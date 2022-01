Demisie regretată a unui cunoscut chirurg. „Mi-au dat lacrimile!” Manager: „Nu a vrut să facă gărzi” VIDEO

Lucian Fodor, chirurg plastician cu experienţă în SUA şi Israel şi coordonator, până în noiembrie 2021, al Compartimentului de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, a demisionat din instituţia de stat.

La finalul ultimei sale zile de muncă - 31 decembrie 2021 – Fodor, care lucrează de 15 ani la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca (SCJU), dar are şi propria clinică, a fost aplaudat de către colegii din spital. „M-a bucurat şi mi-au dat lacrimile. Eu am considerat tot personalul ca o familie şi am încercat să ajut pe fiecare. Se poate vedea pe un filmuleţ că toţi plâng şi toţi se roagă să nu plec”, a declarat Fodor pentru „Adevărul”.



Lipsa materialelor sanitare şi presiuni





Medicul a reclamat, în primul rând, deficienţa cronică de materiale şi de subvenţii, menţionând că el cumpăra multe lucruri necesare, cum ar fi truse, fire, mobilierul din ambulatoriu, laptopul de care era nevoie. „Lăsam bani asistentelor să cumpere medicamente care nu vin de la farmacie. Toate lucrurile astea s-au tot acutizat, mai ales în ultimul an, întucât exista o sabotare constantă din partea conducerii”, susţine Fodor.

În plus, spune el, în luna noiembrie a fost scos la concurs „pe ascuns”, „cu dedicaţie”, un post de medic în compartimentul pe care-l conducea: „Există sesizare la Inspectoratul de Muncă. Examenul s-a ţinut în alt spital şi colegii care făceau gărzi nu au putut să se încrie, pentru că erau medici specialişti, iar ei au modificat, în statutul de funcţii, din post de medic specialist vacant în cel de medic primar”.









„A fost o hărţuire constantă”

Medicul din Alba Iulia, singurul candidat care a şi câştigat concursul, a fost pus din prima zi şef de compartiment şi l-a înlocuit pe Fodor, devenind astfel şeful lui. În consecinţă, cei cinci medici angajaţi cu contract pentru a face gărzi în compartiment şi-au dat demisia în urmă cu mai bine de o lună. „În decembrie, am primit nenumărate adrese, şi câte trei pe zi, din partea conducerii, a fost o hărţuire constantă. Atunci, am decis, împreună cu ultima colegă rămasă, să demisionăm”. Fodor susţine că problemele au apărut odată cu schimbarea conducerii spitalului, a controversatului director Petru Şuşcă. „De ani de zile lucrez la construirea acestui compartiment şi într-o lună l-au distrus”, a conchis medicul.

Trei medici clujeni cunoscuţi (Simion Bran - de la Maxilo Faciale, Silviu Albu şi Magdalena Chirilă - de la ORL) au trimis o scrisoare SCJU în care cereau convocarea de urgenţă a Consiliului Medical pentru a discuta cazul demisiei lui Lucian Fodor.



Replica managerului Spitalului Clinic de Urgenţă



Noul manager al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, medicul chirurg Claudia Gherman, respinge toate acuzaţiile lui Fodor, recunoscându-i, în acelaşi timp, acestuia valoarea profesională. Directoarea susţine că Fodor şi-a depus demisia ca urmare a neînţelegerilor cu privire la efectuarea gărzilor la domiciliu. „În luna decembrie, timp de mai multe zile, dânsul a refuzat să acorde asistenţă medicală în cazul unor urgenţe sosite la spital. Este fără precedent această situaţie. Chiar dacă ar fi avut anumite obiecţii - a căror temeinicie o verifică organele competente - noi, ca medici, trebuie să oferim pacienţilor asistenţa medicală”, a explicat Gherman.

Directoarea susţine că nu a reacţionat violent la refuzul medicului de a face gărzi şi a încercat găsirea unor noi colaboratori şi a unui nou coordonator de compartiment. Ea recunoaşte că i-a trimis medicului câteva adrese pentru a clarifica situaţia gărzilor. Gherman spune că este deschisă la o viitoare colaborare cu „orice medic care înţelege care sunt obiceiurile casei”. „Acelea sunt că la noi se fac gărzi. Domnul Fodor a avut trei gărzi în 2021. Eu consider că trei gărzi la domiciliu pe lună este rezonabil, pentru că pacienţii vin la noi şi în afara programului”, spune Gherman.



Problema rezidenţilor



Gherman a explicat că doctorul Fodor a invocat disfuncţionalitatea liniei de gardă din cauza lipsei de personal. „În mod normal, există doi medici angajaţi permanent şi cinci cu contract de colaborare doar pentru gărzi. Noi am încercat să îl ajutăm şi în acest sens, dar avem o limită de angajaţi. Am discutat eu cu Universitatea de Medicină din Cluj să-i repartizeze rezidenţi, pentru a-l degreva de unele atribuţii şi i-au fost repartizaţi chiar dacă nu este cadru didactic”, susţine Gherman. Fodor avea o colaborare în acest sens cu Universitatea de Medicină din Oradea, care nu a fost pe placul conducerii spitalului. „Nu e normal să vină din Oradea rezidenţi la Cluj. În plus, dânsul nu putea să aibă o colaborare cu Universitatea din Oradea în acest sens pentru că dânsul nu are calitatea de cadru didactic. A avut însă la dispoziţie rezidenţi de la UMF Cluj, în baza acordului pe care l-am făcut. Şi în decembrie a avut rezidenţi. În plus, nu e în regulă să fie un număr foarte mare de rezidenţi la compartimentul care are doar doi medici”.

Fodor a recunoscut că problemele cu noua conducere a spitalului au început când i s-a interzis colaborarea cu Universitatea de Medicină din Oradea. A cerut de la conducerea spitalului aprobare pentru această colaborare, dar nu a primit răspuns.

30 de adrese într-o lună?





Gherman susţine că nu e adevărat că i-a trimis lui Fodor 30 de adrese pe lună pentru a-l hărţui, aşa cum acesta afirmase. „E o afirmaţie eronată. Nicidecum nu s-a pus problema de 30 de adrese. Nu ar fi fost utilă trimiterea de adrese. Nu văd ce sens ar fi avut. Au fost strict răspunsurile obligatorii la solicitările pe care dânsul le-a înaintat, eu fiind obligată să le dau curs. Dacă dânsul înainta solcitare, eu, în 30 zile, eram obligată să răspund şi am îcnercat să răspund civlizat şi colegial”, precizează directoarea. Gherman susţine că a trimis trei adrese cu privire la activitatea de gardă: „I-am solicitat să-şi desfăşoare linia de agardă şi cred că e normal să-i solicit asta în termenii cei mai respectuoşi cu putinţă.”



De ce a fost înlocuit de un medic cu mai puţină experienţă





Fodor a acuzat conducerea spitalului că a desemnat drept şef de compartiment, în locul său, un medic cu mai puţină experienţă şi care nu se ridică la nivelul lui profesional. „Am făcut acest lucru pentru că aveam nevoie ca asistenţa de urgenţă să fie asigurată. Dacă domnul doctor a refuzat în repetate rânduri să revină, că practic dânsul a acordat anterior asistenţă medicală de urgenţă, la efectuarea gărzilor şi acolo unde îi era locul. El nu a dorit să coordoneze această linie de gardă. În aceste condiţii şi în cazul în care exista un al doctor dispus să coordoneze linia de gardă şi să salveze vieţile pacienţilor, nu era normal să asigur garda pacienţilor? Asta nu-l afecta cu nimic pe dânsul ca şi chirurg. A fost rugat clar ca măcar pentru luna ianuarie 2022 să spună punctul de vedere asupra gărzilor. A refuzat şi pentru ianuarie. Nimeni nu l-a împiedicat să-şi facă acitvitatea din cursul diminetii, pacienţii, operaţiile... Dacă a considerat că nu vrea să mai fie în linia de gardă este opţiunea dânsului”, a mai precizat Gherman.

Problema dotării spitalului

În legătură cu dotarea cu materiale sanitare, Gherman susţine că toate secţiile spitalului sunt dotate cu aceleaşi materiale şi că nu a avut nicio . În plus, directoarea a invocat sistemul de achiziţii publice, care obligă instituţia să aleagă produsele din zona cea mai de jos a listei de preţuri. „Ceea ce e clar este că nu i s-a cerut nicodată domnului doctor prin nicio adresă să achiziţioneze din bani proprii materiale pentru spital. Aşa ceva este exclus”, a conchis Gherman.

Cine este Lucian Fodor





Lucian Fodor este medic primar şi a fost, până la finalul anului 2021, coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastică, Microchirurgie Reconstructivă şi Arşi în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca (SCJU). A făcut un stagiu de practică de trei luni la Spitalul John Hopkins, din Baltimore, apoi încă trei luni în San Francisco. Ulterior, a plecat în Israel, unde a stat şapte ani, făcându-şi specializare la Universitatea de Medicină „Bruce Rappaport” din Haifa, Israel. Aici a lucrat la un spital unde frecvent veneau victimele unor explozii de bombe, medicii de aici fiind specializaţi în chirurgie plastică şi reparatorie.

