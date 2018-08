De ce sunt mai bune prunele uscate decât cele crude. Ce substanţe conţin şi cui sunt interzise fructele care dau energie

Pe lângă faptul că sunt deosebit de gustoase, prunele uscate conţin vitamina A, C şi grupul B, fibre, potasiu, cupru, calciu, magneziu, seleniu, fier. În general, fructele uscate sunt surse excelente de fibre solubile şi previn afecţiunile cardiovasculare şi inflamaţiile interne.

Cu toate acestea, medicii avertizează că prunele nu sunt pentru toată lumea. “Prunele uscate nu sunt recomandate persoanelor care suferă deja de diabet zaharat pentru că au o concentraţie ridicată de glucide. De asemenea, consumul de prune este contraindicat în boala diareică acută sau cronică şi în caz de suferinţe renale, cum sunt pietrele la rinichi”, spune dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Prunele conţin apă; zaharuri, distribuite între glucoză, fructoză şi zaharoză; fibre alimentare (celuloza şi pectine); acizi organici, care favorizează eliminarea acidului uric; săruri minerale, în special potasiu; vitamine (B1, B2, B3, B6, C, E şi D); antociani (în coajă), substanţe antioxidante care conferă fructului culoarea specifică; tanini şi substanţe amare în frunze şi scoarţa pomului. Prunele uscate au un conţinut caloric mai ridicat decât cele proaspete şi o concentraţie mai mare de vitamine şi săruri minerale.

Cinci motive să mănânci prune

Păstrează memoria bună. Prunele uscate mai conţin resveratrol, un antioxidant de 5 ori mai puternic decât betacarotenul, de 50 de ori mai puternic decât vitamina E şi de 20 de ori mai puternic ca vitamina C. Este de mare folos pentru că elimină celulele deteriorate care afecteaza memoria, susţin specialiştii.

Bogate în vitamina C .Prunele sunt o sursă bună de vitamina C, fiecare fruct conţine 7% din aportul recomandat zilnic. Vitamina C este un antioxidant, aşa că îţi poate apăra celulele de o posibilă degradare.

Vitamina C ajută la producerea carnitinei, un produs sintetizat din aminoacizii lizina şi metionina care joacă un rol important în metabolismul celulelor vii, în descompunerea ţesutului adipos şi în transformarea lui în energie.

Benefice pentru oase. Prunele conţin şi vitamina A, iar un singur fruct conţine 8 % din aportul zilnic de vitamină, recunoscută că promovează refacerea şi creşterea oaselor.

Combat anemia. Mecanismul prin care prunele combat anemia şi previn reapariţia acesteia nu este legat de conţinutul ridicat de fier al acestor fructe, ci datorită acţiunii vitaminei C, care intervine în absorbţia fierului la nivelul organelor digestive, jucând astfel un rol indirect în prevenirea şi tratarea anemiei feriprive.

Te scapă de oboseală. Un alt avantaj al consumului de prune îl reprezintă faptul că sporesc, prin vitamina C, capacitatea de absorbţie a fierului. Datorită conţinutului natural de zaharuri, prunele au proprietăţi energizante. Ele pot alunga oboseala sau senzaţia de stres.