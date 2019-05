De la salahor pe şantier la inginer în Formula 1. Povestea fascinantă a tânărului disputat de două companii uriaşe

Pasionat încă din copilărie de Formula 1, de matematică şi de ştiinţele exacte, Sergiu nu-şi imagina pe atunci că va ajunge să lucreze în acest domeniu. Se visa mai degrabă arhitect, dar asta nu-l oprea să urmărească cu religiozitate cursele de Formula 1 şi Moto GP şi să viseze cu ochii de deshişi.

Fan al celebrului Michael Schumacher, Sergiu nu rata nicio cursă, chiar dacă asta însemna de multe ori să se trezească chiar cu noaptea în cap ca să poată viziona în direct curse sau sesiuni de calificări, cum ar fi organizate în ţări având un fus orar total diferit, de exemplu Australia şi Japonia. Totuşi, ani la rând a rămas doar cu visurile, pentru că nu şi-a permis să le vadă pe viu.

„Când eram mic, ziceam că îmi doresc să ajung arhitect, asta pentru că am auzit că e genul de slujbă unde lucrezi pe un proiect timp de două-trei luni, iar în restul anului eşti destul de liber (râde). Încet, încet, pe măsură ce creşteam, am început să mă gândesc cum aş putea să ajung în Formula 1, însă având în vedere situaţia învăţământului în România, dar şi faptul că, probabil, ai mei nu şi-ar fi permis să mă ajute în facultate, nu-mi făceam mari speranţe“, povesteşte Sergiu.

Manipulator marfă şi salahor pe şantier

Iar după cum decurgeau lucrurile, un job în Formula 1 părea doar o Fata Morgana. Pentru a avea bani de buzunar, dar şi pentru a-şi ajuta părinţii, Sergiu a început să lucreze în vacanţele de vară încă din clasa a opta. A făcut muncă grea, începând ca ajutor la manipulare de marfă, iar apoi ca salahor.

„În principal căram materialele de construcţii, mânuiam betoniera pentru preparare de materiale şi-i dădeam materialele la mână meşterului. La un moment dat, în mintea mea a prins contur gândul că aş putea ajunge mult mai sus, chiar în Formula 1, dacă aş avea şansa de a merge la o facultate în străinătate. Părea doar un vis, din cauza părţii financiare. Dar am început din nou să mă gândesc că acest vis se poate realiza când am aflat de o bursă oferită de guvernul scoţian la Universitatea din Aberdeen. Exista un grup de întrajutorare condus de nişte români, care ofereau informaţii despre viaţa de student din Marea Britanie, despre actele necesare şi alte amănunte. Aşa am aflat că, dacă aş merge cu această bursă şi dacă mi-aş lua o slujbă cu jumătate de normă, mi-aş putea acoperi măcar o parte din cheltuieli“, rememorează tânărul.

Are studii în IT la Aberdeen

Sergiu s-a mutat în Marea Britanie, în orăşelul Barrow-in-Furness, în 2008, după ce a terminat liceul şi şi-a dat Bacalaureatul. Planul său era să ia un an de pauză de la învăţătură, timp în care să muncească pentru a strânge nişte bani şi pentru a se obişnui cu viaţa şi cu sistemul britanic.

Sergiu (stânga) cu tradiţionalul kilt scoţian sărbătorind alături de colegii săi după ce a absolvit facultatea la Aberdeen

Apoi, conform planului său, ar fi urmat ca din 2009 să meargă la facultate, la Universitatea Robert Gordon din Aberdeen, unde să studieze IT şi programare. Aşa că s-a angajat şi a început să lucreze pentru o organizaţie guvernamentală numită Liberata, ocupându-se de procesarea aplicaţiilor pentru diferite ajutoare sociale. Apoi, întâmplarea a făcut ca planurile sale să fie grăbite, după ce a fost admis la universitatea din Aberdeen, în Scoţia.

Nevoia de schimbare

La Aberdeen a urmat cursul de Computer Science (Ştiinţa Computerelor), curs bazat în mare parte pe programare şi învăţare de limbaje de programare multiple, dar şi pe inginerie electrică şi arhitectura computerelor. În 2012 şi-a luat licenţa cu clasificarea Upper Second Class (2.1), a doua cea mai bună. A realizat însă că vrea mai mult de atât şi a făcut un pariu cu sine însuşi, care avea într-un final să-l ducă tocmai la o echipă din Formula 1.

Aşa a ajuns să urmeze un masterat la Universitatea Oxford Brookes, unde a urmat cursul de MEng Motorsport Engneering, unul de inginerie specializată pe sporturile cu motor. Prefixul „Meng“ indică faptul că este un curs complet cu două stagii, trei ani de licenţă normală, urmat de un an de masterat.

Deşi anii aceştia au fost cu adevărat speciali pentru el, în tot acest timp a fost nevoit să şi muncească. Din anul doi de facultate şi până când a absolvit, a lucrat la universitate cu jumătate de normă ca şi consultant IT. În plus, în timpul licenţei de Computer Science, a lucrat cu jumate de normă ca barman, pentru a-şi acoperi o parte din costurile de întreţinere.

Între Xtrac şi Renault

Pentru majoritatea cursurilor tehnice de facultate în Marea Britanie există posibilitatea de a face un an de experienţa de muncă, sub denumirea de „an de plasament“, între anii II şi III de facultate. Sergiu a decis să urmeze acest an la celebra companie Xtrac, lider mondial în domeniul de transmisii pentru maşini de curse, având o sumedenie de clienţi în Formula 1, World Endurance Championship, Moto GP, World Rally Championship şi alte competiţii de anvergură.

După ce a muncit la Xtrac ca inginer la departamentul de cercetare şi dezvoltare şi sponsorizare în timpul anilor de studiu pentru următorii ani de studii, iar mai apoi ca inginer de proiectare, a reuşit să ajungă în echipa de Formula 1 Renault.

„Am fost în al nouălea cer când m-au sunat, după interviu, să-mi ofere poziţia. Titlul meu oficial este de inginer absolvent de Design Aerodinamic. Fac parte din sub-grupul de proiectare aerodinamic care se ocupă în mare parte de tot ce ţine de tunelul şi modelul aerodinamic “, adaugă inginerul român.

Printre piloţii de Formula 1

Locul său de muncă este la Enstone, Oxfordshire, la 20 de kilometri de Oxford. Tot acolo se află şi sediul principal al echipei de Formula 1, astfel că Sergiu se întâlneşte frecvent cu piloţii. Aceştia sunt, spune Sergiu, mai tot timpul prin preajmă.

„Uneori lucrează în simulator, alteori la sală, ba au evenimente de publicitate, deci îi văd foarte des. După fiecare cursă, directorul tehnic ne vorbeşte despre ce să întâmplat în timpul curselor, ce strategii s-au încercat, ce a funcţionat, ce nu, unde trebuie să ne îmbunătăţim maşina, etc. Piloţii sunt şi ei prezenţi la unele din aceste întruniri. Deocamdată, eu fiind abia la început, am fost prezent doar la o cursă, la Silverstone şi nu în calitate oficială. Am fost implicat şi la cursa din Belgia în strategie de curse, dar asta a fost din camera de control aflată la sediul echipei. Pe viitor, însă, voi fi implicat la mai multe curse pe partea de strategie“, a încheiat Sergiu.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: