Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm

Paul Hollywood, supranumit ,,regele patiseriei britanice" spune că pâinea nu trebuie ținută în niciun caz la frigider, pentru că aerul rece extrage umiditatea din pâine, ceea ce o face să se învechească mult mai repede.

Cum trebuie să depozităm pâinea corect

Pentru depozitare pe termen scurt (aproximativ 24 de ore), Paul Hollywood ne recomandă să păstrăm pâinea pe blatul de bucătărie într-o pungă de hârtie, ceea ce oferă un echilibru între circulația aerului și păstrarea umezelii, ideal pentru produsele de brutărie cu coajă crocantă.

Pentru depozitare mai lungă de o zi, e bine să înfușărăm pâinea strâns în folie de plastic sai aluminiu. Paul Hollywood recomandă chiar și depozitarea la congelator, pentru că, spune el, asta păstrează textura și gustul pentru o perioadă mai lungă.

Ce spune un alt brutar

Un alt brutar cunoscut, de data aceasta american, Peter Reinhart vine cu o altă teorie. În funcție de tipul de pâine, diferă și depozitarea.

„Depozitarea pâinii cu coajă crocantă este foarte diferită de depozitarea pâinii moi feliate, pentru care pungile de plastic sau folia de plastic sunt ideale”, a spus Reinhart, citat de simplyrecipes.com.

„Pâinea cu coajă, care conține puțin sau deloc grăsime, își va pierde coaja crocantă și miezul cremos în câteva ore din cauza «retrogradării amidonului» . Adică amidonul gelatinizat și cremos din pâinea proaspăt coaptă se usucă și devine 0amidonos la gust. Acesta este procesul de învechire a pâinii.”

Chiar dacă pâinea s-a învechit, mai poate fi folosită

Brutarul american vine și cu o soluție în cazul în care pâinea deja s-a învechit.

„Învechirea pâinii poate fi inversată prin introducerea într-un cuptor fierbinte (220°C) timp de aproximativ patru-cinci minute. Acest lucru va regelatiniza temporar amidonul, va reface crocănțimea cojii și va reda senzația unei pâini proaspăt coapte”.

Totuși, pâinea trebuie consumată caldă, pentru că odată ce se va răci va reveni gustul de amidon și textura mai uscată.

Dacă nu mâncăm pâinea imediat, brutarul ne recomandă să mergem pe ideea lui Paul Hollywood și să congelăm produsul. Cum o consumăm după acest proces? Brutarul american spune că trebuie lăsată două ore la decongelat și apoi băgată la cuptor.