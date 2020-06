Tânărul care schimbă destinul copiilor nevoiaşi. „Să încercăm să le facem viaţa mai uşoară celor năpăstuiţi de soartă“

De aproape patru ani, cu maşina personală burduşită de bunătăţi, un tânăr din Constanţa le face viaţa mai frumoasă copiilor nevoiaşi. Alexandru Flaut mărturiseşte că şi-a făcut o misiune din a schimba destinul micuţilor din familii defavorizate şi destrămate, iar acest lucru îl împlineşte peste măsură. O altă mulţumire vine din faptul că a reuşit să strângă în jurul său o comunitate de oameni dornici să doneze pentru a le uşura traiul celor mai puţin norocoşi. Oamenii contribuie cu de toate, de la alimente şi haine, până la piese de mobilier şi electrocasnice. Casa părintească a lui Alexandru ţine loc de depozit până când bunurile donate ajung la familiile aflate în nevoie.

Până acum, tânărul a ajutat sute de prichindei, care îl privesc deja ca pe un membru al familiei. Alexandru nu le împarte daruri doar de sărbători, ci pe tot parcursul anului. Îi vizitează constant şi încearcă să facă pentru ei mai mult decât să-i ajute cu bunuri materiale. Îi încurajează să înveţe pentru a-şi asigura o viaţă mai bună, să nu neglijeze igiena personală şi să-şi ajute părinţii la treburile casnice. Tot timpul liber de care dispune îl investeşte pentru a fi alături de micuţii care au nevoie de sprijin.

„Am renunţat la mine, la vacanţe, la relaxare. Nu contează oboseala care se acumulează, ci energia şi liniştea sufletească pe care ţi le oferă astfel de acţiuni. Le sunt recunoscător celor care s-au mobilizat şi au demonstrat că, în asemenea cazuri, distanţa dintre oameni este, de fapt, foarte mică. Am primit colete din Braşov, Galaţi, Bucureşti, Hârşova, Slobozia, Feteşti, chiar şi din Germania. Am primit şi bani de peste Ocean. Asta mi-a demonstrat că omul care doreşte să contribuie găseşte soluţii chiar şi de la distanţă. Cu ajutorul acestor oameni am mobilat case, am cumpărat haine, rechizite şi alimente. Mă înclin în faţa tuturor celor care mi-au fost alături şi au ajutat cu cât au putut“, spune Alexandru Flaut.

Totul început cu o postare pe Facebook

Constănţeanul a început să pună umărul la treabă pentru ceilalţi în 2016. Atunci auzise de cazul a trei fraţi care rămăseseră singuri pe lume şi aveau nevoie urgentă de ajutor. Cel mai la îndemână a fost să lanseze un apel umanitar pe Facebook, însă reacţiile şi sprijinul primit au fost cu mult peste aşteptări. A fost doar începutul. De atunci, i-a fost solicitat ajutorul în mod constant şi nicio-dată nu a ales să stea deoparte. I-a atras în această poveste şi pe prieteni şi cunoscuţi, îndemnându-i să contribuie. „Cred că sunt sute de copii pe care i-am ajutat. Important este că îi facem să zâmbească. Merg la ei tot timpul – de 1 iunie, de zilele de naştere, de Paşte, de Crăciun. Am fost şi iarna, în toiul nopţii, pentru a le duce de mâncare. Le-am făcut surprize şi de Moş Nicolae, le-am cumpărat inclusiv ghetuţe. Nu uităm de ei nici la începutul anului şcolar. Ne asigurăm că au tot ce le trebuie.“

Pe lângă faptul că mobilizează oameni şi transportă toate donaţiile, Alexandru pune mâna şi la treabă. A reparat mobilă, a făcut instalaţii şi a turnat beton. Este fericit, la rândul său, când vede că cei mici îl aşteaptă nerăbdători şi îşi arată recunoştinţa cum se pricep mai bine – îi cântă sau îi spun poezii.

Fetiţa care l-a cucerit

Toate cazurile pentru care a întins o mână de ajutor sunt înduioşătoare, însă unul l-a marcat profund. În satul Luciu, din judeţul Ialomiţa, ajută regulat o familie a cărei fetiţă, prost alimentată şi fără asistenţă medicală, ajunsese la un an şi jumătate să nu ştie să mânănce, să nu meargă şi să nu vorbească. „Georgiana este acum la grădiniţă şi e isteaţă foc. Acest copil m-a cucerit. Nu poţi să nu vezi potenţialul pe care îl are şi cum luptă să-şi depăşească condiţia. Le-am pus geamuri noi, pentru că iarna le intra zăpada în casă, le-am cumpărat o maşină de spălat. Am adus un medic de la Constanţa pentru a o consulta, am învăţat-o pe mama ei cum s-o hrănească pentru a nu mai avea probleme de sănătate. Mă bucur mult că acum este bine. Vorbeşte, recită poezii, cântă, este un copil normal. În toţi aceşti ani am urmărit-o îndeaproape şi am văzut că părinţii ţin cont de sfaturile noastre. Este îngrijită cum trebuie, iar bunurile pe care le-am donat sunt mereu curate. Tatăl munceşte cu ziua în sat, iar mama, care suferă de epilepsie, a înţeles ce trebuie să facă în casă.“

Alexandru este de părere că dacă fiecare dintre noi s-ar opri pentru o clipă din goana zilnică pentru a-i ajuta pe cei rămaşi în urmă, lumea ar fi un loc puţin mai bun. „Sunt conştient că nu putem salva planeta, dar trebuie să încercăm să le facem viaţa mai uşoară celor năpăstuiţi de soartă. Şi trebuie să înţelegem că nu doar de sărbători trebuie să fim mai buni, ci în tot timpul anului. În toate aceste acţiuni am colaborat cu toţi oamenii de bine: preoţi, învăţători, angajaţi ai primăriei. De oriunde ni s-a întins o mână, noi am primit cu bucurie ajutorul. Am o familie care deţine o firmă, de la ei vin sumele mai mari. Niciodată nu m-au lăsat la greu. De exemplu, îmi dau 1.000 de lei, iar eu fac cumpărături pentru trei familii. E mare lucru. Am mobilizat mămici pentru curăţenie, care au venit să ajute luându-şi copiii cu ele. Au fost lecţii de viaţă pentru toată lumea. Din fiecare experienţă avem ceva de învăţat. Trebuie doar să ştim să facem bine“, crede tânărul.

Timp pentru ceilalţi

Alexandru Flaut este absolvent al Facultăţii de Marină, însă s-a specializat în fotografie şi are un studio foto în Constanţa. Recunoaşte că de când s-a implicat în acţiuni umanitare are tot mai puţin timp pentru el. Chiar şi părinţii îi reproşează uneori că nu prea mai trece pe acasă. Este în permanenţă pe drumuri, mereu căutând soluţii, iar telefonul îi sună neîncetat. Are parte de respiro doar la şedinţele foto la care este solicitat. Iar vacanţe consideră că a avut când a mers în Germania şi în Cipru pentru a realiza fotografii de nuntă. Însă nu are niciun regret, din contră.