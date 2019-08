Hoaţe minore cu 15 dosare penale au bătut o femeie într-o staţie de autobuz. De ce a cerut Poliţia clasarea şi le-a eliberat. Autorităţile le-au dat „verde” la furat

„Acum aproape nici o lună, fetele din imagine “colecţionau” bunurile altora pe strada Memorandumului din Cluj Napoca şi nu numai.

Astăzi, la nici o lună după cele întâmplate, am fost târâtă pe jos de către fata din imagine, în jurul orei 18:00, în staţia de autobus Regionala CFR.

Poliţia nu poate să le facă nimic pe motiv că cele două nu pot răspunde din punct de vedere legal datorită vârstei. Rog persoanele care au mai avut probleme cu aceste două individe să mă contacteze pentru că doar împreună putem reuşi să schimbăm ceva...sau cel puţin asa sper”, a relatat Larisa, clujeanca agresată pe Facebook.

Ea a precizat cum s-a întâmplat: „treceam pe lângă ele si mi-au aruncat cu apa dintr-o sticla în faţă, le-am luat la răspundere ca de ce fac asta şi apoi m-au lovit”. Tânăra spune că mai aşteaptă câteva zile să-i mai scrie clujeni care au trecut prin situaţii similare şi va merge apoi la Poliţie.

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei, Traian Morar, a susţinut că anul acesta au fost circa 15 plângeri la adresa minorelor pentru furturi din buzunare, poşete sau de pe mesele unor localuri, dar toate dosarele au fost trimise la instanţă cu propunere de neîncepere a urmăririi penale, din cauză că cele 3 minore au sub 14 ani şi nu răspund penal.

„La Poliţie au fost înregistrate până în acest moment 15 dosare penale bazate pe plângerile făcute de oameni. De fiecare dată când a fost depusă o plângere, Poliţia a efect cercetările şi activităţile specifice, însă având vedere vârsta celor 3 minore - între 12 şi 13 ani, acestea nu răspund penal. În consecinţă, dosarele au fost înaintate instanţei cu propunere de clasare, având în vedere vârsta minorelor,” spune Morar.

De două ori, poliţiştii au luat măsura internării fetelor în centre ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC Cluj), însă ziua următoare, părinţii s-au prezentat la centrele respective şi au făcut demersuri pentru a le scoate de acolo.

„Alte măsuri Poliţia nu poate lua. Nu putem să-i tragem la răspundere nici pe părinţi, pentru că e complicat legal să dovedeşti că părinţii nu le-au supravegheat sau le-au trimis la furat”, precizează purtătorul de cuvânt.

Morar a mai explicat: „în centrele de corecţie pot fi internate doar de când împlinesc 14 ani. Legea spune că un minor sub 14 ani nu răspunde penal. De la 14 la 16 ani, răspunde penal dacă se stabileşte în urma expertizei că a avut discernământ. Minorii între 16-18 ani răspund penal ca adulţii, pedepsele însă se înjumătăţesc”.

Cazul tinerei clujence care a reclamat pe Facebook că a fost agresată de către una dintre fete este o premieră, spune Morar. Până acum, plângerile au fost făcute doar pentru furturi din buzunare, din poşete, de pe mesele localurilor.

„O rugăm pe tânăra care a fost agresată să se prezinte la Poliţie şi să facă plângere. Ne-ar fi de mare ajutor. Noi oricum ne vom autosesiza pentru loviri şi alte violenţe şi ulterior vom vedea care va fi încadrarea juridică”.

Ce spune Protecţia Copilului

Daniel Tămaş, directorul DGASPC, arată că instituţiile competente pentru rezolvarea problemei sunt Poliţia şi Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală a Primăriei, având în vedere că minorele acţionează pe raza municipiului. Minorele au ajuns la DGASPC, care le-a predat părinţilor, care au semnat o declaraţie prin care şi-au asumat creşterea şi îngrijirea lor.

Tămaş susţine că DGASPC ar fi putut rezolva această problemă dacă ar fi existat un Centru pentru copii cu tulburări de comportament, unde fetele să fie internate.

„Noi de trei ani am făcut demersuri pentru înfiinţarea unui Centru pentru copii cu tulburări de comportament, care ne-ar ajuta şi în aceste speţe şi în alte speţe cu care noi ne confruntăm de ani de zile. Pentru acest Centru pentru copii cu tulburări de comportament noi am făcut nenumărate adrese la Consiliul Judeţean Cluj, pentru că acesta este forul care trebuie să ia decizia.” Director DGASPC spune că motivul pentru care nu există un astfel de centru este incompetenţa conducerii Consiliului Judeţean Cluj: „Avem şi clădire care stă închisă de trei ani de zile, la Huedin, unde ar putea funcţiona Centrul pentru copii cu tulburări de comportament. Este un centru obligatoriu la nivel de fiecare judeţ. Nu este normal să nu ai pârghii să ţii copiii într-un alt mediu decât în cel de acum, în care pot pleca şi veni când vor dintr-un centru. Eu dacă le aduc pe cele trei într-un centru la Cluj nu le pot îngrădi dreptul de a ieşi cu bilet de voie până în oraş.”

Decăderea din drepturile părinteşti, foarte greu de realizat

Întrebat dacă părinţii nu ar fi putut să vină să le scoată din acest Centru la fel cum au făcut când au fost internate la DGASPC, Tămaş a spus: „părinţii ar fi putut cere, dar noi pe baza unei evaluări şi a unei dispoziţii a directorului sau printr-o ordonanţă preşedinţială de la instanţă am fi putut să nu le dăm înapoi. După aceea să mergem pe procedura de decădere din drepturile părinteşti pentru nesupravegherea copiilor.”

În ceea ce priveşte decăderea din drepturile părinteşti, Tămas spune că este o procedură complicată care durează doi ani de zile: „

Doar instanţa de judecată, însă şi în speţa asta este foarte complicat să decazi din drepturile părinteşti nişte părinţi care vor spune că le-au lăsat afară şi că nu le pot supraveghea în permanenţă. Procedura este foarte grea şi durează doi ani de zile. Instanţa nu merge pe decădere din drepturi părinteşti decât în speţe de genul ”Mama care îşi omoară copilul”, dar şi acolo, în speţa cu mama care şi-a omorât copilul să nu o decadă din drepturi pentru că mai are în îngrijire încă doi copii.”