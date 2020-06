Pasivitate revoltătoare la Ministerul Sănătăţii: donaţie de sute de mii de euro în tratamente anti-COVID-19 va fi retrasă

Florin Hozoc, omul de afaceri care a donat ministerului de profil mai multe aparate necesare tratamentului cu plasmă pentru bolnavii de Covid-19, îşi retrage oferta de sponsorizare pentru încă 32 de noi aparate de plasmafereză. Acesta a explicat, într-un comunicat de presă care sunt motivele (intertitlurile aparţin redacţiei):

„Vom retrage oferta de sponsorizare pentru încă 32 de noi aparate de plasmafereză din cauza dezinteresului şi blocajelor birocratice din sistemul de sănătate

Besmax Pharma Distribution SRL (BPHD) solicită public Ministerului Sănătăţii un răspuns privind oferta noastră de sponsorizare, făcută pentru alte 32 echipamente de recoltare a plasmei convalescente, pe lângă cele 18 deja instalate, precum şi pentru echipamentele necesare creării unei bănci de plasmă convalescentă în cadrul Institutului Cantacuzino. În cazul în care nu vom primi un răspuns până la data de 15 iunie 2020, vom retrage aceste oferte.

Ministerul Sănătăţii nu a dat, de două luni, un răspuns ofertei de sponsorizare

BPHD constată în acest context că Ministerul Sănătăţii nu şi-a respectat obligaţiile prevăzute în protocolul semnat cu ocazia donării primelor 3 aparate de plasmafereză, suplimentate ulterior cu încă 15, respectiv nu a realizat registrele online pentru donatorii şi receptorii de plasmă convalescentă, nu a derulat nicio campanie publică de informare privind donarea de plasmă convalescentă, nu a reuşit să organizeze schimbul de informaţii dintre spitalele care tratează pacienţii COVID-19 şi centrele de transfuzie sanguină unde se recoltează plasma convalescentă, iar ulterior a ignorat apelurile noastre (dar şi cele venite din partea societăţii civile) privind corectarea metodologiei pentru donarea de plasmă convalescentă, care este mult mai restrictivă şi mai birocratică decât ghidul european aprobat de cele 28 de state membre UE.

Structurile birocratice din minister au blocat şi continuă să blocheze reformele din domeniu

Precizăm faptul că, de două luni de zile, Ministerul Sănătăţii nu a dat un răspuns ofertei noastre privind suplimentarea cu până la 50 de aparate de plasmafereză a sponsorizării actuale de 18 aparate, chiar dacă am precizat clar că toate cele 50 de aparate puteau fi utilizate gratuit timp de un an de zile şi veneau însoţite de 9.000 de kituri gratuite de recoltare a plasmei.

În acelaşi timp, Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerului Sănătăţii nu au dat un răspuns nici ofertei noastre, făcută acum mai mult de o lună de zile, de a pune la dispoziţie în mod gratuit, timp de 2 ani, echipamentele de testare NAT, inactivare virală, congelare ultra-rapidă şi depozitare a plasmei convalescente, care ar fi ajutat la crearea unei bănci de plasmă convalescentă pentru pacienţii COVID-19 din România, astfel încât statul să aibă capacitatea tehnică pentru a fi pe proprietarul şi depozitarul plasmei convalescente donate de români.

Chiar dacă ministrul Sănătăţii Nelu Tătaru a dovedit implicare şi bună credinţă în susţinerea terapiei cu plasmă convalescentă, structurile birocratice din minister au blocat şi continuă să blocheze reformele din domeniu şi eforturile societăţii româneşti de a pune pacientul în centrul sistemului de sănătate publică.

Solicităm demiterea urgentă a Comisiei de Transfuzie din cadrul Ministerului Sănătăţii

Aceste blocaje nu ar trebui să rămână nepenalizate şi, de aceea, solicităm demiterea urgentă a Comisiei de Transfuzie din cadrul Ministerului Sănătăţii şi înlocuirea actualilor ei membri cu persoane din sistemul de transfuzie sanguină care, în această perioadă, au demonstrat implicare şi determinare pentru a salva vieţile pacienţilor.

Reamintim publicului că BPHD a donat deja statului român 4 echipamente de plasmafereză, plus încă 14, care au fost oferite centrelor de transfuzie spre utilizare gratuită timp de un an de zile, aparate care rămân în continuare la dispoziţia centrelor de transfuzie sanguină, conform angajamentului BPHD.

Donaţii de jumătate de milion de euro

Eventuala retragere a ofertei noastre suplimentare (cele 32 de aparate de plasmafereză şi echipamentele pentru banca de plasmă convalescentă) nu va afecta în niciun fel cele 18 aparate deja instalate şi care funcţionează pentru colectarea de plasmă în beneficiul pacienţilor COVID-19.

Menţionăm că cele 18 aparate de plasmafereză plus cele 6.000 de kituri de recoltare deja donate, au o valoare totală de 549.600 euro plus TVA, constituind un ajutor important pentru sistemul de transfuzie sanguină, care poate astfel colecta direct plasmă de la ex-pacienţii COVID-19 cu costuri zero şi cu un randament net superior, de 3 până la 9 ori mai mare, decât dacă ar fi colectat plasmă în mod indirect, prin recoltarea de sânge integral.”

Cine este Florin Hozoc

Florin Hozoc este directorul firmei Besmax Pharma Distribution, care importă imunoglobulina în România. El este cunoscut opinei publice din România prin desele semnale de alarmă trase în ceea ce priveşte lipsa unei bănci de plasmă în ţară.

El s-a implicat ca şi românii să aibă acces, începând din aprilie 2020, la tratamentul cu plasmă umană pentru COVID-19. Hozoc este originar din Piatra Neamţ şi s-a stabilit la Bucureşti. A donat trei aparate de recoltare şi câte 3.000 de kituri necesare Ministerului Sănătăţii, care a decis să le distribuie la centrele de transfizii sanguine din Iaşi, Timişoara şi Bucureşti, iar unul a fost donat Spitalului Judeţean Neamţ. Pe lângă acestea, alte 14 aparate au ajuns la tot atâtea unităţi sanitare din România, pentru a fi folosite timp de un an sau cât va fi nevoie până ce pandemia va fi trecut sau nu va mai constitui un mare pericol.

Costurile s-au aflat dintr-un comunicat al ministerului, care anunţa un parteneriat:

„Ministerul Sănătăţii şi SC Besmax Pharma Distribution SRL au semnat un protocol de donaţie pentru donarea a trei echipamente de plasmafereză şi 3.000 de kituri de colectare de plasmă. Valoarea totală a donaţiei este de aproximativ 103.950 euro fără TVA (63.000 euro echipamentele şi 40.950 euro kiturile)“. Iar un simplu calcul matematic arată valoarea celor 18 aparate puse la dispoziţie.

Tratamentul cu plasma recoltată din sângele unei persoane vindecate de coronavirus, care conţine anticorpii necesari tratării bolii, a fost utilizat cu rezultate bune în

China, Coreea de Sud, Statele Unite, Israel şi în multe state europene.

