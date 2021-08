Cum a fost păcălit un român care a vrut să-şi rezerve vacanţa în Grecia pentru anul viitor. "În 2-3 ani o să fie ca-n Mamaia"

Bărbatul a povestit pe Facebook, pe grupul Forum Thassos ce i s-a întâmplat. Postarea sa a stârnit dezbateri printre membrii grupului, cei mai mulţi arătându-se surprinşi neplăcut de această întâmplare.

„Salutare grup Am o mare dilemă.. Anul acesta am fost in frumoasa insula Tassos. In ultimele zile am gasit o locatie frumoasa si am cerut un pret aproximativ si o carte de vizita pentru anul urmator . Am trimis un mail la adresa respectiva la care am primit raspuns ca nu au nimic liber in perioada care o doream eu ( sfirsitul lui iulie inceputul lui august pt 14 nopti) .

Pana aici totul de inteles, dar facind o simulare pe booking am gasit proprietatea respectiva cu datele pe care le voiam eu libere dar la un pret dublu decit mi s a spus cind am fost eu acolo. Nu mai stiu ce sa cred, poate impartasesc cu voi ceva pareri. Mtumesc mult!”, a scris acesta pe Forum Thassos.

Cei mai mulţi dintre cei care au reacţionat i-au dat dreptate. „În 2-3 ani o să fie şi-n Thassos ca-n Mamaia”, a scris cineva, în vreme ce un alt internaut i-a recomandat să mai aştepte. Asteptati sa ce cearna ofertele, cu siguranta veti rezolva. Acum incearca si ei sa vada daca se prinde un pret mai mare, dar sigur vor scadea.”

„Nesimţiţi, ce e aşa de greu de înţeles? Se strică şi unii greci”, a fost o altă opinie. „Cand ai contract cu booking.com, li se acorda cu nr de camere de catre proprietar, booking ul isi adauga comisionul lor ( in cazul tau se pare ca a fost 100%). Camerele care le administrrwza proprietarul le poate inchiria cu ce pret doreste el”, a scris un altul, contrazis imediat de mai mulţi internauţi: „Eu am unitate de cazare pe booking, preturile eu le pun, nu booking-ul! Deci, pretul dublu pe care l-ati vazut, este pus de proprietar.” şi „Booking ia 15% din suma afişată”, au fost alte mesaje.

N-au lipsit nici ironiile. „Propun sa poarte o banderola alba toata lumea care se afla in Thassos! In semn de protest ca proprietarul grec inchiriaza cu cat vrea el si nu cu cat vrea turistul roman! Si tot in semn de protest pentru ca parea de treaba!”, a scris cineva.

