search
Duminică, 30 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Video Frumusețea autentică: Cum să te iubești așa cum ești și să scapi de presiunea perfecțiunii din social media

0
0
Publicat:

În noua ediție din Interviurile Adevărul, descoperiți de la Andreea Tudorache, coach și trainer în dezvoltare personală, cum pot avea femeile grijă de ele, cât de importantă este acceptarea vârstei și imperfecțiunilor, și cum să aducă un echilibru autentic între corp, minte și suflet.

Andreea Tudorache LA INTERVIURILE ADEVARUL jpg

Într-o lume dominată de imagini perfecte pe rețelele de socializare și de presiunea de a arăta mereu impecabil, tot mai multe femei caută soluții pentru a scăpa de imperfecțiuni. Dar ce ar fi dacă frumusețea și starea de bine nu ar veni doar din tratamente estetice sau produse scumpe, ci și din felul în care femeia se  raportează la ele însele?

În noua ediție din Interviurile Adevărul,  descoperiți de la Andreea Tudorache, coach și trainer în dezvoltare personală,  cum pot avea femeile  grijă de ele, concentrându-se  din interior spre exterior, cât de importantă este  acceptarea  vârstei și imperfecțiunilor, și cum să aducă un echilibru autentic între corp, minte și suflet.

Ce înseamnă cu adevărat "new beauty"

Frumusețea modernă nu mai înseamnă doar piele fără riduri sau corp perfect. „New beauty" este despre a-ți accepta povestea, vârsta și schimbările fizice prin care treci. Astăzi, multe femei trec prin transformări fizice și emoționale – fie după o sarcină, schimbări de greutate sau doar odată cu trecerea timpului. Din păcate, adesea ne comparăm cu alții sau cu propriul nostru trecut, uitând să trăim în prezent.

Acceptarea vârstei și a propriului corp este mai importantă decât orice tratament estetic de moment. Ridurile nu sunt dușmani, ci amprente ale vieții trăite și ale experiențelor unice. Adevărata frumusețe vine din încrederea în sine și asumarea fiecărei etape a vieții.

Capcana rețelelor de socializare și a comparațiilor nesfârșite

Rețelele de socializare au crescut presiunea pentru un aspect perfect. Vedem femei ca Demi Moore sau Nicole Kidman care par să nu îmbătrânească, iar comparația devine inevitabilă. În realitate, fiecare dintre noi este diferită, cu propriul metabolism, propriile trăiri și resurse. E important să nu căutăm să imităm autenticitatea altora, ci să o descoperim pe a noastră.

Tratamentele cu botox, acid hialuronic sau creme revoluționare pot aduce rezultate pe termen scurt, dar nu oferă o soluția pentru a reparara problemele  interioare nerezolvate.

Întrebări pe care să le pui înainte de orice schimbare

De ce vreau să schimb felul în care arăt?

Ce parte din mine nu accept și de ce?

Schimbarea mă ajută pe termen lung sau doar pentru moment?

Răspunsurile sincere la aceste întrebări pot fi începutul unei relații sănătoase cu propria persoană.

Ritualuri simple pentru o viață echilibrată și o frumusețe reală

Jurnalul și igiena gândurilor

Scrisul în jurnal te ajută să scoți la suprafață emoții sau gânduri care, altfel, devin poveri nevăzute pe chipul și corpul tău. Odată așternute pe hârtie, ele devin mai ușor de procesat și de gestionat. Igiena mentală este la fel de importantă ca cea fizică, iar jurnalul poate fi instrumentul tău zilnic pentru claritate și liniște interioară.

Tehnici de respirație și timp pentru tine

Învață să te reconectezi cu corpul tău prin respirație conștientă. Chiar și câteva minute petrecute dimineața fără telefon, cu o cafea sau un ceai, gândindu-te la tine, pot face diferența. Fără agitația tehnologiei, mintea se limpezește, iar corpul se relaxează.

Rutina de seară și îngrijirea conștientă

Un duș sau o baie de seară nu sunt doar pentru curățarea corpului, ci și pentru relaxare mentală. Transformă aceste momente într-un ritual: folosește creme, uleiuri esențiale și stai prezentă la fiecare acțiune. În acest mod, îți lași la propriu în apă toate grijile zilei și te reconectezi cu tine.

Meditație și conexiune cu prezentul

Trăim adesea fie în trecut, fie îngrijorându-ne pentru viitor. Practicarea meditației sau a unor exerciții simple de „împământare" (cum ar fi să-ți simți corpul, mirosul cremei, textura apei) te ajută să aduci atenția înapoi asupra prezentului și să reduci stresul.

Cum să-ți construiești propria rețetă de "new beauty"

Adaptarea la nevoile tale reale

Nu există o rețetă universală pentru frumusețe sau echilibru mental. Ce funcționează pentru altcineva poate să nu fie potrivit pentru tine. Așa cum dietele trebuie adaptate la fiecare organism, și rutina de îngrijire trebuie să fie personalizată. Fii deschisă la experimentare și ia-ți ca inspirație rețetele altora, dar ajustează-le până găsești formula ta.

Echilibru, nu perfecțiune

Nu milita împotriva îngrijirii exterioare – ritualurile de beauty, sportul, masajul sunt importante pentru stare de bine. Cheia este să nu devină obsesii și să nu cauți perfecțiunea, ci echilibrul. Fiecare zi este diferită și nu trebuie să fii tot timpul „perfectă".

Găsește inspirație, nu comparație

O carte recomandată în emisiune, „Arta de a trăi bine" de Rolf Dobelli, este o resursă excelentă pentru a te înțelege mai bine pe tine însăți și pentru a-ți seta așteptări realiste despre sănătate și fericire. Inspiră-te de la cei care au trecut prin provocări asemănătoare și și-au găsit echilibrul, dar nu transforma comparația în standard.

Important!

Frumusețea autentică se construiește din interior spre exterior. Ridurile, cearcănele, imperfecțiunile tale sunt semne ale unei vieți trăite, nu defecte de corectat cu orice preț. Învață să te asumi, să îți accepți povestea și să construiești ritualuri care să-ți aducă echilibru mental și fizic. Alege conștient ce funcționează pentru tine și nu depinde de validarea celor din jur.

Ține minte: starea de bine nu vine din perfecțiune, ci din acceptare, asumare și autenticitate. Creează-ți propriul „new beauty" pentru o viață frumoasă și echilibrată.

Interviurile Adevărul

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce susține Putin că linia frontului ucrainean se va prăbuși în curând. Miza, dezvăluită de analiștii ISW
digi24.ro
image
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei
stirileprotv.ro
image
RUNELE au ales PRIMARUL Capitalei! Cine va câștiga alegerile, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
gandul.ro
image
Ce NU ai voie să faci de Sf. Andrei. Este mare păcat, în această zi URIAȘĂ de sărbătoare!
mediafax.ro
image
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte
fanatik.ro
image
Lista pensionarilor speciali ai Ministerului de Interne care au pus stăpânire pe polițiile locale și încasează două venituri de la buget
libertatea.ro
image
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Trump: Faceți bani, nu război!
digi24.ro
image
„Delije”, temuții ultrași ai Stelei Roșii, bagă frica-n rivali: „Românul are trei frați, Dunărea, pădurea și pe sârbi!”
gsp.ro
image
Scandal uriaș în Italia! Decizia din minutul 90+10 a declanșat "jihadul": "Am asistat la hoția secolului!"
digisport.ro
image
Ultimul împărat al Chinei, ajuns măturător pe străzi: destinul uluitor și secretele întunecate ale lui Puyi
stiripesurse.ro
image
„Satan 2” s-a făcut fum roz. Racheta nucleară despre care Putin spune că e invincibilă a explodat peste o bază din Rusia
antena3.ro
image
"Ziua Z" pentru mașinile vechi din Madrid. Şoferii, nevoiți să-și vândă autoturismele pe 100 € la dezmembrări
observatornews.ro
image
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
prosport.ro
image
Cât vor plăti românii în plus la întreţinere din ianuarie 2026: sumele pentru garsonieră şi apartamente
playtech.ro
image
Celebrul fotbalist român care recunoaște că a avut mai multe aventuri tumultoase. Deși era căsătorit, soția lui i-a permis multe: ”Aveam o agendă, alfabetic”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
S-a depășit orice limită! Soția unui nume uriaș din Argentina l-a făcut praf pe Leo Messi
digisport.ro
image
Stelian Tănase, ipoteză explozivă după demisia lui Ionuț Moșteanu: 'A fost lucrat de o branșă a serviciilor. Sunt bani mulți' în joc / Ce avertisment are pentru Guvernul Bolojan
stiripesurse.ro
image
Zborurile de pe Aeroportul Băneasa vor fi oprite pe timp de noapte. Motivul pentru care a fost luată această decizie
kanald.ro
image
Ford spune adio și oprește producția uneia dintre cele mai...
playtech.ro
image
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea! A intrat în vigoare o nouă regulă pentru comercianți, iar cei care nu o respectă riscă amenzi usturătoare
wowbiz.ro
image
Lavinia, tristă după ce a fost dată afară de la Taverna Racilor. Cum a fost surprinsă ziua în amiaza mare. Câștiga 20.000 de euro pe lună, dar Pescobar a zburat-o după ce l-ar fi înșelat
romaniatv.net
image
Taxă mascată, în premieră mondială. Cine sunt românii arși la buzunare de Bolojan, prin încălcarea directivei europene
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo își deschide un club exclusivist în Madrid » Reguli fără precedent! Obiectul strict INTERZIS la intrare
gsp.ro
image
Loviți de cancer, Meme și Teodora Stoica au găsit o metodă prin care celule canceroase sunt mâncate
actualitate.net
image
Paula Hriscu a interzis Realitatea TV să mai difuzeze piesa „Românie, mândru plai” și respinge orice asociere politică
actualitate.net
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
click.ro
image
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!”
click.ro
image
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
click.ro
actori odată sexy colaj jpg
Brad Pitt, Johnny Depp și Tom Cruise: sex-simboluri căzute în ridicol. Cândva erau sexy, acum au devenit cel mult ciudați
okmagazine.ro
Tocanita de cartof dulce Sursa foto shutterstock 2370838917 jpg
Tocăniță de cartof dulce, rețeta de post de nelipsit din meniul tău
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul „Dumbravă” (© Facebook / Muzeul Vrancei)
Necropolă tumulară din Epoca Bronzului, descoperită pe platoul Dumbravă din Vrancea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...”
image
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni

OK! Magazine

image
Exclusiv! Diana Bart despre divorț, un nou început și feminitate la 40 plus: “Mi-am dorit să trăiesc, nu doar să exist”

Click! Pentru femei

image
Ce spun visele din noaptea de Sfântul Andrei. Pune sub pernă un fir de busuioc sfinţit sau boabe de grâu

Click! Sănătate

image
Te trezești des între 2 și 3 dimineața? Corpul te avertizează despre ceva serios!