Emil Boc, pledoarie pentru festivaluri „E mai sigur decât la restaurant”

Electric Castle are loc între 6 şi 15 august, la Cluj şi Bonţida

Ideea a fost preluată de primarul Clujului, Emil Boc, cu o zi înainte de debutul Electric Castle.

„La restaurant nu te întreabă dacă eşti vaccinat când intri înăuntru, la festival se intră doar în cele trei condiţii impuse de lege. Dacă nu eşti vaccinat, protejează-te tu, dar şi pe ceilalţi, să ai grijă de celălalt. Aşa e în democraţie, asta înseamnă convieţuire într-o societate democratică. Responsabilitatea este cea mai importantă”, a spus Boc, joi, 5 august, la Napoca FM.

La cele două festivaluri, accesul spectatorilor este permis doar în anumite condiţii. Fanii sunt obligaţi să prezinte la intrare un certificat de vaccinare sau dovada că au trecut prin boală şi se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi după ce au fost infectaţi cu SARS-CoV-2. Cei care nu s-au vaccinat şi nu au trecut prin boală mai au o şansă, dar trebuie să prezinte un test PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid, însă nu mai vechi de 24 de ore.

EC_Special va avea loc între 6-15 august 2021 la Cluj şi Bonţida, iar Untold între 9 şi 12 septembrie 2021. De curând, la Cluj a avut loc un alt festival important, TIFF. Între Electric Castel şi Untold, Clujul va găzdui un alt festival de amploare, Jazz in the park, care are loc între 2 şi 5 septembrie.

