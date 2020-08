De ce e bine să mâncăm ardei capia. Ce substanţă conţine leguma care ajută la prevenirea infarctului miocardic

Ardeii capia au în compoziţia lor o serie de vitamine, antioxidanţi, minerale şi nutrienţi, toate benefice în funcţionarea optimă a organismului.





"Principala substanţă activă din ardei se numeşte capsaicină şi dă culoarea legumei. Aceasta este un anticoagulant eficient, care ajută la prevenirea infarctului miocardic şi a atacului cerebral. Toate soiurile de ardei conţin vitamina C în cantităţi mari, ardeiul roşu iute conţinând cu 330% mai multă vitamină C decât o portocală. Ardeiul roşu este mai sănătos decît cel verde, cu o cantitate de vitamine A şi C de două ori mai mare", explică Marina Grigore, apifitoterapeut.

Încetineşte procesul de îmbătrânire

O alta substanţă benefică organismului, licopenul este un pigment roşu, şi antioxidant, care reduce riscul de cancer în special cancerul de prostată şi de îmbolnăvire a sistemului cardiovascular, el intră în componenţa ardeilor roşii, dar în concentraţie mai mare în ardeiul capia.

Betacarotenul - provitamina A - este un antioxidant care reduce riscul de cancer şi încetineşte procesul de îmbătrânire, de asemenea conţine minerale, calciu, în concentraţii mai mari potasiul şi siliciul, potasiul este foarte benefic pentru sănătatea inimii.





Ardeiul previne cancerul de colon prin conţinutul ridicat de fibre care sporesc viteza de eliminare a toxinelor. Mai conţine şi flavonoide, substanţe fitochimice care reduc inflamaţiile.

Un antioxidant puternic

În 100 de grame de ardei se regăsesc 125 de mg de vitamina C, adică 100% din doza zilnică recomandată. În compoziţia ardeiului se mai adaugă 0,8 mg de vitamina B6 şi 0,45 mg de vitamina K. Vitamina A este şi ea prezentă, beta-carotenul fiind un antioxidant foarte puternic, care contracarează efectele radicalilor liberi şi reduce daunele pe care aceştia le produc arterelor, nervilor şi ţesuturilor.

Ardeii capia, cei pe care ii coacem, sunt cei mai bogatţ în beta-caroten, iar efectul antioxidant se păstrează chiar şi după ce îi frigem.

Fibrele dietetice din ardeiul capia reglează tranzitul intestinal, combătând problemele precum constipaţia sau diareea. Consumul ridicat de fibre reduce riscul de pietre la rinichi, însă totodată ameliorează şi simptomele sindromului de colon iritabil.





Conţinutul ridicat de cupru al ardeiului capia face din acesta un antiinflamator natural eficient. Ardeiul capia poate reduce simptomele artritei, precum şi a altor afecţiuni de natură inflamatorie.





Ardeiul capia conţine cantităţi mari de vitamina K, care creşte nivelul unei proteine esenţiale pentru menţinerea sănătăţii osoase, reducând riscul de osteoporoză. Vitamina K este în mod deosebit necesară femeilor care intră la menopauză şi prezintă risc crescut de osteoporoză.

Cruzi, copţi sau congelaţi

Pentru a beneficia de toate aceste proprietăţi medicinale, ardeii trebuie să fie consumaţi în stare crudă, în salate sau sub formă de suc proaspăt. De asemenea, trebuie să fie proaspeţi, să aibă o culoare intensă fără pete. Pot fi păstraţi la frigider o săptămînă sau pot fi congelaţi, fără a-şi pierde proprietăţile. În frigider, se păstrează în pungi de plastic, nespălaţi, pînă la şapte zile, fără a-şi pierde prospeţimea. Ardeii dulci pot fi congelaţi fără să fie opăriţi.

