Drama vieţii lui Nelu Ploieşteanu: Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul VIDEO

Artistul nu s-a putut împacă cu pierderea băiatului, care a avut loc în aprilie 2018, şi de câte ori avea ocazia povestea despre Mihaiţă.

"Eu l-am visat doar odată. Copiii mei îl visează mereu. Chiar astăzi, fetiţa mea l-a visat ca le dădea pepene să mănânce. Fetele mele sunt într-o legătură directă şi divină cu el. Băiatul are aproape cinci luni de când a murit, niciodată nu am lipsit de acolo (n.r. de la mormânt). Am făcut un sanctuar. Este cel mai frumos cavou din tot cimitirul. Nu ştiu cum am reuşit să merg mai departe. Cred că Bunul Dumnezeu ne-a ajutat să rezistăm. Soţia mea spune că nu ştie să mai meargă fără el.

Ne este foarte greu. Toţi copiii dorm cu poza lui, dar eu evit să mă uit la poze. Dumnezeu ne-a dat putere. Le-am spus copiilor că viaţa lor trebuie să meargă înainte„, spunea Nelu Ploieşteanu, la scurt timp de la decesul fiului său, la Antena Stars.

A murit Nelu Ploieşteanu. Cântăreţul era internat în stare gravă la Spitalul Floreasca

Băiatul lui Nelu Ploieşteanu era ţintuit la pat de mai bine de 20 de ani. Băiatul a venit pe lume perfect sănătos, dar un vaccin i-a cauzat suferinţa. De la vârsta de două luni a fost diagnosticat cu tetrapareză spastică şi encefalopatie.

Interpretul de muzică lăutărească Nelu Ploieşteanu, 70 de ani, a murit azi-noapte. Acesta era infectat cu noul coronavirus şi era internat în stare gravă, la terapie intensivă, la Spitalul Floreasca, de la jumătatea lunii martie, unde era intubat.

Nelu Ploieşteanu, poveşti amare din copilăria chinuită: „Cadouri n-am primit niciodată. Prima dată când am câştigat bani a fost groaznic“

Decesul a fost confirmat de SMURD pe Facebook. "Din păcate maestrul Nelu Ploieşteanu a pierdut lupta cu virusul. Condoleanţe familiei!" a scris pe pagina de socializare Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare. Ion Dumitrache, cu nume de scenă Nelu Ploieşteanu s-a născut la 16 decembrie 1950, Ciorani, Prahova. A cântat la acordeon la Teatrul de revistă Ion Vasilescu, apoi în mai multe restaurante. După 1990 a lansat 18 albume. Are cinci copii (patru fiice, un fiu) şi doi nepoţi.

