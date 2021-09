Secretul afacerii cu cătină a doi fraţi din Călăraşi. Cu cât se vând fructele supranumite ginsengul românesc

Fructele, produse la aproximativ 40 de kilometri de Bucureşti, se vând ca pâinea caldă. Persoane fizice, procesatori de cătină cu miere, industrie cosmetică, industrie alimentară, toţi aleg să-şi procure fructele de la ferma din judeţul Călăraşi. Datorită calităţilor extraodinare, fructele mici şi acrişoare sunt la mare căutare. Conform specialiştilor, conţin cea mai mare cantitate de vitamina C, mai multă decât măceşul şi de zece ori mai mare decât citricele.

Fructele de cătină sunt cele mai bogate în vitamina C naturală, precum şi în vitamina E, vitamina A, K, F, P, complexul de vitamine B, proteine, calciu, magneziu, fier, sodiu, potasiu, betacaroten, ulei, celuloză.

Considerată o bombă cu vitamine şi supranumită Ginsengul românesc datorită proprietăţilor curative pe care le are, cătina cultivată în judeţul Călăraşi a ajuns la clienţi din toată România.

„Cătina de la noi şi derivatele din acest fruct sunt produse alimentare corecte. Fiecare client este liber să vină să preleveze probe de pe arbuşti, din sol sau din vegetaţia perenă pentru a se convinge de seriozitatea produselor.

Din punct de vedere nutritiv, cătina este un aliment foarte bogat în vitaminele şi microelementele A, E, P, K, F, vitaminele din complexul B (B1, B2, B6, B9) şi alte substanţe importante pentru sănătate. Un alt aspect interesant referitor la cătină este acela că aceasta conţine cantităţi superioare de betacaroten în comparaţie cu pulpa de morcov - cătina albă este "îmbibată" în betacaroten. Vitamina E, cunoscută şi ca vitamina tinereţii şi care se regăseşte în foarte multe din cremele împotriva ridurilor este de asemenea prezentă în cătină, contribuind la regenerarea organismului. Uleiul de cătină este cunoscut pentru efectele sale de regenerare şi întinerire, dar şi pentru prevenirea şi tratarea unei palete largi de boli şi afecţiuni”, explică economistul în vârstă de 41 de ani Adrian Drăghici.

Secretul afacerii pe care a început-o alături de fratele său, Florin Drăghici, de 52 de ani, inginer, stă, de fapt, în multă muncă şi o bună organizare a lucrărilor de pe plantaţie. Deşi arbuştii ocupă o suprafaţă de 1,80 hectare, cei doi fraţi nu au renunţat la job-urile lor.” Facem naveta în weekend, pentru că noi locuim şi lucrăm în Bucureşti, iar la fermă ajungem la sfârşitul săptămânii. Dacă ştii să te organizezi eficient, nu este deloc dificil. Părinţii, socrii ne ajută şi ei, iar în timpul concediului suntem pe plantaţie. Deşi recolta se obţine o dată la doi ani, este important că lucrările agricole să fie efectuate la timp pentru o producţie bună”, spune Adrian Drăghici.

Fraţii Drăghici lucrează pe plantaţia de cătină FOTO Arh.pers.A.D.

În 2014, când au pornit la drum, cei doi fraţi s-au gândit la 2 opţiuni: plantaţie de cătină sau lavandă. „Am ales cătina pentru proprietăţile sale curative şi pentru că este o afacere de nişă. Am achiziţionat butaşi în toamna aceluiaşi an, iar plantarea s-a realizat în martie 2015. Plantatia este profitabilă pentru că facem lucrările de întreţinere la timp şi ne ocupăm prioritar de promovare”, explică producătorul. Până la înfiinţarea fermei de cătină de la Ileana, cei doi fraţi au tatonat terenul privind înfiinţarea unei afaceri timp de 2 ani, având ca ţintă o altfel de agricultură.

Pentru lansarea acestei afaceri, fraţii Drăghici au investit aproximativ 30.000 euro în plantaţia intensivă care ocupă o suprafaţă de 1,80 hectare. Livada are aproximativ 3.800 de arbuşti din două soiuri brevetate, înscrise în Catalogul Oficial. Butaşii au fost achiziţionaţi de la un institut horticol specializat în soiurile de cătină. Fructele au un aspect comercial atrăgător şi conţinut excepţional de precocitate. Primul an de recoltare a fost 2017.

“Recolta variază între 10-15 tone / an / ha, în funcţie de vreme: precipitaţii, direcţia vântului în perioada de polenizare. Întreţinerea plantelor este permanentă, din martie până în octombrie-noiembrie (la intrarea în repausul vegetativ): praşilă (2-3 sape pe an), tăiere lăstari (1-2 taieri pe an), întreţinere interval (3-4 lucrări/an)”, explică producătorul de cătină bio din comuna Ileana.