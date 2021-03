Corporatista care a dat multinaţionala pe catedră: În educaţie e nevoie de oameni dispuşi să schimbe viaţa unor copii

„Mi-a plăcut foarte mult viziunea lor despre educaţie şi nu am stat pe gânduri. Mi-am dat demisia, deşi îmi plăcea mult ceea ce făceam”, povesteşte Roxana Marinescu din Bucureşti. Este învăţătoare de 2 ani şi spune că cel mai interesant lucru din această experienţă provocatoare a fost întâlnirea cu copiii. Sunt curioşi, dornici să înveţe, le place şcoala şi sunt plini de energie. Nu are o reţetă a succesului în clasă, dar crede că este esenţial ca un dascăl să iubească elevii şi să ştie întotdeauna să se pună în papucii lor.





Roxana Marinescu spune că şi-a găsit locul la catedră, iar în prezent predă la clasa a IV-a, la Scoala Gimnazială nr. 2 Fundeni-Dobroeşti, ILfov. Crede cu tărie că doar destinul a făcut-o să intre în această aventură fascinată a educaţiei copiilor.

Adevărul: Cum s-a făcut trecerea de la multinaţională la învăţământ, când aţi intrat în echipa Teach for Romania şi de ce?

Roxana Marinescu: Am intrat în Teach for Romania anul trecut, acesta este al doilea an cu elevii mei şi ultimul. Am admirat întotdeauna meseria de dascăl, dar niciodată nu am crezut că voi ajunge să fiu învăţătoare. Până să aplic la Teach lucram într-o multinaţională, în resurse umane, îmi plăcea ceea făceam şi nu aveam planuri să fac altceva, doar că destinul a făcut să găsesc un articol despre Teach for Romania. Mi-a plăcut foarte mult viziunea lor despre educaţie. Fără să stau pe gânduri am completat formularul de înscriere şi am fost plăcut surprinsă când m-au sunat să-mi comunice că vor să ne vedem şi faţă în faţă. Mai departe am trecut cu brio prin procesul de selecţie, urmând într-un final, cursurile Academiei de vară Teach for Romania. Mi-am dat demisia din multinaţională şi am devenit atunci învăţăatoare la clasa a III-a, într-o şcoală din judeţul Ilfov.

- Ce înseamnă pentru un dascăl viaţa la catedră?

Cred că în primul rând trebuie să iubească copiii, să fie un om cu suflet de copil, ca să poată să intre în lumea lor, să-i înţeleagă şi să privească viaţa şi din punctul lor de vedere. De asemenea, este foarte important să fie un om cu multe pasiuni, care să aibă o minte curioasă şi care să fie dispus să le schimbe viaţa acelor copii.

- Ştim că la nivel naţional învăţământul se confruntă cu serioase probleme de abandon şcolar. La Dobroeşti, unde predaţi, v-aţi lovit de acest fenomen?

Ştiu că este o problemă deosebit de gravă la nivel naţional, dar la noi în şcoală nu sunt cazuri şi nici nu au fost vreodată. Deşi este o şcoală din provincie, toate cadrele didactice şi directoarea unităţii de învăţământ, Claudia Stupineanu, îşi dau foarte mult silinţa să le ofere acestor copii tot ce au nevoie pentru o educaţie de calitate. Chiar şi cand am intrat în online au avut grijă ca toţi copiii să aibă tablete, conexiune la internet etc., acelaşi lucru fiind valabil şi pentru profesori.





Roxana, în mijlocul elevilor din Dobroeşti FOTO Arhiva personală

Când am ajuns în această şcoală am fost profund impresionată de cât de dedicate sunt cadrele didactice şi de cât de mult se implică în comunitate, având grijă ca toţi copiii să primească tot ce au nevoie pentru a avea acces la o educaţie de calitate.

- Credeţi că există reţeta succesului în învăţământ?

Nu cred că există o reţetă standard, cum nici copiii nu sunt toţi la fel. Cred că succesul vine din pasiune, iar un dascăl pasionat va avea întotdeauna succes la clasă. De asemenea, mai cred că un profesor pasionat poate schimba viaţa unui copil! Unii copii au nevoie doar de un mic imbold, pe când alţii au nevoie de un mentor care să îi înţeleagă şi să îi îndrume, dar indiferent de ce are elevul nevoie, este important ca dascălul să fie acolo pentru el!

Roxana, în mijlocul elevilor din Dobroeşti FOTO Arhiva personală







Un profesor pasionat face ca procesul de învăţare să fie distractiv, pentru ca lecţiile interesante care stimulează creativitatea copiilor sunt vitale pentru succesul academic, iar la clasele I – IV jocul este încă foarte important pentru elevi, de aceea ar trebui utilizat cât mai des cu putinţă.

- Cum sunt copiii din clasa dvs? Aţi reuşit să creaţi o punte de legătură cu ei, ce greutăţi aţi întâmpinat?

Copiii pe care i-am întâlnit aici m-au uimit încă din prima zi, sunt extraordinar de entuziasmaţi şi plini de energie, sunt copii foarte curioşi şi dornici să înveţe, le place şcoala şi încearcă mereu să fie cei mai buni. La noi în clasă nu există pedepse, nu se ţipă (decât de bucurie), iar învăţarea vine ca o consecinţă firească a jocului. Dacă avem dificultăţi le rezolvăm împreună şi încercăm să îi tragem pe toţi în sus, nu ne criticăm unii pe ceilalţi şi nu ne jignim.





Copiilor nu le este frică să greşească, ei ştiind că la noi în clasă este un mediu sigur, iar greşeala este permisă şi de foarte multe ori dorită, fiind modul cel mai eficient de a învăţa. Avem chiar şi un slogan de care suntem tare mândri: „Greşim, încercăm, reuşim!” la care facem apel zilnic. Provocări au fost, dar nu simt că am întâmpinat greutăţi. Am avut noroc să dau de o comunitate de oameni extraordinari şi am primit ajutor întotdeauna, atât de la părinţi, elevi, colegi de cancelarie, cât şi de la directoarea şcolii.

- Cum aţi depăşit provocările şcolii online?

Aş vrea să vă spun o poveste. Nu este o poveste cu prinţi şi prinţese, este o poveste despre o fetiţă foarte deşteaptă, dar care nu ştia asta. O să îi spunem Isteţica. Isteţica era o fată de clasa a III-a, deosebit de deşteaptă, care scria şi încă scrie nişte compuneri uimitoare, mult peste nivelul vârstei ei, citeşte cărţi mai ceva ca un adult şi este unul dintre cei mai conştiincioşi copii pe care îi cunosc. Nu o ajuta nimeni la teme, dar se descurcă de minune să le facă.

De 2 ani, Roxana şi-a descoperit vocaţia: să le predea copiilor FOTO Arh.pers.R.M.

Singurul ei defect era că ea habar nu avea cât e de isteaţă, ba mai mult, credea chiar opusul despre ea. De fiecare dată când primea calificativul „FB”, cerea să-i pun mai puţin pentru că „ea nu merită aşa o notă mare”. Văzând acestea, am început să îi repet zilnic cât e de deşteaptă şi cât de bine învaţă şi că trebuie să fie curajoasă şi să răspundă mereu, chiar dacă uneori va greşi, e datoria ei să încerce măcar. Şi, cu fiecare zi care trecea, Isteţica a început să prindă curaj, a început să răspundă la ore, nu a mai zis să îi dau notă mai mică, pentru că ea nu merită. La vreo două luni după ce am devenit învăţătoarea ei, Isteţica vine într-o pauză şi îmi spune: <Doamna, eu credeam că nu sunt deşteaptă până să vin în această clasă, dar acum mă simt deşteaptă câteodată>. Şi, pentru un moment inima mea s-a oprit, ştiind că ea chiar e deşteaptă. Timpul a trecut şi clasa a III-a s-a sfârşit şi Isteţica este elevă acum în clasa a IV-a. Acum ridică mâna şi îşi spune părerea, nu îi mai e frică să greşească, îsi susţine punctul de vedere, ia numai calificativul „FB” şi citeşte cărţi în fiecare zi.

Elevii Roxanei din Dobroeşti FOTO Arhiva personală

Într-un an de zile, Isteţica mea s-a transformat în copilul care ştie că poate. Nu ştiu dacă Isteţica va ajunge învăţătoare, eu cred că va scrie cărţi, are stofă de scriitoare, dar, indiferent ce va alege să facă, va şti că ea poate, că ea e deşteaptă şi poate să facă orice îsi pune în minte şi asta mă face să uit că e pandemie, că wifi-ul ne dă bătăi de cap şi că anul e plin de provocări. Îmi dă putere să le spun zilnic că ei pot, că sunt deştepţi, că e ok să mai şi greşeşti, că din greşeli învăţăm cel mai bine, dar că e datoria lor să încerce măcar. Şi cel mai frumos e că ei mă cred. Morala poveştii este: posibil vor mai fi pandemii şi perioade grele, dar momentul să îi facem pe copii să creadă în ei este doar acum şi ar fi bine să nu-l lăsăm să treacă.

- În viitor vă vedeţi tot la catedră?

Nu am ştiut niciodată că voi face asta şi nu m-am hotărât ce voi face după ce termin cei doi ani la Teach for Romania. Nu ştiu dacă voi rămâne în învăţamânt, dar nu se ştie niciodată... În orice caz, ştiu că ce voi face pe viitor va avea legătură cu învăţământul, poate nu în calitate de învăţătoare, dar va fi strâns legat de meseria de dascăl.

Roxana Marinescu predă la calasa a IV-a FOTO Arhiva personală

- Pentru tinerii care îşi doresc această profesie, ce sfat aveţi?

Pot spune că este o meserie foarte frumoasă, dar destul de provocatoare. Cel mai important lucru sunt copiii... şi daca le plac copiii, clar este o meserie pentru ei! Dar să nu creadă că este uşor! Sfatul meu este să fie autentici şi să nu uite să fie copii!!

- Ce calităţi ar trebui să aibă un dascăl?

În primul rând să iubească materia pe care o predă pentru că atunci cu siguranţă va avea nişte ore deosebit de interesante şi pline de pasiune. În al doilea rând, să iubească copiii şi să ştie să se pună în pantofii lor! Să aibă gândire critică şi să fie un bun mentor.

Curriculum Vitae





Marinescu Roxana Silvia

34 ani

A absolvit Facultatea Management financiar contabil

Este învăţătoare la clasa a IV-a, Şcoala Gimnazială nr. 2 Fundeni- Dobroeşti, Ilfov.

Locuieşte în Bucureşti.

Vă mai recomandăm şi:

Neculai Constantin Munteanu: de ce i-a fost frică asasinului Carlos Şacalul să-l lichideze pe Pacepa INTERVIU