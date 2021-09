Infernul prin care a trecut o româncă obligată să se prostitueze în Spania. Azi e o apreciată scriitoare şi activistă: „Am fost vândută pe 300 de euro”

Amelia Ţigănaş a devenit o scriitoare de succes în Spania, după ce ani la rând a dus o viaţă grea şi s-a prostituat. Cartea ei, „Revolta curvelor” (La revuelta de la putas - în limba spaniolă) prezintă experienţele traumatizante prin care a trecut în toţi aceşti ani. Românca povesteşte inclusiv despre abuzurile suferite în copilărie şi despre viaţa din Spania, unde a lucrat la nu mai puţin de 40 de bordeluri.

„A scăpat de abuzurile din România natală şi a lucrat ca prostituată în peste 40 de bordeluri din Spania. Astăzi, Ţigănuş este o activistă care tocmai a publicat o carte despre experienţele ei”, scrie El Pais . Românca reuşeşte prin această carte să ofere o analiză clară socioeconomică a traficului de femei, pe baza experienţei personale, mai notează ibericii.

Vândută pe 300 de euro

La ani buni după ce a renunţat să se prostitueze şi a devenit scriitoare, românca nu a scăpat de sechele, iar sentimentele sale sunt împărţite, inclusiv atunci când vine vorba despre abuzurile la care a fost supusă încă din copilărie.



„Da, mama este în viaţă şi mă lupt cu dorinţa de a-mi ierta mama şi dorind ca ea să mă ierte”, spune românca. Ea admite faptul că este cumva duală. „Cu siguranţă sunt duală. Nu am vrut să dau vina pe mama mea pentru tot, dar nici nu am vrut să o exonerez de vină. Şi nici nu vreau să fiu eu o mamă, pentru că îmi e frică să nu o dau în bară“, a adăugat Amelia Ţigănuş.

În continuare, ea le-a povestit spaniolilor cum a fost vândută practic de către proxeneţii români unui spaniol pentru doare 300 de euro.

„Banii aceia s-au îndreptat către persoana care a spus că mă vor prezenta altcuiva ca o favoare, astfel încât să poată repara viaţa mea în doi ani, ceea ce a fost o minciună, desigur. Ştiam deja în ce mă bag. Ştii de la început. Dar multor femei le este greu să recunoască acest lucru. După aceea, am acumulat o datorie de 3.000 de euro, mi-au zis ei”, a mai afirmat fosta prostituată.

Cercul vicios

Din acel moment, ea nu a mai putut să părăsească cercul vicios în care intrase şi a devenit practic prizonieră. Şi a avut nevoie de ani de zile pentru a plăti pretinsa datorie, pe care proxeneţii o creşteau din pix, după cum voiau. În tot acest timp, numai în cinci ani, Amelia s-a prostituat practic în toată Spania şi a lucrat la zeci de bordeluri.



„A fost nevoie de mult timp pentru a plăti, în fiecare zi trebuia să plătesc cazare în locurile unde stăteam şi dădeam banii pe lucrurile de care aveam nevoie ca să mă prostituez. Ceea ce câştigi, investeşti în a fi o prostituată: machiaj, haine, plata amenzilor, cocaină, alcool, pentru că te prind toate astea şi ajungi să-ţi dai toţi banii pe ele. Nu salvezi niciodată niciun ban, nu pui deoparte. Doar te înşeli. Era un cerc care se închidea în sine, o închisoare cu gratii invizibile. Ţi se pare doar că ai putea să te îndepărtezi, să scapi de viaţa aia, dar nu e aşa”.

Amelia Ţigănuş a povestit şi despre „concurenţa” dintre fete pentru a intra în graţiile proxeneţilor şi penyru a primi anumite „privilegii”.

Cred că am fost în toate regiunile Spaniei. Este mai uşor să vă spun unde nu am fost. Am petrecut cinci ani în peste 40 de bordeluri, deşi nu aş spune că lucram acolo, mai degrabă mă mutam din loc în loc. Asta pentru că ei voiau să schimbe «marfa». Şi trebuie să te străduieşti să fii cea mai bună fată pe care să o aleagă. Cele care au «muncit» cel mai mult au devenit favorite şi aeau privilegiile lor, desigur. Am ajuns să ne dorim toate asta”, mai povesteşte ea.

Evadarea

A venit şi ziua în care Amelia şi-a luat inima în dinţi şi a făcut marele pas care i-a schimbat total viaţa. Şi a riscat enorm pentru asta. Cum singura cale să scape de proxeneţi era să fugă, a făcut asta, deşi risca să fie omorâtă în bătaie dacă era prinsă. A avut şi noroc, pentru că a fost ajutată de un fost client, căruia i-a povestit coşmarul prin care trecea.



„La un moment dat am fugit. Acum că mă gândesc: slavă Domnului că a ieşit bine. Cel mai greu lucru este să înţelegi că eşti blocată în acel sistem chiar dacă uşa este deschise, iar gratiile invizibile îţi îngreunează viaţa. Biletul meu de ieşire a fost să sun un client şi să îi spun că renunţ. Nu puteam să mai pretind că sunt fericită. I-am spus că merg la el acasă şi că dacă mă primeşte voi fi a lui gratis. Apoi am fost chelneriţă, am reuşit să scap, deşi a fost greu.”

În toţi acei ani, Amalia a purtat masca unei femei dure, care nu ştia altceva în afară de a se prostitua. De fapt, spune ea, mulţi ani după asta nu a simţit decât o spaimă uriaşă.

„Ani întregi îţi spun că nu eşti bună de nimic. Îmi era frică de orice: de lumina zilei, de oameni. Dar nu îţi puteai da seama.

În ochii oamenilor eram o fată agresivă. Mă vedeau foarte puternică, deşi în realitate eu simţeam doar frică pură”, a explicat Amelia Ţigănuş.

A avut nevoie însă de ani buni, mai mult de un deceniu, pentru a-şi reveni şi pentru a scăpa de coşmarurile care i-au rămas întipărite în minte. Iar când a reuşit să scape, a luat o decizie curajoasă. S-a hotărât să spună lumii cine a fost şi cine e, prin ce a trecut, la ce nivel s-a coborât şi cum a reuşit să-şi revină. Totul cu un singur scop, pentru ca alte tinere să nu mai repete greşelile sale.

Femeia spune că i-a luat 12 ani să vorbească despre experienţele prin care a trecut, iar acum îşi doreşte ca nicio altă fată să nu repete greşelile ei. În plus, spiune ea, societatea trebuie să ia măsuri şi să-i pedepsească pe toţi cei care exploatează alte fiinţe, iar victimele lor ar trebui ajutate inclusiv cu terapie, psihiologi şi prin asigurarea unor locuri de muncă decente, care să le permită să se întreţină şi să-şi întreţină şi familiile, dacă e cazul.

„Trebuie să avem reguli pentru a trăi împreună, iar una dintre ele este să recunoaştem că oricine exploatează o femeie sau o abuzează îi afectează sănătatea. Altfel spus, nu poţi plăti ca să penetrezi o femeie pentru că asta are consecinţe dăunătoare asupra ei. Punct”, a subliniat ea la final.

Vă mai recomandăm şi: