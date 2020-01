Jazz in the Park a câştigat premiul „Best Small European Festival’’ la European Festival Awards 2019

Jazz in the Park este cel mai bun festival de mici dimensiuni din Europa. FOTO: Jazz in the Park

Câştigătorii European Festival Awards 2019 au fost desemnaţi de un juriu de specialitate şi în urma voturilor a peste 300.000 de participanţi la festivalurile din 30 de ţări. Alături de Jazz in the Park, în categoria ’’Best Small European Festival’’ finaliste în acest an au fost alte nouă festivaluri: Arsenal Fest (Serbia), Leffingeleuren (Belgia), Maifeld Derby (Germania), No Sleep Festival (Serbia), Roadburn Festival (Regatul Ţărilor de Jos), Sharpe Festival (Slovacia), Szene OpenAir (Austria), Tauron Nowa Muzyka Katowice (Polonia) li Wacken Winter Nights (Germania).

’’Acest premiu marchează pentru noi un checkpoint. Marchează şapte ani de muncă, de sacrificii, de greutăţi depăşite şi de riscuri asumate care au dat roade. Când mă gândesc cum am început, cum a fost prima ediţie de festival şi unde am ajuns acum, mi se ridică părul pe mână. E plăcut să ştii că eşti pe un drum bun. Vreau să mulţumesc tuturor celor care ne-au votat şi foarte important, tuturor celor care au pus osul la ridicarea acestui festival. Premiul primit e clar unul colectiv şi are sute de oameni în spate. Acum, sunt entuziasmat de ce va urma. Preconizăm o ediţie şi mai bună decât cea de anul trecut şi e foarte important să vedem cum maximizăm şi onorăm acest titlu pe care-l vom purta timp de un an. Va fi un 2020 excelent!’’, a declarat Alin Vaida, directorul şi fondatorul festivalului Jazz in the Park.

De asemenea, organizatorii Jazz in the Park felicită din toată inima echipa Electric Castle pentru câştigarea premiului ’’Best Medium-Sized Festival’’ şi pe Codruţa Vulcu, care a obţinut ‘’The Award for Excellence & Passion’’: ‘’Ne bucurăm tare pentru ei. Electric Castle a fost mereu pentru noi un festival care ne-a stimulat să dăm tot ce e mai bun din noi, iar în timp prietenia noastră a crescut. Cât despre Codruţa, e un adevărat veteran al festivalurilor în România. Eu mă uitam la ce făcea ea dinainte să fac orice. Îşi merită din plin distincţia’’, a mai spus Alin Vaida.

European Festival Awards, cea mai importantă competiţie dedicată industriei muzicale europene, a fost înfiinţată în 2009 de Yourope (Asociaţia Europeană a Festivalurilor) cu scopul de a celebra realizările industriei de festivaluri. În cadrul celor 15 categorii ale sale, European Festival Awards oferă recunoaştere internaţională acelor evenimente de profil şi specialiştilor care ridică standardele de calitate ale acestui domeniu, standarde evaluate sub diferite aspecte precum responsabilitate socială, inovaţie, sustenabilitate, sănătate şi siguranţă şi altele.

Câştigătorii ediţiei din acest an a European Festival Awards au fost:

o Best Small Festival: Jazz in The Park (Români)

o Best Medium-Sized Festival: Electric Castle (România)

o Best Major Festival: Open'er Festival (Polonia)

o Best New Festival: No Sleep Festival (Serbia)

o Best Indoor Festival: Reeperbahn Festival (Germania)

o Promoter of the Year: Wepromote (Suedia)

o Agent of the Year: Lucy Dickins

o The Award for Excellence & Passion: Codruţa Vulcu (România)

o The Brand Activation Award: Open'er Festival (Polonia) & Netflix Stranger Things

o The Take a Stand Award: Das Fest (Germania)

o The Green Operations Award: Openair St.Gallen (Suedia)

o The Health & Safety Innovation Award: Balaton Sound (Ungaria)

o Line-up of the Year: Glastonbury (Marea Britanie)

o Newcomer of the year: Billy Eilish (Statele Unite)

o The Lifetime Achievement Award: Holger Hübner & Thomas Jensen

Jazz in the Park este un festival de jazz contemporan care are loc în Parcul Central din Cluj-Napoca. Fondat în 2013 de Fapte, Jazz in the Park a devenit foarte repede unul dintre cele mai importante festivaluri europene de gen, pe scenele lui concertând artişti precum Marcus Miller, Judith Hill, Ghost Note, Richard Bona, Bill Laurance, Dhafer Youssef, Robert Glasper, Nouvelle Vague sau Hindi Zahra. Jazz in the Park este membru al European Jazz Network.