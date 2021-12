Expert în sănătate publică, despre măsurile care pot tempera valul 5 al pandemiei: „O săptămână de lockdown şi certificatul verde pot face diferenţa“

Profesor universitar în SUA, la University of Iowa, şi director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Răzvan Cherecheş a vorbit cu „Adevărul” despre următorul val al pandemiei, dar şi despre măsurile pe care ar putea fi luate acum de autorităţile române, pentru a preveni poate mii de decese.

Expertul în politici de sănătate publică nu i-a uitat nici pe cei patru miniştri ai Sănătăţii din timpul pandemiei, Nelu Tătaru, Vlad Voiculescu, Ioana Mihăilă şi Alexandru Rafila, vinovaţi, în opinia sa, alături de ultimii trei premieri ai României şi de preşedintele Klaus Iohannis, pentru faptul că, după Bulgaria, România e a doua ţară din UE cu cei mai puţini oameni vaccinaţi.

Adevărul: România se află momentan într-o situaţie poate neaşteptat de bună, în timp ce unele ţări din Vestul Europei sub asaltul unui nou val. La ce ar trebui să ne aşteptăm după Sărbători?

Răzvan Cherecheş: Din ianuarie va fi o creştere semnificativă şi în România. Ce se vede în Europa acum e rezultatul Omicronului. Africa de Sud a fost prima ţară care a detectat Omicronul, dar se pare că există deja în Europa dinainte. Şi rata de multiplicare e foarte mare. La ora actuală, cred că e cel mai infecţios virus pe care l-am detectat noi până acum şi cu o perioada de incubaţie foarte scurtă, ceea ce îl face să se multiplice cu o viteză extrem de mare.

- S-a spus că am avea, totuşi, un avantaj, că mortalitatea ar fi mai mică decât în cazul variantei Delta. Există date noi care să susţină această ipoteză?

E adevărat, mortalitatea e relativ mică. Dar în numere absolute, procentul respectiv atunci când ajunge la aproape toată populaţia începe să crească. Chiar dacă Omicron e poate mai „blând” e cu siguranţă mai infecţios. Având şi mai multe cazuri riscăm să avem mai multe decese. În lunile aprilie şi mai, atunci când se încălzeşte vremea, iar vom vedea o scădere a numărului de cazuri şi o relaxare, pentru că e ciclicitatea virusurilor respiratorii, când începem să ieşim din casă.

Dacă să presupunem că avem 100 de oameni într-o comunitate şi virusul, unul are mortalitate de 5%, iar celălalt de 20%. Ăla cu 20% o să omoare una din cinci persoane pe care le infectează. Dacă e infecţiozitate mai mică, oamenii au timp să îşi dea seama că există un virus şi apucă să izoleze persoanele infectate. Şi probabil că ajunge să infecteze virusul respectiv undeva la 20 de persoane, deci mor patru. La unul care are infecţiozitate mare şi are mortalitate de 5%, ajunge sigur în toată populaţia înainte să îşi dea seama oamenii ce pot să facă şi omoară cinci. Întotdeauna, chiar dacă diferenţa e masivă mai mică de mortalitate, infecţiozitatea o să bată pentru că ajunge mai repede la populaţie.

Riscurile apariţiei altor tulpini

- Care ar fi în continuare marile necunsocute?

Un element care pentru toamna viitoare e important şi nu avem de unde să îl ştim este cât de mult ne protejează trecerea prin infecţie de reinfecţia tot cu Omicron. Până în momentul de faţă, presupunând că reinfecţia apare similar cu reinfecţia Delta, adică dacă ai trecut prin Omicron probabilitatea de reinfecţie e relativ scăzută, asta înseamnă că pentru toamna anului viitor ar trebui să avem imunitate de grup, populaţie care s-a imunizat natural plus cei vaccinaţi.

- Şi care ar fi riscurile?

Pe de o parte să sperăm că nu o să mai apară o tulpină nouă. Pe de altă parte, e puţin probabil să ajungem la o rată de vaccinare destul de mare. Şi nu vorbesc doar de noi. Vedeţi că nu depinde numai de noi. Pe tot continentul african, procentul e de sub 10% rată de vaccinare. Şi unde ai populaţie de nevaccinaţi mare, acolo e riscul să apară tulpini noi. Nu trebuie să apară o tulpină care să fie mai infecţioasă, trebuie doar să evadeze imunologic, să nu mai fie imunitatea dată de infecţie naturală sau de vaccin şi asta e suficient ca să ne dea mari probleme. În momentul respectiv practic o aduci din nou în punctul zero şi trebuie să dezvoltăm din nou un vaccin şi din nou să trecem prin tot procesul ăsta de imunizare naturală, de testare.

Avantajul nostru în lupta cu virusul

- Printre atâtea lucruri grave, ce avantaje am avea şi noi în lupta cu acest virus?

Avantajul pentru noi e că la ora actuală, dacă apare o tulpină nouă, un vaccin nou poate fi dezvoltat în 3-6 luni. Problema nu va fi partea tehnologică, ci partea de încredere a populaţiei şi de comunicare cu populaţia. Pentru că nu doar în România, ci asta tinde să fie o problema globală.

- Unde se greşeşte acum?

Deocamdată suntem numai într-o pauză, un intermezzo. Faptul că autorităţile acum ignoră şi fac exact greşeala pe care au făcut-o peste vară din moment ce cred că dacă scade numărul de cazuri înseamnă că totul e ok. Nu e adevărat, suntem doar într-o pauză. Ceea ce mi se pare culmea ipocriziei este faptul că ministrul Rafila a spus cu gura lui înainte de a fi ministru că în luna ianuarie va începe valul cinci. Şi acum nu ia nicio măsură să pregătească valul 5, dimpotrivă ia măsuri politice de creştere a acceptabilităţii sociale. Că el vrea că oamenii să îl placă, nu să protejeze sănătatea oamenilor. Şi au mai fost şi ceilalţi miniştri ai Sănătăţii din timpul pandemiei. Toţi au vorbit şi au criticat doar după ce nu au mai fost în funcţie, dar până atunci au fost docili şi nu au pus preţ pe sfaturile specialiştilor.

- De câteva luni avem discuţii interminabile despre certificatul verde. În ce măsură ne poate ajuta şi în ce măsură e nevoie de el?

Certificatul verde avea două scopuri. Primul era să protejeze persoanele nevaccinate prin restrângerea interacţiunii sociale cu alţi oameni. Al doilea era să stimuleze vaccinarea. În momentul în care tu reduci rolul şi impactul certificatului verde şi sunt modalităţi prin care poţi să îl şuntezi - cum sunt să te testezi sau nu îl aplici suficient de consecvent - îşi mai pierde puţin din valoare, dar rămâne important.

Pe de altă parte, eu cred că aplicarea certificatului verde ca o condiţie pentru a merge la muncă era excesiv, pentru că restrânge dreptul la muncă unor cetăţeni care nu au primit informaţii suficiente că să poată să decidă să se vaccineze sau nu simţindu-se în siguranţă. Consider că un pas mai normal ar fi fost să impună vaccinarea obligatorie pentru medici şi pentru tot personalul medical şi tot personalul şcolar.

În momentul în care s-a impus certificatul verde pentru accesul în malluri, în restaurante, automat - înainte de perioada respectivă şi o săptămână după - a crescut enorm rata de vaccinare. Deci asta a fost o măsură foarte bună. Problema a fost că nu s-a aplicat suficient de consecvent.

- Am mai avea şi alte posibilităţi să temperăm un nou val?

Cred că în primul rând ar trebui amânată redeschiderea şcolilor. Apoi, o posibilă soluţie ar fi fost un lockdown foarte scurt, o singură săptămână, imediat după Sărbători care nu bloca total economia şi aducea populaţia în pragul disperării, ci era cumva o prelungire a vacanţei. E adevărat, opreşti economia o săptămână, dar vorbind foarte serios, sunt segmente întregi ale economiei care în perioada sărbătorilor sunt amorţite, poate cu excepţia industriei ospitalităţii. Dar după Revelion şi pentru ei e numai bine, pentru că şi-au terminat sezonul cel mai profitabil. Deci are sens ca o săptămână să introduci un lockdown, după care să începi şcoală. Ar întârzia şi ar încetini masiv transmiterea comunitară. O săptămână de lockdown şi certificatul verde pot face diferenţa.

