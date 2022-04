Cum explică un politician din Cluj faptul că s-a „trezit” peste noapte cu 14 apartamente donate de fiul său

Fost angajat la Garda Financiară Cluj şi fost consilier judeţean (2012-2020), social-democratul Laurenţiu Oprea se întoarce în Consiliul Judeţean Cluj , în locul unui coleg declarat incompatibil de Agenţia Naţională de Integritate.

În legătură cu Oprea au apărut controverse în 2019, când în declaraţia de avere, în calitate de consilier judeţean, i-au apărut „peste noapte” 14 apartamente.

Situaţia a fost cu atât mai ciudată cu cât din aceeaşi declaraţie de avere reieşea că nu a avut niciun loc de muncă, că nu a deţinut proprietăţi şi nici venituri semnificative, cu excepţia indemnizaţiei de consilier judeţean. Întrebat atunci despre provenienţa apartamentelor, el a declarat pentru „Actual de Cluj” că apartamentele i-au fost donate de fiul său, modest angajat la Aeroportul Cluj, dar a explicat că de fapt: „în 2010, când am decis să intru în politică eu aveam aceste apartamente deja de 7 ani. Am decis să le transfer pe numele copiilor (un băiat şi o fată – n.red), ca să intru în politică cu zero”.

Întrebat, ieri, de reporterul „Adevărul” de ce a decis să transfere apartamentele pe numele copiilor, în 2010, el a răspus altceva: „Eu când am pus apartamentele pe copii, în 2010, nu eram în politică, deci nu are nicio legătură cu politica. Eu în 2012 am intrat în Consiliul Judeţean”. Întrebat din nou, totuşi, de ce la trecut apartamentele pe numele copiilor acesta răspuns: „Am zis să aibă şi ei, să se ocupe şi iei de probleme.”

Numele lui Oprea apare şi în 2003, într-un articol din Evenimentul Zilei care dezvăluia că apartamentele lui Oprea ar fi fost obţinute ca mită, din calitatea sa de comisar al Gărzii Financiare. „Eu mi-am dat demisia de la Garda Financiară şi m-am apucat şi eu ca şi oricare alt antreprenor să îmi fac o firmă şi să îmi fac şi eu o afacere în construcţii ca şi oricare. Şi în decurs de nu ştiu câţi ani am făcut şi eu nişte apartamente”, a explicat Oprea pentru „Adevărul” arătând că, de fapt, apartamentele au fost dobândite după demisia de la Garda Financiară.



Are sau nu încredere în copii?

Oprea şi-a schimbat explicaţiile şi în ceea ce priveşte motivul pentru care şi-a cerut apartamentele înapoi de la copii. „Acum că tot termin cu politica am zis să iau apartamentele înapoi. Nu mai vreau să le las la copii pentru că nu am încredere în ei. Am mai avut eu un prieten care tot aşa a dat ce a avut şi s-a trezit fără nimic”, a spus Laurenţiu Oprea, în 2020, pentru Actual de Cluj.

Pentru „Adevărul” el a explicat, ieri, că de fapt declaraţia lui a fost scoasă din context. „Chestia ce nu mi-a plăcut este că în presă s-a scris că nu am încredere în copiii mei. Mi s-au răstălmăcit vorbele. Eu am încredere în ei”. Întrebat totuşi care a fost motivul pentru care şi-a recuperat apartamentele de la copii acesta a spus: „Nu a fost niciun motiv efectiv. Puteam să le iau după ce mi s-a încheiat mandatul. În 2020, mi se încheia mandatul deci puteam să le iau atunci. Ce pot să zic, aşa mi se pare mie normal. Am zis: „hai să am şi eu ceva, eu de ce să nu am nimic? Nu? Dacă eu le am făcut?” El a arătat că în 2012 a intrat în Consiliul judeţean şi au trecut vreo şase sau şapte ani până le-a trecut înapoi.





Apartamente de peste 1 milion de euro



Întrebat dacă confirmă informaţia difuzată în

Întrebat dacă confirmă informaţia difuzată în Ştiri de Cluj cu privire la revenirea lui în Consiliul Judeţean Cluj, acesta a susţinut că într-adevăr revine în legislativul judeţean. Întrebat dacă va trece din nou apartamentele pe copii acesta a spus: „E decizia fiecărui om cu privire la ce face. Şi nu le-am trecut toate la vremea respectivă am am trecut o parte din ele, deci nu e problemă pentru că au mai rămas şi pe ei. Fiecare îşi organizează viaţa cum doreşte nu e nimica de ascuns aici.”

Surse din piaţa imobiliară au arătat că valoarea apartamentelor deţinute de Oprea depăşeşte binişor suma de 1 milion de euro, iar chiriile lunare sunt de ordinul zecilor de mii de euro.

Întrebat cum am mers închirierile în perioada pandemiei, Oprea a răspuns: „a fost foarte greu în pandemie, sigur”. El a mai precizat că toate contractele de închiriere sunt declarate la Finanţe: „Credeţi că nu am luat măsuri de precauţie? Le-am închiriat la firme serioase care fac plăţile prin bancă, nu ne jucăm cu astfel de lucruri”.

