Apartament de 350.000 de euro în Cluj-Napoca. Cum arată şi cât este chiria VIDEO

Penthouseul are trei camere, 110 mp şi este distribuit pe trei etaje. La primul nivel, apartamentul are un dormitor mare, cu baie proprie, care are unul dintre pereţi din sticlă, astfel că din pat poate fi văzut cel/cea care face duş. Jos, mai este o cameră mai mici. La nivelul următor a fost amenajat un living cu bucătărie şi baie, iar la ultimul etaj apartamentul are o terasă proprie. Locuinţa dispune şi de un loc de parcare subteran.

Acum apartamentul nu este închiriat, însă agentul imobiliar care probabil a şi plătit pentru clipul vloggerului clujean a susţinut că s-a plătit o chirie de 1.500 de euro. „În 15-20 de ani recuperezi investiţia”, a spus el. „Pot spune că nu este scump. Un apartament în Cluj, seminifisat, este între 2.000 şi 2.500 de euro. Te ajunge 3.000 de euro în zona semicentrală. Numai o parcare costă în zonă semicentrală în jur de 12.000 de euro. În zona asta cel puţin 20.000 de euro este o parcare”, a mai spus agentul.