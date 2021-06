Cinci kilometri făcuţi în trei ore între Cluj-Napoca şi Baciu. „Mai repede ajungeam din Londra. Şi din Paris”

Jurnalista Emilia Avram a povestit pe Facebook cum a încercat să ajungă acasă, în comuna Baciu, la ieşirea din Cluj-Napoca, în 1 Iunie, zi liberă conform legii.

„Azi am fost în excursie din Cluj în Baciu. A durat 3 (TREI) ore din staţia de pe Horea până în staţia de la Petrom (5 km). Din Londra ajungeam mai repede. Şi din Paris. Şi chiar din Tel Aviv. Sigur, „înghesuită comod” într-un avion, nu claie peste grămadă cu 100 de adulţi şi vreo 20 de copii care nici nu mai aveau voce din lipsă de oxigen... Ce distanţare, ce pandemie, ce restricţii?... Domnul de la dispeceratul CTP, exasperat probabil de cei care l-au sunat şi i-au făcut urări mai "hard" decât mine, a preferat să mă ţină 10 minute la telefon să îmi explice cum toate cele patru autobuze sunt în blocajul cauzat de reparaţiile de la podul din Baciu (a n-a oară anul ăsta). A fost atât de empatic şi de simpatic încât am întrerupt eu convorbirea pentru că deja ajunsesem să fac eu terapie cu el la telefon spunându-i că nu are de ce să se simtă vinovat pentru o treabă pe care o fac alţii fără cap.

Pe când să sun la poliţie să îi întreb dacă nu s-a gândit nimeni să iasă să dirijeze haosul, mă lăsaseră deja "nervii capului" de la discuţia cu dispecerul, aşa că m-am relaxat bucuroasă că stau totuşi pe un scaun şi pot să încerc un somn de frumuseţe...

N-a fost să fie. Un grup din spatele autobuzului pe care nu puteam să îl văd din cauză de "excedent de călători" a început un concert de manele: "Am intrat în carantină / Aduceţi-ne o slănină! / Aduceţi şi două roşii/ Că ne-nchid periculoşii."

Pentru Primăria Cluj şi Primăria Baciu m-am concentrat, mai ceva ca Mama Omida, să le transmit telepatic toate urările mele.

Am ajuns în cele din urmă golită de sentimente şi de energie la mine acasă. După dezinfectarea fizică şi mentală m-a lovit din nou gândul... Mai repede ajungeam din Londra. Şi din Paris. Şi chiar din Tel Aviv.

P. S. Fotografia e făcută pe aleea blocurilor de pe Jupiter. Poate o vedeţi şi vă trece pofta de excursii în oraşul de 5 stele.

„Tren metropolitan şi alte soluţii alternative”

Activistul de mediu Adrian Dohotaru a venit în replică cu un comentariu şi o soluţie: trenul metropolitan.

„Emilia Avram, îmi pare rău de problemele prin care ai trecut. Eu am făcut ieri seara drumul cu trenul în 5 minute din Baciu la Cluj, deşi veneam desigur mai departe. Ca să punem presiune pe administraţiile noastre, indolente- din păcate, trebuie să ne mobilizăm mai bine pentru alternative la trafic auto. Iar asta înseamnă să urgentăm prin advocacy soluţia trenului metropolitan. Apoi, înseamnă să facem piste de biciclete între Baciu şi alte zone mai îndepărtate spre Cluj, mai ales că explozia mobilităţii electrice face mai fezabilă deplasarea mai mult decât 3-4 km (media bicicletelor normale). Este loc pentru piste atât lângă calea ferată, dar şi lângă Nadăş, mai ales că legea apelor prevede clar o zonă de 5 - 10 metri de protecţie, unde nu poţi pune (abuziv) gard, cum vedeam pe alocuri din tren. Mai mult, trebuie create şi culoare pietonale pe lângă Pădurea Hoia, între Cluj şi Baciu, fără asfaltare, dar nici lăsate din pământ (pt a evita noroaiele), ci din material compozit, permeabil, care absoarbe apa. Toate astea se pot face cu costuri mici de infrastructură hard şi infrastructură soft (informare, propagare de mesaje de folosire a trenului metropolitan, pistelor de biciclete, culoarelor pietonale). Mi-ar plăcea să le discutăm cândva, să operaţionalizăm revolta noastră îndreptăţită, poate chiar să facem o campanie media la TVR Cluj sau prin media clujeană”, a comentat acesta.