La Fanciulla del West de Giacomo Puccini în premieră la Opera Naţională Română din Cluj-Napoca

O operă ce se cântă rar în România şi care nu se află în prezent în repertoriul nici unui alt teatru liric din ţara noastră, spectacolul va oferi o experienţă unică publicului prin distribuţia extraordinară, decorurile spectaculoase şi costumele impresionante. Unul dintre cele mai apreciate şi speciale titluri din repertoriul operistic internaţional La Fanciulla del West, va fi prezentat de artiştii operei clujene sâmbătă, 7 mai şi duminică 8 mai, de la ora 18:30, în Sala Mare a Operei.

După succesul operei Madama Butterfly, Puccini căuta un nou libret, în cele din urmă alegând piesa The Girl of the Golden West a autorului american David Belasco. Finalizând libretul în 1909, Puccini a avut nevoie de aproape un an pentru a finaliza partitura. Având premiera mondială în anul 1910 la Metropolitan Opera, noua operă a arătat fascinaţia compozitorului pentru culturile exotice. În acest caz, el se îndreaptă spre California, pentru a explora epoca Goanei după aur.

Povestea operei La Fanciulla del West invită publicul să pătrundă în atmosfera vestului american şi relatează întâmplările a doi îndrăgostiţi, Minnie şi Dick. Aflând că Dick este de fapt un bandit al unei trupe de hoţi, căutat pe numele de Ramirez, Minnie, îndrăgostită profund, plănuieşte salvarea lui. Şeriful locului o curtează pe Minnie, dar totul se întunecă atunci când descoperă că aceasta îl ascunde pe Ramirez. Poate tânărul bandit să-şi lase trecutul în urmă şi să înceapă totul din nou alături de Minnie? Aceasta este întrebarea care oferă suspansul întregii poveşti.

Pentru realizarea acestui spectacol, Opera Naţională Română din Cluj-Napoca a reunit o echipă extraordinară, din care fac parte David Crescenzi – Dirijor, Rareş Trifan – Regia, Lighting design şi concept video, Adrian Damian – Scenografia (invitat) şi Ovidiu Pop – Costumele (invitat). Distribuţia aduce în roluri principale solişti apreciaţi precum soprana invitată Valentina Boi în rolul Minnie, tenorul Hector Lopez în rolul banditului Dick Johnson şi baritonul Florin Estefan în rolul şeriful Jack Rance. Soliştii vor fi acompaniaţi de Orchestra, Corul şi Ansamblul de Balet ale Operei Naţionale Române din Cluj-Napoca.

Premiera va aduce, aşadar, pe scena noastră, o poveste eternă din universul spectaculos al vestului american, unde muzica inovatoare şi situaţiile dramatice vor oferi o vivacitate aparte intrigii, guvernate de o întrebare puternică: iubire sau lege?

Premiera La Fanciulla del West va fi urmată de o a doua reprezentaţie duminică, 8 mai 2022, de la ora 18:30.

Biletele pot fi achiziţionate online, pe site-ul www.bilete.ro şi de la Agenţia de Bilete a Operei aflată pe latura estică a clădirii, de luni până vineri în intervalele orare 11:00 – 13:00, respectiv 14:00 – 17:00.