O tânără a ajuns „eroina Crăciunului” după ce a salvat de la moarte un român. „Suferă cumplit, are dureri înfiorătoare”

Rachele are 25 de ani şi a devenit o adevărată eroină după ce a salvat viaţa unui român care a încercat să se sinucidă aruncându-se în faţa unui tren.

Incidentul a avut loc joi, 10 decembrie, în gara Mestre Ospedale din Veneto. Rachele se întorcea de la serviciu, iar când a coborât dintr-un tren, cu gândul la treburile cotidiene, i-a atras atenţia un grup de persoane adunat în jurul unui bărbat, scrie La Stampa.

„Mă întorceam de la muncă, tocmai coborâsem din tren când am văzut un grup de oameni pe peron, în jurul unui bărbat. Am înţeles de la ei că l-au găsit pe calea ferată, dar că au reuşit să-l convingă să urce pe peron, în siguranţă. Lucrurile păreau să se fi calmat, iar oamenii au plecat pe rând acasă. Am rămas doar eu şi m-am aşezat lângă el pe o bancă şi am încercat să vorbesc cu el. Era însă clar că nu se simţea deloc bine şi nu avea chef să comunice”, a povestit tânăra, conform sursei citate.

A plonjat în faţa trenului şi l-a salvat

Brusc, în momentul în care se apropia un tren de gară, românul s-a ridicat şi s-a aruncat din nou în faţa trenului, decis să-şi încheie socotelile cu viaţă. A avut însă noroc. Atentă, Rachele a sărit şi s-a aruncat după el în faţa trenului, reuşind să-l împingă în siguranţă. Însă gestul a costat-o scump. Deşi trenul încetinise şi deşi a încercat să se dea şi ea la o parte, locomotiva a lovit-o şi i-a provocat o fractură.

„Am coborât cât am putut de repede după el, am încercat să îl trag de-acolo apucându-l de corp, de picioare, pe măsură ce trenul se apropia. Totul s-a întâmplat în doar câteva secunde şi părea ireal. Mai ştiu doar că apoi a trecut trenul, după care nu-mi amintesc decât că m-am lipit de zidul peronului pentru a mă proteja şi am fost lovită la un picior. Când m-am uitat spre bărbat, am văzut că era acolo, scăpase şi el, dar cu preţul a câtorva lovituri”, a rememorat italiancă.

Cei doi au fost duşi de urgenţă la Ospedale dell’Angelo din Mestre, iar acum se află în afara oricărui pericol. Tânăra eroină, Rachele, a suferit o fractură la tibie şi a fost operată, iar intervenţia chirurgicală a fost o reuşită.

„Suferă acum, are dureri cumplite, dar operaţia a fost o reuşită. Îşi va reveni şi va putea să umble din nou şi să-şi reia peste un timp viaţa normală. Încă nu e conştientă, dar este o eroină, tocmai a salvat o viaţă, iar acel bărbat ar trebui să-i fie recunoscător”, a spus unul dintre medici,

Vă mai recomandăm: