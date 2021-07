INTERVIU EXCLUSIV Cu ce a vrăjit-o România pe Garbine Muguruza. Gaby povesteşte cum a ajuns la Fundata

GALERIE FOTO

Garbine Muguruza (27 de ani), sportiva spaniolă originară din Venezuela care în 2017 ajungea numărul 1 mondial după ce o învingea pe Venus Williams în finala de la Wimbledon, a devenit, la începutul lunii iulie, unul dintre cei mai mari promotori ai României. Campioana a postat mai multe fotografii din România pe conturile sale de Facebook şi Instagram. Ea a vizitat Peştera Dâmbovicioara, Parcul Naţional Piatra Craiului, Castelul Bran şi s-a cazat în Fundata, judeţul Braşov.

În 8 iulie, Gaby, cum îi spun apropiaţii, a anunţat pe Facebook că a sărbătorit în România aniversarea de 30 de ani a celei mai bune prietene. „Mulţumesc, România! Întotdeauna aşa de primitoare”, a scris sportiva. În imagine apărea alături de prietena sa cea mai bună, Ilinca, iar în spate se vede pensiunea unde a fost cazată şi care aparţine părinţilor româncei, vila Thea. Gaby şi Ilinca s-au cunoscut la Academia de tenis Bruguera, de lângă Barcelona, şi au rămas cele mai bune prietene.

Garbine Muguruza ne-a povestit cum a ajuns în România, cum s-a simţit aici şi ce îi place cel mai mult în ţara noastră.



„Voiam să mă conectez la lucruri mai simple”

Adevărul: Din fotografiile postate pe Facebook reiese că v-aţi simţit extraordinar la Fundata, în România. Vreau să vă întreb de câte ori aţi venit în România şi de la cine aţi aflat că ţara noastră are şi zone turistice superbe? V-au spus Simona Halep sau alte tenismene din România ori aţi aflat din alte surse? Apropo, cum vă înţelegeţi cu Simona Halep? Cum aţi aflat de superba destinaţie - Fundata?

Garbine Muguruza: Am fost de 5 ori în România, cea mai bună prietenă a mea este româncă, iar atunci când eram mică am jucat mai multe concursuri în România. Nu am aflat de zonele turistice de la Halep sau de la alte jucătoare din România, dar toate sunt foarte amabile şi primitoare. Totul a început când participam la concursuri în România, iar cum prietena mea cea mai bună este din România mereu am avut o mică atracţie către această ţară.

Fundata am descoperit-o pentru că aici de află Vila Thea, casa familiei prietenei mele, iar eu sunt foarte apropiată de ei. Este o casă minunată la munte în care eu am vrut să mă deconectez.

Cu ce v-a cucerit Fundata aşa de mult încât să alegeţi să celebraţi un moment special aici - aniversarea de 30 de ani a celei mai bune prietene?

Ceea ce mi-a plăcut la Vila Thea au fost pacea şi deconectarea. Te afli în mijlocul naturii, respiri aer curat, se află într-o locaţie superbă şi ai foarte mult spaţiu. Gazdele sunt foarte primitoare şi au făcut din puţinele mele zile de vacanţă un sejur foarte confortabil în care au avut multă grijă de mine.

Cât aţi stat în România şi ce aţi văzut interesant?

Cu această ocazie am stat cinci zile şi am văzut în special natură, era ceea ce căutam de această dată. Voiam să văd păduri şi să merg în drumeţii montane, să mă conectez la lucruri mai simple, pentru că mereu suntem în oraş şi suntem foarte stresaţi, căutam exact opusul acestor lucruri. Fundata mi-a oferit aceasta oportunitate.

Ce feluri de mâncare tradiţională românească aţi încercat şi care vă place cel mai mult?

Prăjiturelele de la Măgura, gemul făcut în casă, brânza telemea de oaie şi într-una din zile am făcut un grătar în aer liber cu mai multe feluri de carne şi mici.



„România este o ţară în care poţi găsi puţin din toate”

Aţi călătorit în destinaţii interesante din toată lumea şi cu toate acestea aţi avut cuvinte foarte frumoase la adresa României. Ce v-a plăcut în România? Sunt destinaţii în lume unde mergi pentru plajele superbe, în altele mergi pentru vestigiile istorice şi de arhitectură, în altele mergi pentru peisaje montane, în altele mergi la shopping. În România, pentru ce credeţi că merită să vii?

Din România îmi place mult faptul că lumea este latină, sunt foarte apropriaţi de noi (celelalte ţări latine), oameni modeşti, care muncesc din greu şi care reuşesc să-ţi arate că sunt fericiţi că ai venit să le vizitezi ţara, cel puţin aşa m-am simţit eu. Mi-a plăcut şi faptul că România are puţin din toate. Este o ţară foarte, foarte mare din care încă mai am multe de văzut, dar am putut să văd munţii, oraşul Bucureşti, plaja din Mamaia şi Constanţa, un oraş foarte frumos.

Am avut ocazia de a experimenta România, jucând tenis am putut să cunosc publicul, căruia îi place foarte mult sportul, aşa că da, mi-a lăsat o impresie foarte bună.

Merită să mergi pentru că este o ţară frumoasă, mâncarea este foarte bună, este accesibil pentru turişti fiind situată în estul Europei şi este o ţară în care poţi găsi puţin din toate. Ai locaţii la munte, oraşe, plaje, oameni latini, pe deasupra găseşti multe persoane care înţeleg spaniola. Aşa cum am zis mai devreme, o combinaţie, puţin din toate.

Ce suveniruri v-aţi luat din România?

Din păcate, nu am cumpărat multe suveniruri, pentru că deja aveam foarte multe bagaje cu mine. Mi-au plăcut lucrurile tradiţionale, artizanale, în special cele din piele şi din pânză care mi s-au părut impresionante. De asemenea, mi-au plăcut piesele făcute din lemn, care erau foarte frumoase. Am văzut şi nişte farfurii decorative din ceramică cu modele tradiţionale de atârnat pe perete, pe care din păcate nu am putut să le cumpăr, în viitor mi-ar plăcea să am o micuţă colecţie.

Spuneţi-mi, vă rog, trei lucruri care vă veneau în minte înainte de a veni pentru prima dată în România (multă lume ştie de Dracula, Nadia Comăneci, Ceauşescu) şi trei lucruri care vă vin în minte după ce aţi ajuns să cunoaşteţi ţara?

Contele Dracula, da, este ceva foarte Hollywood, mie mereu mi-a plăcut povestea cu vampiri, am profitat de această ocazie pentru a vizita castelul. Mi-a plăcut foarte tare, este foarte bine întreţinut, m-a surprins foarte mult.

Despre Nadia Comăneci am auzit multe atunci când eram mică, mama mea mereu îmi spunea ‘„Un 10 precum Nadia Comăneci’’, era femeia perfectă.

În minte îmi vin amintirile de la experienţele petrecute în România, plajele pe care le-am văzut, oamenii, mereu am avut mulţi prieteni români care au vorbit spaniolă, persoane distractive. Îmi place mult şi muzica, am ascultat multe hituri foarte bune, melodii de vară care îmi plac foarte mult.

Spuneaţi într-un interviu recent: „lumea mea este tenisul”. Aş vrea să vă întreb ce vă place să faceţi în concediu, când nu sunteţi ocupată cu antrenamentele? Cum arată o zi perfectă a dumneavoastră în concediu?

În concediile mele îmi place să fac puţin din toate, activităţi fie la mare sau la munte, ori pur şi simplu lucruri hand-made, ceva care să-mi distragă atenţia. După îmi place să combin aceste activităţi şi cu ceva relaxant. Atunci concediul meu devine această combinaţie între activităţi distractive, active şi după momente de odihnă la plajă în care să nu fac nimic, caut acest echilibru.

Un mesaj pentru micii tenismeni din România

CV-ul dumneavoastră seamănă mult cu cel al Simonei Halep. Aţi plecat şi dumneavoastră (este adevărat că între timp v-aţi mutat cu familia în Spania) dintr-o ţară (Venezuela) în care statul face prea puţin pentru cei care vor să practice tenisul la nivel înalt. De la fetiţa care a mers cu animalul de pluş să-şi vadă fraţii la tenis aţi ajuns campioană mondială. Dacă aveţi un sfat/sfaturi pentru copiii din România, Venezuela şi din toată lumea care vor să devină mari jucători de tenis, care ar fi acela?

Copiilor din România le-aş spune pur şi simplu să joace tenis. Este un sport minunat în care copiii trebuie să fie concentraţi, disciplinaţi, un sport care pe viitor va oferi multe valori importante. Începând de aici trebuie să vadă motivaţia, dorinţa şi talentul pe care îl au pentru a putea alege mai departe calea pe care vor să o urmeze; să fie jucători profesionişti sau poate să îşi continue studiile. Cred că cel mai important este să joace pentru că tenisul la urma urmei este un joc şi aşa trebuie să rămână până când copii ajung la vârsta la care trebuie să decidă şi să zică, ok, sunt talentat, vreau să merg mai departe sau poate vreau să studiez pentru că am impresia că aşa îmi va merge mai bine pe viitor.



Un cuvânt de la gazde

„Adevărul” a stat de vorbă şi cu Liviu Anghel, una dintre gazdele primitoare de la vila Thea, care a cucerit-o pe campioana spaniolă. Întrebat dacă a pregătit ceva special pentru venirea Garbinei Muguruza, Anghel a spus că nu a pregătit nimic special şi că totul a fost ca în oricare altă zi din familia sa. Gazda Garbinei Muguruza a spus că este prima dată când tenismena este cazată la vila sa. „Este prima dată când a venit în vizită la noi, la Fundata. Cred ca toate poveştile frumoase ale fiicei noastre despre acest colţ de rai au determinat-o să le încerce şi în realitate. Îşi dorea de mult timp această experienţă, dar nu a fost niciodată timp pentru ea”, a spus Anghel.

Acesta a adăugat că renumita sportivă i-a lăsat impresia „unui om deosebit, plin de energie, care ia totul aşa cum vine, natural şi plăcut, care te face să te simţi bine în prezenţa ei”. Întrebat dacă tenismena i-a lăsat vreun suvenir, Liviu Anghel a spus că i-a oferit câteva mingi semnate, pentru a le da copiilor. Liviu Anghel este convins că Muguruza va reveni cu siguranţă la Fundata şi că au cucerit-o „simplitatea, discreţia şi viaţa unei familii normale”.

