Grecia la preţ de Caraibe. Românii sunt nemulţumiţi de preţuri: „Cum să procedez să nu am preţ exagerat?”

O discuţie cu privire la preţurile din Grecia a pornit de la postarea unei românce pe grupul de Facebook „Forum Thassos” „Bună ziua, sunt de ceva vreme aici în grup şi urmăresc mai toate postările, ne căutam şi noi cazare şi tot nu am găsit, dacă le zic că suntem 2 adulţi şi un copil preţul e cât de cât.. Dacă spun că suntem 2 adulţi şi 2 copii (3 şi 10 ani) preţul pe noapte e în medie 100 EUR chiar şi peste.. Cazarea la fel, pat dublu şi canapea.. Nu ştiu cum să procedez să fiu şi eu corectă şi să nu am preţ exagerat.. Oricum al doilea copil va dormi în babycoat. Întrebarea mea ar mai fi, că am auzit înainte că erau 2 sezloguri pe plaje undeva de la 5-10 euro (cu consumaţie), acum sunt peste 20 euro? Sau eu nu am înţeles? Mulţumesc! Vă rog să mă îndrumaţi corect, deoarece dacă fac calcul cu drum, cazare, mâncare, fery, etc.. Ne duce peste 2000 euro...”.

Administratorul forumului a răspuns: „Pentru final de iulie, 2 adulţi şi 2 copii, nu este exagerat 100 euro pe noapte. Mergi mai departe de plajă sau mai la periferie şi sigur găseşti mai ieftin. Sau chiar in localităţi mai puţin liniştite.”

Un alt utilizator a susţinut că preţurile în Grecia au ajuns la nivelul celor din insulele Caraibe sau Canare. „Nu vreau sa denigrez Grecia. Am fost şi voi mai merge. Funcţie de preţ, şi condiţii, desigur. Doresc să mă refer strict la raportul preţ- condiţii. În jur de 100 euro pe noapte, poţi lua în Caraibe la preţul ăsta...cu All Inclusive. Cuba, Dominicană, Mexic, etc. Câteva sute de euro în plus la zboruri, dar, începe să merite să dai aceşti bani. Ca şi cheltuieli totale, cu mâncare, sucuri, băutură, tot acolo ieşi. Mult mai exotic şi frumos. Condiţiile şi tratamentul sunt mult peste Grecia. Altceva într-un cuvânt. Aş putea să dau şi alte exemple, Insulele Canare, de exemplu, Tenerife, Fuerteventura, Grand Canaria, dar mă abţin, că ar fi în detrimentul conţinutului de promovare din acest forum. Totuşi şi grecii ar trebui sa se încadreze ca preţ şi condiţii în acest peisaj...”, a scris Dan.

Un alt utilizator a susţinut că preţurile din Grecia au ajuns comparabile cu cele din Sicilia sau Puglia.

„Preţurile in Thassos sunt de mulţi ani mari. Am pus prima oară piciorul acolo în 2006, apoi am mai tot fost de încă vreo 9 ori, am văzut cum s-a transformat insula, cât de mult s-a dezvoltat datorită românilor. Incercaţi să intraţi pe site-ul lor unde sunt listate nenumărate pensiuni, alegeţi o localitate şi Trimiteţi mail absolut tuturor proprietarilor. Durează puţin, dar măcar aveţi cum să vă faceţi o idee obiectivă şi mai ales de unde alege. Din păcate, Thassos a devenit scumpă şi eu pot să o compar cu multe alte insule din Grecia sau cu Sicilia, de exemplu, ori Puglia şi Calabria”, a precizat Andreea Pascu.

„Buget de 1.500 de euro, eu zic că ne ajung”

Alţi utilizatori ai grupului sunt mulţumiţi de preţurile practicate în Grecia. „Noi am găsit cazare cu 80 euro pe noapte, 2 adulţi şi 2 copii de 7 şi 11 ani. Nu este lângă plajă, dar oricum vizităm toate plajele nu stăm toată ziua la o singură plajă. Acum depinde şi ce anume cauţi, dacă doriţi aproape de plajă şi piscină, pretul sare de 100 pe noapte. Eu în concediu nu caut lux, căci avem nevoie doar să dormim, nu merg să stau în cameră. Pentru anul acesta, avem buget 1500 euro. Eu zic că ne ajung”, a spus Ana.

„Noi am găsit, în august, la 60 euro pe noapte, tot 2 adulţi şi 2 copii, dar e o plajă mică, mai liniştită. Am căutat şi eu câteva zile bune. Am trimis zeci de e-mailuri”, a scris Cipri.

„Şi noi mergem la început de iulie şi după calculele noastre tot 2.000 de euro ne ajung. Am găsit cazare cu 100 de euro pe noapte la 50 de metri de plajă, 2 adulti+1 copil de 2 ani. Mai departe de plajă era şi cu 50 de euro, dar am mai fost în Thassos şi am stat mai departe de plaja-10 minute, iar drumul ăla urcat-coborât până la plaja ne epuiza, am zis că mai bine dau mai mult, dar nu îmi mai car copilul tot dealul ăla :))). Deci camere găsiţi sigur şi cu 50 de euro cam la 10-15 minute de mers pe jos de plajă sau la plajele mai mici şi mai puţin cunoscute. Nu e musai să luaţi şezlong, toate plajele au şi zone de stat pe nisip cu prosop propriu”, a scris Andreea.

