Medicii încearcă să vadă luminiţa de la capătul tunelului. „Studiile făcute la Marsilia arată că tratamentele cu plaquenil şi azitromicină pot da roade“

Eu sunt convinsă că se va întâmpla şi asta, dar e greu de anticipat cât timp va lua. Aşa că, valabil pentru toţi oamenii, izolaţi-vă şi aşa câştigăm timp! Timpul ca cei asimptomatici, dar purtători să nu mai excrete virusul, deci să nu-i mai poată infecta pe alţii. Şi câştigăm timp ca studiile clinice deja lansate masiv să ne spună ce să dăm în cazurile uşoare şi medii ca să prevenim degradarea rapidă a stării clinice. Timp ca studiile să ne spună dacă există o profilaxie eficientă.

Dar în momentul de faţă cum stau lucrurile în această privinţă?

Sunt deja anumite medicamente cu destul potenţial. Studiile efectuate în Franţa, la Marsilia, au arătat că tratamentul cu plaquenil şi azitromicina ar putea fi eficiente şi s-au obţinut anumite rezultate. Legat de planequil, se ştie cu certitudine că e eficient în vitro, ca şi azitromicina. În vivo, acum, sunt mulţi factori ce pot influenţa totul, de unde şi atâtea studii clinice care s-au înmulţit peste noapte. Să precizez că in vitro = culturi de celule virale, iar in vivo =organism infectat deja. Să aşteptăm rezultatele şi în aşteptarea lor să nu ne automedicăm. Dar trebuie să repet că, în acest moment, singura metodă dovedită antivirală este izolarea, cu beneficii depăşind efectele adverse. Populaţia trebuie să lase gestiunea medicamentelor în seama celor care ştiu să trateze şi urmările. Să ne dăm toţi şansa asta!

Sunteţi medic anestezist reanimator şi aţi avut o mulţime de cazuri dificile. Aţi mai trecut vreodată printr-o situaţie asemănătoare?

Am prins momente dramatice şi în 2009, cu epidemia de AH1N1, la spitalul Sfântul Spiridon din Iaşi, dar deşi au fost cazuri grave şi am avut şi decese cauzate de boală, nu a fost chiar aşa. Dar să nu uităm că pentru asta exista un vaccin. Chiar şi aşa a fost foarte grav. Ţin minte că în reanimare am avut îndeosebi persoane tinere. Îmi amintesc femei gravide cezarizate în urgenţă în detresa respiratorie acută pentru salvarea mamei şi copilului, deopotrivă. Dar nu era aceeaşi rată a mortalităţii, şi nici aceeaşi răspândire. În mare parte evoluţia era simplă şi nu aveam atâtea cazuri în terapie intensivă. Din aprilie 2009 până în aprilie 2010, estimările oficiale erau de peste 60 de milioane de cazuri, aproape 300.000 de spitalizări şi aproape 13.000 de decese doar în SUA, iar la nivel mondial între 150.000 şi aproape 600.000 de decese din cauza infecţiei cu virusul (H1N1) pdm09, în primul an.

De ce e important să stăm în casă

Revenind la pandemia de Covid-19, mulţi oameni se întreabă şi acum de ce trebuie să adopte măsuri de distanţare socială şi de autoizolare. S-a vorbit de 14 zile, dar în realitate cât ar trebui să dureze această perioadă de izolare?