Pericolul ascuns în portocale. Cui sunt interzise fructele bogate în vitamina C

“Sunt persoane care trebuie să le consume în cantităţi mici sau deloc. Este vorba despre cei care suferă de reumatism deoarece natura acidă a sucului poate să accentueze simptomele artritei. De asemenea, şi coaja fructului trebuie folosită cu atenţie pentru că poate fi tratată chimic pentru conservare îndelungată ori pentru colorare.

De obicei, substanţele chimice de pe coaja portocalelor sunt lipicioase şi lasă pe un şerveţel urme roşiatice-portocalii, iar în cazul substanţelor de conservare, e posibil ca acestea să fie gălbui-cenuşii. Dacă există dubii asupra acestui lucru, e mai bine ca acestea să nu fie folosite”, spune dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Beneficii de necontestat

Cu toate acestea, beneficiile portocalelor sunt de necontestat. O ceaşcă de suc de portocoale, proaspăt stors, oferă aproximativ 72 mg de calciu. În afară de vitamina C şi calciu, portocalele sunt de asemenea o bună sursă de potasiu, vitamina A şi beta-caroten. Citricele sunt bogate în fibre şi în vitamina C şi conţin şi alţi antioxidanţi cunoscuţi precum flavonoizii care au un rol important în lupta contra bolilor cardiace, a cancerului şi diverselor inflamaţii. De asemenea, proprietăţile antioxidante şi antiinflamatorii ale citricelor au rol-cheie în activitatea contra diferitelor boli degenerative şi în particular contra bolilor cerebrale.

Fructe care conţin o cantitate mare de vitamina C

Portocalele se găsesc pe lista fructelor cu un conţinut bogat în vitamina C: măceşe, cătină, coacăze negre, kiwi, lămâi, portocale, grepfrut, mango, căpşuni, coacăze roşii, pepene galben, mandarine, ananas, kaki, agrişe, zmeură, afine, mure, gutui, mere, avocado, banane, rodii.





În topul sucurile naturale de fructe şi legume cele mai bogate în vitamina C, portocalele sunt pe locul III: (conţinutul în vitamina C fiind exprimat la 100 g de produs)

- sucul de cătină albă 266 mg

- sucul de lămâie 53 mg

- sucul de portocale 50.95 mg

- sucul de grepfrut 43 mg

- sucul de mandarine 32 mg

- sucul de coacăze negre 30 mg

- sucul de spanac 29 mg

- sucul de fructe de soc 26 mg

- sucul de zmeură 25 mg

- sucul de roşii 14.80 mg

- sucul de ananas 8 mg

- sucul de coacăze roşii 6 mg

- sucul de morcovi 3,78 mg

- sucul de sfeclă roşie 2,90 mg

- sucul de mere 1,40 mg.

Consumând două pahare de suc de portocale pe zi, poate creşte concentraţia de vitamina C din organism cu 40-64%.

