Directorul Terapia Cluj: „Ajunge! Ridicaţi restricţiile, daţi drumul la economie, altfel o să murim de foame, nu de COVID“

„Ajunge! Ridicaţi toate restricţiile, daţi drumul la economie, altfel o să murim de foame, nu de Covid”, scrie pe Facebook Dragoş Damian, directorul fabricii de medicamente Terapia din Cluj-Napoca.

Damian aminteşte de lunile februarie ale anilor 2018, 2019 şi 2020, când conform statisticilor din cauza gripei sezoniere existau între 400.000 şi 600.000 de cazuri de infectări, iar economia nu era închisă.





„În octombrie 2019 am avut în Bucureşti o întâlnire de bugetare la care au participat vreo 30 de colegi din 10 tari. Toţi tuşeam, aveam nasul înfundat, unii aveau febră, fiecare venise cu viroza respiratorie de acasă. Nu am oprit evenimentul, ne-am protejat cum am putut, unii erau vaccinaţi antigripal, alţii luau medicamente şi, important de menţionat, la acel moment nici una dintre economiile tarilor din care proveneau colegii nu erau închise sau fuseseră vreodată în anii anteriori”, relatează el.

Damian face o comparaţie între statisticile din lunile februarie 2018, 2019, 2020, publicate de Centrul National de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (http://www.cnscbt.ro/.../2081-analiza-sezon-gripal.../file). Conform acestora, ratele de incidenţă a cazurilor clinice compatibile cu gripa şi a infecţiilor respiratorii acute au fost de circa 400-600 de mii de cazuri în fiecare dintre cei trei ani.





„Economia nu era închisă, gripa sezoniara putea fi prevenita cu vaccin (nu prea se vaccinau romanii nici atunci, dar asta este alta discuţie) şi existau medicamente antivirale şi simptomatice”, detealiază el.

„Începând de imediat, ar trebuie ridicate toate restricţiile. Obligativitatea măştii să rămână”

CEO-ul Terapia susţine că tulpina Omicron a Covid-19 este similară cu o viroză respiratorie de sezon, iar restricţiile, cu excepţia purtării măştii, sunt inutile.

„Aşadar, începând de imediat, ar trebuie ridicate toate restricţiile pentru a evita agravarea crizei sociale şi economice. Covid s-a transformat în Omicron, o viroza respiratorie de sezon, la fel cu cele de dinainte de 2019, imposibil şi inutil să fie oprită prin restricţii, având în vedere viteza cu care se răspândeşte şi simptomatologia relativ uşoară, indiferent de vaccinaţi sau nevaccinaţi.





Când înainte de 2019 am mai “închis” tara, desi erau explozii de gripe şi răceli în iarna? Viroza Omicron este mai bine înţeleasă, Ministerul Sănătăţii a luat masurile care trebuiau luate, exista soluţii de prevenţie şi terapie, vaccin şi tratament antiviral şi simptomatic, iar cei care au simptome pot sta acasă în concediu medical că şi când ar avea o răceală sau gripa sezoniera de dinainte de 2019”, arată directorul.

Damian subliniază că trebuie păstrată obligativitatea măştii, deoarece aceasta „şi-a făcut datoria”: de doi ani a scăzut dramatic transmisia gripei sezoniere şi a celorlalte infecţii respiratorii. El că odată cu ridicarea restricţiilor oamenii vor fi mai atenţi şi se vor proteja mai bine.



„Costurile prelungirii restricţiilor nu vor putea fi suportate de România”

Damian susţine că economia suferă cumplit din cauza restricţiilor generale şi, în plus, obligativitatea izolării contactilor este un factor agravant.



„Fabricile din ţară fac în fiecare dimineaţa „inventarul”, câţi carantinaţi, câţi izolaţi, câţi cu copiii acasă. Şi majoritatea celor opriţi să vina la servici sunt asimptomatici… Costurile prelungirii restricţiilor nu vor putea fi suportate de România, iar ţinerea închisă a economiei şi oferirea de subvenţii pentru salvarea fimelor de la faliment, dacă era de înţeles pentru 2020, devine un nonsens în 2022”, susţine specialistul.

El estimează că se vor cheltui peste 1 miliard de euro în România pentru gestionarea medicală a valului V. În schimb, costurile cu pierderile economice din cauza restricţiilor pot fi până la echivalentul unei luni de PIB. „E uşor de anticipat că o economie închisă produce mai puţin şi mai scump, agravând inflaţia. Nu avem cum plăti notele de plată generate de continuarea restricţiilor. Fiecare zi închisă înseamnă un an 2022 foarte greu. Ajunge”, a concluzionat directorul.

Vă mai recomandăm: