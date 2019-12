Prognoza meteo: Vremea anormală pune stăpânire pe România. Unde se anunţă 15 grade şi ce zone vor fi lovite de ninsori

Miercuri, 11 decembrie, vremea va fi predominant închisă. Temporar va ploua în regiunile sud-vestice şi sudice, local în cele estice şi doar izolat în restul teritoriului. La munte vor fi precipitaţii mixte, iar la altitudini în general de peste 1200 m, treptat vor predomina ninsorile. Izolat se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări pe litoral, în sudul Banatului, iar în a doua parte a intervalului şi pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 2 şi 12 grade, iar cele minime între -3 şi 8 grade. Local dimineaţa şi izolat noaptea, în zonele joase de relief, va fi ceaţă.

Conform ANM, vremea va fi în general închisă şi trecător va ploua slab. Vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă va fi de 5...6 grade, iar cea minimă de 3...4 grade. Dimineaţa vor fi condiţii de ceaţă.

Joi, ploile se extind. Temporar vor fi precipitaţii pe arii relativ extinse, sub formă de ploaie în Dobrogea, Muntenia, Oltenia, predominant sub formă de ploaie în Banat şi mai ales sub formă de ploaie şi lapoviţă în restul teritoriului. La munte va predomina lapoviţa şi ninsoarea. Pe arii restrânse se va depune polei. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări la munte, îndeosebi la altitudini mari şi pe suprafeţe mici şi la cote mult mai reduse şi în restul teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 12 grade, iar cele minime între -2 şi 8 grade. Izolat va fi ceaţă.

În Capitală va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 3...4 grade. De vineri începe să se încălzească uşor. Cerul va fi temporar noros şi va ploua îndeosebi seara şi noaptea, în jumătatea de vest a ţării şi pe suprafeţe mici în restul teritoriului. La munte precipitaţiile vor fi mixte şi vor fi condiţii de polei. Vântul va avea intensificări temporare la munte şi local în zonele mai joase de relief, dar la cote mai reduse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 12 grade, iar cele minime între -2 şi 9 grade. Izolat va fi ceaţă.

Prognoza meteo pentru fiecare regiune până pe 22 decembrie:

Ploi în Muntenia

Intervalul va debuta cu temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei în zonele joase de relief, dar cu o vreme caldă în restul regiunii; valorile diurne vor fi în medie între 2 şi 7 grade, iar cele nocturne vor fi în general uşor negative. După data de 13 decembrie sunt estimate temperaturi în creştere ce se vor situa în marea lor majoritate peste cele climatologic specifice, cu un ecart mediu al maximelor de 6...12 grade, în timp ce minimele vor deveni uşor pozitive.

Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea pentru precipitaţii menţinându-se în general redusă, cu excepţia perioadei 12 - 14 decembrie când va ploua local.

Se încălzeşte în Oltenia

Intervalul va debuta cu temperaturi apropiate de cele normale ale perioadei în zonele joase de relief, dar cu o vreme caldă în restul regiunii; maximele vor fi între 2 şi 7 grade, iar minimele de 0...2 grade, mediat regional. După data de 14 decembrie sunt estimate temperaturi în creştere ce se vor situa în marea lor majoritate peste mediile multanuale, cu un ecart mediu al valorilor diurne de 6...12 grade, iar al minimelor nocturne de 2...4 grade.

Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 11 - 14 decembrie când va ploua în mare parte a regiunii, posibil moderat cantitativ şi din nou spre sfârşitul intervalului.

Nopţi foarte reci în Moldova

În cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatură se vor situa uşor peste cele specifice lunii decembrie, în special în zonele mai înalte de relief. Astfel, maximele diurne se vor situa în medie între 3 şi 7 grade, posibil mai ridicate în perioada 16 - 20 decembrie.

Regimul termic nocturn va fi caracterizat de valori în jurul pragului de îngheţ la începutul intervalului, apoi acestea vor deveni uşor pozitive, astfel că în ansamblu media minimelor va fi de -2...2 grade. Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea pentru precipitaţii menţinându-se în general redusă, cu excepţia perioadei 13 - 15 decembrie.

Precipitaţii slabe în Dobrogea

Vremea se va menţine mai caldă decât normal în luna decembrie pe tot parcursul intervalului. Astfel, se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime de 8...12 grade şi minime de 2...6 grade, variaţiile de la o zi la alta fiind nesemnificative. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor (ploi locale, în general slabe) va fi mai mare în intervalul 10 -14 decembrie.

Maxime de 10 grade în Transilvania

Valorile termice se vor situa în cea mai mare parte a regiunii peste cele climatologic specifice perioadei din an. Se vor înregistra, în medie, temperaturi maxime de 3...7 grade, iar în perioada 16 - 20 decembrie sunt estimate valori chiar şi mai ridicate, de 6...10 grade. Minimele termice se vor situa între -3 şi 0 grade, mediat regional, iar valori mai mici - atât ziua cât şi noaptea - vor fi în zonele depresionare.

Regimul pluviometric va fi în general deficitar pe ansamblul celor două săptămâni, doar în perioada 13 - 14 decembrie probabilitatea pentru precipitaţii locale, slabe fiind mai ridicată.

Minime sub pragul de îngheţ în Maramureş

Pe parcursul celor două săptămâni, valorile de temperatură se vor menţine în general peste mediile climatologice ale lunii decembrie. Maximele diurne se vor situa în medie între 4 şi 7 grade, posibil chiar mai ridicate în perioada 16 - 20 decembrie, spre un ecart mediat regional de 6...10 grade. Temperaturile minime vor oscila în jurul pragului de îngheţ, astfel că majoritatea valorilor vor fi de -2...2 grade. Probabilitatea pentru precipitaţii va fi mai ridicată în perioada 12 -14 decembrie şi spre sfârşitul intervalului de referinţă.

15 grade în Banat

Cea mai mare parte a intervalului de prognoză va fi caracterizată de valori termice cu mult peste cele climatologic specifice perioadei din an. Se vor înregistra în medie temperaturi maxime de 7...12 grade, iar în perioada 16 -20 decembrie sunt estimate valori chiar şi mai ridicate, de 11...15 grade. În zilele de 11 şi 12 decembrie, valorile din orele amiezilor pot fi mai mici decât în restul intervalului, în medie de 5...7 grade. Minimele nocturne vor fi preponderent pozitive pe parcursul celor două săptămâni şi se vor încadra într-un ecart mediu de 0...4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 12-14 decembrie şi din nou spre sfârşitul intervalului de referinţă.

Vreme frumoasă în Crişana

Regimul termic va fi caracterizat în cea mai mare parte a intervalului de valori cu mult peste cele specifice lunii decembrie. Astfel, vor fi valori diurne în medie de 6...10 grade, iar în perioada 16 -20 decembrie sunt estimate valori chiar şi mai ridicate, de 10...14 grade. În zilele de 11 şi 12 decembrie, valorile de temperatură în orele amiezilor pot fi mai mici decât în restul intervalului, în medie de 5...7 grade. Minimele nocturne vor fi preponderent pozitive pe parcursul celor două săptămâni şi se vor încadra într-un ecart mediu de 0...4 grade. Probabilitatea de ploaie va fi mai ridicată în perioada 12-14 decembrie şi din nou spre sfârşitul intervalului de referinţă.

Precipitaţii mixte la munte

În cea mai mare parte a intervalului, dar cu precădere în perioada 16 -20 decembrie, valorile termice se vor situa peste cele caracteristice lunii decembrie. Temperaturile maxime se vor încadra între 0 şi 6 grade, iar minimele între -7 şi -1 grad, în medie.

Se vor semnala precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare) în perioada 11-14 decembrie, iar probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi din nou în creştere spre sfârşitul intervalului de referinţă.