virusul”



Întrebat care este cel mai bun tratament din cele care există până acum pentru Covid-19, Damian a spus: „Nu există un grad de comparaţie acum. Există diverse experienţe şi diverse studii clinice ce au avut vedere anumiţi parametri, dar în niciunul nu s-a dovedit clar că omoară virusul. În cele din urmă, cea mai eficientă strategie a fost utilizarea dozei foarte ridicate de corticoizi, dexametazona fiind cel mai bun exemplu, pentru că acţionează pe un mecanism de producere a bolii, mecanism etiologic, care merge pe distrugerea agentului patogen similar cu antibioticele. Nu există încă un medicament care să să distrugă virusul şi să fie dovezi clare în acest sens. Fie sunt medicamente care reduc capacitatea de a se multiplica a virusului, dar trebuie luate chiar de la început, imediat după ce ai suspiciunea că ai fost infectat, lucru greu de făcut pentru că nu ştii exact când te-ai infectat. Fie sunt medicamente care se iau în spital pentru a reduce severitatea bolii şi a reduce durata de spitalizare şi atunci, sigur, se eliberează acel pat de ATI mai repede. Cam aici suntem în acest moment”.



„România, avansată în privinţa protocolului de tratament anti-Covid”

Având în vedere că au apărut o serie de vaccinuri anti-COVID-19, Damian susţine că acum companiile se vor concentra şi pe găsirea unui tratament: „Să ne uităm cu atenţie în jurul nostru: în continuare avem o rată mare de infectare. România are 5.000 de cazuri, dar eu zic că avem cel puţin dublu sau triplu. Cel mai bun indicator sunt Polonia şi Ucraina, care testează mult şi au cam 15-20.000 de pacienţi pe zi. Dacă păstrăm proporţia populaţiei, România nu cred că poate să aibă sub 10.000 de infectări. Toate aceste persoane ar beneficia de tratament, neavând ocazia să beneficieze de vaccin. Deci ar fi bine să existe şi tratament”.

mai spune că, în opinia sa, „România cu cele două preparate antivirale, umifenovirul şi favipiravirul este una dintre cele mai avansate ţări, care are măcar două instrumente care reduc atât severitatea bolii, cât şi durata spitalizării.” Vezi aici care este CEO-ul Terapiamai spune că, în opinia sa,” Vezi aici care este protocolul de tratament aprobat în România.



Nu există „pastila magică”

În ceea ce priveşte orizontul de timp necesar pentru apariţia unei „pastile magice” care să trateze COVID-19, Damian a răspuns: „Cred că şi în cazul celorlalte şase tratamente aflate în diverse etape clinice sau preclinice ar putea fi eficiente, dar nu mă aştept să existe o „pastilă magică” pentru că fiecare medicament are modul lui de administrare, are efecte adverse, şi siguranţa este esenţială, are şi să-i zicem indicaţii care trebuie foarte clar stabilite. Astfel, soluţia va fi existenţa mai multor medicamente care vor fi alese în funcţie de particularităţile fiecărui pacient. E şi caz vaccinurilor, cu cât sunt mai multe medicamente, mai mulţi pacienţi vor putea beneficia de acestea şi, sigur, va scădea şi preţul utilizării acestor medicamente pentru că ele sunt destul de scumpe, pentru că vorbim în acest moment de tratamente de sute, poate chiar mii de euro”.



În ceea ce priveşte Invermectina, Damian susţine că „acum, ţări care acoperă 33% din populaţia globului au adoptat Invermectina ca tratament anti-COVID. Invermectina este un medicament antiparazitar care a dovedit în studii clinice că are şi efect anti-Sars-Covs-2, însă Agenţia Europeană a Medicamentului şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii cer studii şi date suplimentare, cea ce este bine, pentru că dacă se mai fac studii, poate că aceste organisme vor aproba si utilizarea Invermectinei. Deocamdată, nu e recocmandată pentru utilizarea decât în studii clinice de către personal medical calificat.”



CEO-ul Terapia susţine că este greu să estimeze când vor fi disponibile cele cel puţin şase tratamente anti-COVID care sunt testate acum: „Nu există un orizont standard de timp. S-ar putea ca în funcţie de rezultatele clinice să fie puse pe piaţă mai repede. Există medicamente pentru care mai trebuie lucrat mult la studii clinice. Cum spuneam, dezvoltarea unui medicament durează şi 10 ani, alteori mai puţin”.



Damian este optimist în ceea ce priveşte protocolul de tratament din România: „Fără să fie „glonţul de argint” utilizarea favipiravir şi umifenovir fie au redus severitatea bolii, fie pacienţii au ieşit mai repede din spital şi s-au însănătoşit. Din câte ştiu eu, sunt discuţii ca Favipiravirul, care se foloseşte în cazurile uşoare şi moderate, să fie disponibil, în viitor, şi în farmacii.”

