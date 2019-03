Cel mai mai mare târg de joburi în IT debutează mâine la Cluj

Peste 40 de companii vor lua parte la Târgul de Cariere IT, cel mai mare eveniment de recrutare din domeniul IT, care se derulează vineri şi sâmbătă, 15 şi 16 martie, între orele 11.00 şi 19.00, la BT Arena din Cluj-Napoca.

O noutate a acestui Târg de Cariere este Cluj Tech Society Conference, o conferinţă axată pe Artificial Intelligence, Machine Learning şi Internet of Things, cu vorbitori din România şi străinătate precum Klevis Ramo, Francesco Romano, Karthik Mutuswamy şi Răzvan Florian, se arată într-un comunicat. accesul la această conferinţă va fi liber, iar cei ce vor participa pot câştiga bilete pentru TEDxCluj şi alte premii.

„Este pentru prima dată când, în cadrul unei conferinţe din România, se realizează un panel pe baza inteligenţei artificiale, din punctul de vedere al unor specialişti din variate domenii de activitate. Partea cu adevărat inedită a panel-ului este faptul că invitaţii şi publicul vor fi transpuşi în diferite situaţii din viitor, viitor care, inevitabil, va fi modelat de inteligenţa artificială. Astfel, speakerii vor rezolva speţe axate pe evoluţia tehnologiei. Printre cei care vor veni cu soluţii la scenariile create se numără expertul în Inteligenţa Artificială Alin Turcu, prorectorul UBB pe cercetare Daniel David, medicul rezident Zaki Milhem, avocata Xenia Burghelea şi antreprenorul şi specialistul în resurse umane, Eugeniu Gîrlă“, se mai precizează în comunicat.

O altă noutate va fi prezenţa tinerilor de la BattleLab Robotica, un proiect demarat în cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca.

La Târgul de Cariere, curioşii îi vor putea asculta pe antreprenori vorbind despre afacerile lor, despre dificultăţile întâmpinate şi modul în care au găsit soluţii când păreau a nu fi. În ambele zile ale evenimentului va fi şi un speedcoding challenge cu premii. Câştigătorii acestora vor avea şansa de a fi recrutaţi pentru internship-uri la Siemens.

Târgul de Cariere IT reuneşte în fiecare sezon aproximativ 5.000 de persoane interesate de acest domeniu, iar interacţiunea directă dintre candidaţi, angajatori, speakeri şi gameri are potenţialul de a transforma ideile fiecăruia într-o sursă de inspiraţie pentru noi proiecte şi dezvoltarea comunităţii de IT din România.

