Profesoara din Bucureşti care predă în cea mai săracă aşezare din Bărăgan:  „Copiii îşi doresc performanţă“

Nina Jipa (32 de ani) iubeşte copiii şi spune că se străduieşte să aducă bucurie la fiecare oră predată. În prezent, este profesoară de geografie la o şcoală din Budeşti, o comunitate defavorizată din judeţul Călăraşi.





Spune că reuşeşte să facă faţă provocărilor pentru că stabileşte o relaţie autentică cu elevii, bazată pe respect, sinceritate şi pe colaborare, dar şi pentru că are parte de sprijin necondiţionat din partea comunităţii Teach for Romania. Într-un interviu pentru „Weekend Adevărul“, profesoara Jipa spune că deschiderea, empatia şi grija pentru nevoile copiilor pot face minuni în procesul de predare.

„Weekend Adevărul“: Predaţi într-o localitate cu multe familii defavorizate. Cum a fost primul contact?

Nina Jipa: Nu o să uit niciodată replica unei colege când a auzit că voi merge să predau la Budeşti: „Nu vei rezista mai mult de două săptămâni!“. Acest lucru nu m-a demotivat. Ştiam că atunci când mergi cu inima deschisă, n-ai cum să dai greş şi aşa a şi fost. Iată-mă tot la Budeşti, la a doua generaţie de elevi. Este o comunitate cu multe provocări şi neajunsuri, dar atât timp cât priveşti situaţiile cu care te confrunţi în adâncime, îţi dai seama că peste tot oamenii sunt la fel. Părinţii îşi doresc ce e mai bine pentru copiii lor, elevii au nevoie de atenţie şi iubire, deşi poate nu găsesc întotdeauna cea mai potrivită cale prin care să-ţi arate acest lucru.

Cu ce probleme v-aţi confruntat?

Momentele cele mai dificile pentru mine apar atunci când elevii absentează din diverse motive. De exemplu, încep să muncească de la vârste fragede, stau acasă cu fraţii mai mici pentru ca părinţii să poată merge la muncă, părinţii pleacă la muncă în străinătate şi îi lasă în grija bunicilor. Din cauza faptului că pierd contactul cu şcoala, aceşti copii recuperează cu mare dificultate, ceea ce determină frustrare, neputinţă, dezorientare, iar în final abandon şcolar. În prezent, în timpul şcolii online, apar şi alte provocări. De pildă, unele familii nu au curent electric sau stau foarte multe persoane într-o singură cameră. Majoritatea copiilor se conectează de pe telefon, ceea ce face foarte dificilă, dacă nu imposibilă, educaţia.

Elevii Ninei Jipa FOTO Arh.pers.N.J.

ELEVII, PARTENERII PROFESORULUI

Cum aţi reuşit să faceţi faţă provocărilor?

Reuşesc să fac faţă provocărilor printr-o conectare autentică cu cei mici. Relaţia noastră e bazată pe respect, sinceritate şi pe colaborare. Aleg să-mi fac elevii parteneri în învăţare şi mă străduiesc pe cât posibil să le ofer autonomie în procesul educativ. Mă ajută şi susţinerea pe care mi-au oferit-o întotdeauna conducerea şcolii, colegii de cancelarie, tutorii şi profesorii din comunitatea Teach for Romania. E minunat să ai alături oameni care au aceleaşi pasiune şi viziune, care sunt lângă tine în momentele dificile, care reuşesc să te motiveze prin puterea exemplului. Cu siguranţă aveţi parte şi de momente frumoase alături de elevi.

Ora de Geografie în aer liber, la Budeşti FOTO Arh.pers.N.J.

Am avut şi am parte de experienţe frumoase foarte des. M-a impresionat momentul când copiii s-au organizat să-mi serbeze ziua de naştere, dar la fel de tare mă bucură şi zilele în care elevii mă aşteaptă cu tabla plină de mesaje frumoase. Clipe de neuitat ne oferă şi excursiile şcolare. Totuşi, momentele care mă impresionează cel mai tare sunt cele în care remarc progresul elevilor, fie în direcţia cognitivă, fie în cea socio-emoţională.

Cum i-aţi descrie pe elevii dumneavoastră, aţi reuşit să le stârniţi curiozitatea pentru învăţare?

Am bucuria să lucrez cu nişte copii care au ca primă calitate sinceritatea. Cei mai mulţi dintre ei spun răspicat dacă nu înţeleg ceva sau dacă li se pare că sunt nedreptăţiţi, iar acest lucru este minunat, deoarece ştii întotdeauna că feedbackul lor este real.

Oră de Georgrafie la Budeşti FOTO Arh.pers.N.J.

Pe de altă parte, această îndrăzneală modelată în anii de şcoală dezvoltă cetăţeni activi în societate, cu un spirit civic puternic. În ce priveşte curiozitatea pentru şcoală, elevii sunt precum nişte bureţi care absorb tot ce vine spre ei. Am o satisfacţie nemărginită când le surprind momentele de: „Aha! Acum am înţeles!“ şi imediata lor dorinţă de a le explica celor care încă n-au reuşit. Mă impresionează de fiecare dată că, în ciuda dificultăţilor materiale, copiii îşi doresc performanţă şcolară şi chiar reuşesc să obţină rezultate bune la concursuri.

IMPORTANŢA VOLUNTARIATULUI

Ce metode de predare folosiţi pentru a avea priză la elevi?

În primul rând, cred că este foarte importantă relaţia autentică cu elevii, părinţii, comunitatea şi colegii de cancelarie. Plecând de la acest lucru, toate celelalte se construiesc treptat, cu deschidere, empatie şi implicare.

Profesorul trebuie să fie un foarte bun observator la clasă, e necesar ca el să identifice punctele forte ale elevilor, ca să construiască mai departe, dar şi nevoile lor, ca să vadă în ce direcţie e necesar să acţioneze mai mult. Selectez metodele de predare în funcţie de competenţele pe care aleg să le dezvolt la elevi.

Copii fericiţi din Budeşti FOTO Arh.pers.N.J.

Toate sunt eficiente şi interesante, dacă sunt folosite în contextul potrivit şi nu doar de dragul de a experimenta o metodă nouă, fără să o conectezi cu competenţele, obiectivele şi conţinuturile lecţiei. Metodele cel mai des folosite de mine sunt cele care vizează competenţe de literaţie, digitale şi cele care contribuie la dezvoltarea creativităţii, a imaginaţiei, a respectului faţă de semeni şi natură. Încerc să aduc mult la clasă experimentul şi realizarea unor produse plecând de la noţiunile teoretice.

De exemplu, macheta sistemului solar, aparatul vulcanic, realizarea unor hărţi ale continentelor, în care elevii adaugă elemente-cheie reprezentative – text, desene realizate de ei, decupaje. Pun mare accent pe mici proiecte realizate de elevi în online prin diferite aplicaţii: PowerPoint, Jamboard, Slides. Elevii sunt fascinaţi când văd că pot să lucreze împreună de la distanţă şi sunt tare încântaţi când au libertatea de a alege şi de a decide cum va arăta proiectul lor. Feedbackul oferit constant de către mine şi colegii de clasă ajută elevii să crească frumos.

Puneţi preţ şi pe voluntariat în munca dumneavoastră. De ce credeţi că este important?

Când desfăşor activităţi de voluntariat cu elevii, îmi setez un singur obiectiv: ca ei să aibă parte de împlinire sufletească. Am simţit dorinţa să fac acte de voluntariat încă din primul an de învăţământ, când am predat tot într-o şcoală defavorizată. Pur şi simplu, inechitatea din societate m-a marcat şi am ştiut că trebuie să acţionez cumva. Cea mai mare realizare pe partea de voluntariat a fost în parteneriat cu o colegă şi buni prieteni, care au contribuit cu donaţii pentru a schimba destinul unui copil. Cu motivaţia puternică a elevei şi cu ajutorul nostru, şi-a continuat studiile la liceu, iar acum este colegă cu noi, a devenit educatoare.

Nina Jipa, în mijlocul elevilor. Vizită la Bucureşti FOTO Arh.pers.N.J.

Recent, am aflat că o fetiţă de la şcoală nu are curent electric de 12 ani. Ea şi fratele ei nu ştiau cum e să ai electricitate. Cum aş fi putut eu, profesor, să accept acest lucru şi să nu încerc să fac ceva? Am reuşit să adun alături de mine oameni, iar prin donaţii am reuşit, în nici două luni, să îi oferim acestei familii electricitate şi un televizor nou. Cu greu îmi pot închipui bucuria copiilor. Actele de caritate sunt extrem de necesare în şcoală, elevii învaţă să fie empatici faţă de cei din jur, să-şi dezvolte competenţe de leadership şi să contribuie activ încă de acum pentru o societate mai bună.

Anual se desfăşoară în şcoala noastră mici campanii de ajutorare şi elevii sunt încurajaţi să contribuie din puţinul lor. La final, pe lângă bucuria pe care o simt atunci când merg să doneze, elevii învaţă şi despre puterea comunităţii.

Experimente inedite la ora de Geografie FOTO Arh.pers.N.J.

Pe scurt, despre Nina Jipa

Studiile şi cariera: În 2010, a absolvit Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii din Bucureşti, de unde a obţinut şi diploma de masterat. A participat la diferite cursuri de formare în ţară şi în Europa prin intermediul proiectelor Erasmus+.

Din 2011, predă în comunităţi dezavantajate, iar în prezent este profesoară de geografie la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Manu“ din Budeşti, judeţul Călăraşi.

Locuieşte în Bucureşti.

