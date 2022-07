Liceu pentru toţi. Elevă: „Exmatricularea  predispune la absenteism şi la abandon şcolar”

La fiecare disciplină şcolară se va încheia anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului şcolar, arată ordinul Ministerului Educaţiei nr. 4.183/2022, care stabileşte un nou Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Numărul de calificative sau note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină, va fi stabilit de către cadrul didactic şi trebuie să fie cu cel puţin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învăţământ.

De exemplu, dacă la matematică sunt 4 ore pe săptămână, un elev trebuie să aibă cel puţin 12 note. Tot din anul şcolar 2022-2023 se elimină semestrele şi vor fi 5 module de învăţare, respectiv cursuri. Noul regulament intra în vigoare în septembrie.

Se cere acces la ore de consiliere psihologică

„Dreptul la educaţie este un drept constituţional, primordial în societatea de astăzi, iar eliminarea dispoziţiilor legale privind exmatricularea elevilor sprijină acest lucru. Considerăm că exmatricularea nu este cea mai eficientă metodă de corectare a unui comportament inadecvat. Elevii fiecărei unităţi de învăţământ ar trebui să aibă acces la ore de consiliere psihologică, iar aceşti oameni ar trebui să-i conştientizeze pe tineri de greşelile făcute şi să le modeleze transformarea în bine. Exmatricularea predispune elevii la pierderea unor noţiuni importante, repetenţie, absenteism şi în ultimă faza la abandon şcolar”, explică Alexia Iuliana Nica, preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Călăraşi.

Odihna eficientizează învăţarea

De asemenea, elevii salută modificare noii structuri a anului şcolar, care va fi împărţit în 5 module, dar şi eliminarea tezelor. Noul regulament cadru a eliminat şi dispoziţiile referitoare la exmatricularea elevilor, pe motiv că dreptul la educaţie este unul constituţional, iar învăţământul este obligatoriu până în clasa a XII-a.



„Din punctul nostru de vedere, noua structură este benefică atât pentru beneficiarii primari ai educaţiei, adică elevii, dar şi pentru cadrele didactice. Perioadele de odihnă mai dese eficientizează procesul de predare-învăţare-evaluare, iar ritmul de învăţare este constant. Eliminarea tezelor şi noul mod de notare sperăm să reprezinte un avantaj şi pentru profesori, dar şi pentru elevi, în acest fel nepunându-se accent pe note, ci pe acumularea de cunoştinţe. Singura condiţie care trebuie îndeplinită este numărul de note cu cel puţin 3 mai mare faţă de numărul săptămânal de ore alocat fiecărei discipline”, spune Alexia Nica.

Şcoala trebuie să recunoască performanţa

Legat de fondul clasei, din informaţiile deţinute de Consiliul Judeţean al Elevilor Călăraşi, aceasta nu mai este o practică frecventă, obligatorie, dar se mai întâlnesc cazuri în care elevii strâng sume de bani pentru anumite scopuri ale colectivului respectiv.



De asemenea, elevii trag un semnal de alermă şi în privinţa festivităţilor de premiere de la sfţrşit de an, având în vedere că s-a vehiculat această teorie.

„Credem că şcoală trebuie să se preocupe în mod egal de toţi elevii. Pe cei cu rezultate deosebite să îi menţină la un nivel înalt, iar pe cei cu note mai mici să-i stimuleze să-şi îmbunătăţească performantele şcolare. În ultima perioadă a apărut o petiţie în mediul on-line conform căreia festivităţile de premiere de la sfârşit de an ar trebui anulate. Considerăm că şcoala trebuie să recunoască performanţa în orice domeniu şi să premieze atât rezultatele şcolare, cât şi performanţele din muzică, sport ,dans, etc., pentru că fiecare dintre noi are o calitate în această societate, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Călăraşi.