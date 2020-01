Avocatul ce reprezintă CSM la Curtea Europeană de Justiţie: „Am şoricu' gros şi mă doare-n cur de critici“

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) va analiza, pe 20 ianuarie, în ce măsură Secţia specială pentru investigarea magistraţilor (SS) – înfiinţată de coaliţia PSD-ALDE, alături de alte aşa-zise Legi ale Justiţiei, este conformă cu Tratatul Uniunii Europene.



În faţa Curţii, vor aduce argumente agentul României la CJUE ( procurorul general adjunct Horatiu Radu) reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi AFJR şi AMASP, reprezentantul Ministerului Justiţiei (secretarul de stat Cristian Băcanu) şi reprezentantul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - avocatul clujean Radu Chiriţă, a relatat Ziare.com , arătând că acesta din urmă este „un personaj cu prestaţii publice cu totul şi cu totul ieşite din comun, împănate cu obscenităţi în direcţia instituţiilor europene".



În articol se dă şi un exemplu de postare a acestuia pe blog:



„Ieri, am trăit anticorupţia citind MCV-ul. Mi-e rău. Vreau neapărat să ştiu cu cine or vorbit experţii vieţii de la Bruxelles. Vreau să ştiu ce grade aveau ăia. Vreau să ştiu cum p... mă-sii poţi să spui că Kovesi e nevinovată înainte de orice judecată, pentru că pe vremuri, pentru afirmaţii de genul, gemea MCV-ul de recomandări şi CSM-ul de comunicate, cum dracu' să susţi (sic!) implicarea serviciilor secrete în justiţie şi să fii european.”

Într-un alt articol , se mai arată că avocatul Radu Chiriţă este „un apărator al unor VIP-uri acuzate de corupţie” precum fostul preşedinte CJ Braşov, Aristotel Căncescu, fostul preşedinte al CJ Alba, Mircea Moloţ sau fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Horea Dorin Uioreanu.



„Nu am nicio problemă cu faptul ca dl Chiriţă este un adversar al DNA, al dnei Kovesi, al anticorupţiei. Până la urmă, acestea sunt opinii la care are dreptul. Aşa cum ţine de meseria domniei sale să apere infractori, ca orice avocat. Ceea ce mi se pare inacceptabil este felul în care dl Chiriţă consideră cu cale sa se exprime în spaţiul public”, se mai arată în articol.



Poziţia CSM la mâna „avocatului p**** ma -sii/căcat”



Ziare.com a întrebat CSM ce poziţie l-a mandatat pe avocatul clujean să prezinte în faţa CJUE în ceea ce priveşte Secţia Specială. „Domnul avocat nu are un mandat precis de reprezentare din partea CSM” - s-a răspuns din partea Consiliului.



„Adică CSM, forul suprem al magistraţilor din această ţară, îşi lasă poziţia internaţională la atitudinea avocatului „p**** mă -sii/căcat”? Cum este posibil ca un organism al statului român de o asemenea importanţă să-şi lase poziţia oficială internaţionala într-o chestiune de maximă gravitate la latitudinea unui avocat, oricare ar fi el, dar în mod special a avocatului "p*** mă-sii/cacat"?, se subliniază în articolul citat.

„Înjur. Nu mă lăud cu asta, nu mi se pare o calitate“



Avocatul Chiriţă a postat pe blog un text în care face mai multe precizări:

„Înjur. Nu mă laud cu asta, nu mi se pare o calitate a mea, dar înjur destul de frecvent. De multe ori de nervi, alteori ca să mă descarc, alteori ca să mă amuz, alteori de bucurie. Foarte rar in personam, de cele mai multe ori in rem. Ăsta sunt, cui nu îi place să nu se uite. Pe blogul ăsta scriu din când în când ce îmi trece prin cap. Uneori, mai ales când scriu de nervi, prin cap îmi trec multe înjurături. Nu le scriu pe toate, dintr-un sentiment de pudoare. Uneori, scriu şi fără să înjur. (...)



Nu înjur nici când vorbesc în faţa instanţelor, nici când scriu acte către instanţă. Nu am înjurat în niciuna dintre cărţile scrise, şi nici în articolele publicate în reviste de drept. Înjur pe blogul ăsta de căcat, pentru că, dacă aş scrie în alt limbaj decât gândesc, aş fi ipocrit. Atât şi nimic mai mult. Nu mă face asta nici avocat mai bun, şi nici mai slab.



Nu ştiu de ce fix pe mine m-o ales CSM-ul să îi reprezint la Luxembourg. Sper că nu pentru că înjur uneori pe blog, că ar fi trist. Sper că mai degrabă m-or fi ales pentru că mă pricep cât de cât la drept constituţional, că am experienţă practică în penal şi că or auzit că oi fi bun. Probabil nu or citit articolele în care pizduiam CSM. Înţeleg că dna. jurnalist e supărată pe alegerea CSM-ului. E dreptul său şi e liberă să îşi exprime părerea.”

„Am şoricu’ extrem de gros şi mă doare în cur de astfel de critici“



„Sunt fanul neţărmurit al libertăţii de exprimare, al dreptului la critică şi al dreptului mega fundamental de a nu fi de acord cu mine. Blogul ăsta este o dovadă. Articolul îmi dă însă senzaţia că are ca scop, între altele, să arunce cu rahat în mine. Dacă singurul lucru pe care l-o găsit pentru a băga căcatu’ în ventilator o fost faptul că înjur când scriu pe blog, e bine, tati, sunt fără de păcat. Pentru articolele viitoare, mai am nişte sugestii: îs gras, ochelarist, fumez, înjur din start imediat ce intru într-un oficiu poştal şi nu ştiu unde este registratura instanţelor, că nu am fost niciodată. Dacă mă sună, îi mai spun şi din alea mai “secrete”. În rest, dacă citeşte textul ăsta, trebe să transmit că am şoricu’ extrem de gros şi mă doare în cur de astfel de critici”, a mai scris avocatul.



„Nu îmi place DNA, dacă aş fi dictator aş desfiinţa această instituţie”



Chiriţă îşi exprimă, în continuare, părerea despre DNA şi fosta şefă a instituţiei – Laura Cordruţa Kovesi.

„Apoi, sunt atacat pe motiv că nu îmi place de Kovesi şi de DNA. Recunosc, spăşit: e adevărat. Nu îmi place DNA, dacă aş fi dictator aş desfiinţa această instituţie, eu cred că a fost înfiinţată nu pentru a lupta cu corupţia, ci pentru a controla lupta şi a-i beli pe corupţii lor, nu pe ai noştri. Sunt fanul competenţei materiale pe fapte de corupţie pentru toţi cei două mii şi ceva de procurori din ţară şi nu doar pentru vreo sută dintre ei. E părerea mea şi cred că am dreptul la ea. Şi încerc să mi-o susţin atunci când pot. Sunt, prin vocaţie şi prin profesie, cu atât mai puţin fanul abuzurilor pe care DNA le-a comis în special în ultimii ani. Profesia de avocat te aduce aproape de oameni, nu de cifre, şi e greu să rămâi neatins atunci când vezi oameni a căror viaţă e distrusă de abuzul de putere, manageriat şi cel puţin tolerat de madame Kovesi. Nu am nicio problemă cu mulţi dintre procurorii DNA, pe mulţi îi respect şi cred că sentimentul e reciproc. Dar mi-e greu să respect şi să nu lupt împotriva a ceea ce s-a întâmplat la Oradea sau la Braşov. Odată o să intru şi în detalii”, mai arată avocatul.



„Ce m-o supărat e afirmaţia: Chiriţă apără infractori“



Chiriţă a mai susţinut că nu apără infractori, ci treaba lui este să se asigure ca „tuturor, inclusiv infractorilor, să le fie repectate drepturile”: „Ce m-o supărat e afirmaţia: Chiriţă apără infractori, ca toţi avocaţii de altfel. Pentru asta, într-o ţară normală avocaţii ar fi sărit în sus de cinci metri. Ai noştri sunt prea ocupaţi cu ghidul bunelor maniere în instanţă ca să o facă, aşa că o fac eu. Stimată doamnă (vorba vine), nu apăr infractori. Treaba mea este ca tuturor, inclusiv infractorilor, să le fie repectate acele drepturi care încă nu au devenit un lux pe care nu ni-l permitem. Poate că nu realizaţi, dar oricine, inclusiv infractorii, au o sumă de drepturi, alea de la art. 21 până la 53 din Constituţie. Şi alea din codul de procedură penală. Şi alea din Convenţia europeană a drepturilor omului. Pe alea le apăr eu, duamnă! Inclusiv prezumţia de nevinovăţie, pe care dv. o ignoraţi. În ciuda libertăţii de exprimare, asta nu aveţi voie să faceţi. Scrie în art. 57 din Constituţie, că aveţi obligaţia fundamentală faţă de ţară să o faceţi. Iar ca jurnalist care scrie frecvent despre justiţie, trebuie să o ştiţi. La fel cum ştiţi că nu apăr numai persoane acuzate în materie penală”.