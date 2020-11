Ce păţim dacă luam prea multă vitamina C. Efectele adverse ale celui mai puternic antioxidant

Spre deosebire de animale, organismul uman nu poate sintetiza singur vitamina C, motiv pentru care are nevoie să îşi ia doza din alimentaţie şi din suplimente. Vitamina C are numeroase efecte pozitive, inclusiv asupra regenerării pielii. Aceasta ajută la creşterea şi regenerarea ţesuturilor din tot corpul, prin faptul că ajută organismul să producă mai mult colagen. Colagenul este o proteină esenţială pentru regenerarea pielii, întreţinerea articulaţiilor, tendoanelor, ligamentelor, cartilajelor şi a vaselor de sânge.

“Iată doar câteva dintre proprietăţile vitaminei C, fără de care sănătatea noastră ar avea de suferit: este cel mai puternic antioxidant, este antiinfecţioasă şi antitoxică, previne apariţia anumitor tipuri de cancer, favorizează asimilarea fierului de către organism, ajută la formarea globulelor roşii, a dinţilor şi a oaselor, reglează nivelul glicemiei şi al colesterolului, detoxifică organismul, stimulează producţia de anticorpi şi este un excelent antidepresiv”, explică dr. Daniela Stan, medic de familie.

Un supradozaj cu vitamina C poate crea probleme de sănătate. Este foarte important să cerem sfatul medicului atunci când urmăm o cură cu vitamina C. “Doza zilnică maxim admisă de vitamina C este de 2000 mg. Dozele crescute pot acidifia urina, pot provoca stări de greaţă şi diaree, pot interfera cu echilibrul fragil al balanţei prooxidanţi-antioxidanţi din organism. La pacienţii cu thalasemie sau hemocromatoză, dozele mari de vitamina C favorizează supraîncărcarea cu fier, ceea ce poate determina tulburări hepatice sau endocrine.

Dozele de vitamina C trebuie ajustate în functie de profilul individual. De exemplu, copiii şi persoanele vârstnice pot face hipervitaminoză din cauza imaturităţii sau funcţionării deficitare a sistemelor de curăţare şi/sau epurare ale organismului (ficat, rinichi), chiar şi la dozele adecvate vârstei.

Nu este recomandat să iei mai multe tipuri de suplimente în acelaţi timp (cum ar fi multivitamine, vitamine împotriva căderii părului, împotriva oboselii, vitamine pentru sarcină, neurovitamine etc) sau să iei doze mai mari pentru un efect rapid. Este bine să faci pauze între curele de vitamine. În plus, ori de câte ori iei medicamente/vitamine este indicat să te hidratezi adecvat (1,5 - 2 litri de apă/zi), asta bineînţeles dacă nu există contraindicaţii medicale”, spune medicul de familie.

Există însă şi pentru această vitamină-minune câţiva duşmani de temut care pun “piedici” în misiunea de a lupta cu paraziţii, microbii şi agenţii patogeni. “Vitamina C este una dintre vitaminele indispensabile organismului. Ea a fost izolată din lămâie, în anul 1932, de către cercetătorul Szent-Gyorgy care a câştigat Premiul Nobel în medicină pentru descoperirea sa.

Vitamina C se absoarbe în organism prin mucoasa bucală, cea esofagiană şi prin intestinul subţire. Asimilarea vitaminei C este însă mult diminuată de stres, de consumul de alcool, de fumul de ţigară, de cortizon şi de antibiotice. În cazul categoriilor de oameni la care se produc frecvent radicali liberi: fumători, bolnavi cronici sau sportivi de performanţă se constată şi o reducere a nivelului de vitamina C din corp şi de aceea, în special în cazul acestora, este necesar un aport crescut de vitamina C”, spune medicul.

Duşmanul stresului

Vitamina C face minuni în situaţiile de stres accentuat, când consumul de noradrenalină şi adrenalină este mult mărit. “Noradrenalina este o substanţă produsă de corp care ne dă sen¬za¬ţia de dinamism, de efervescenţă, de vioiciune. Vitamina C este im¬pli¬cată, de asemenea, şi în sinteza serotoninei, o substanţă res¬ponsabilă cu stările de calm, de curaj şi de relaxare, precum şi de apariţia stării de somn. Vitamina C stimulează sistemul simpatic, intervenind în procesele de detoxifiere a muşchilor şi permiţând o mai bună adaptare a organismului la stres. Vitamina C intervine eficient ca un factor de combatere a oboselii, în special a oboselii cronice”, spune dr.

Daniela Stan, medic de familie.

Un antiinfecţios redutabil

În timpul infecţiilor respiratorii, nivelul de vitamina C din globulele albe creşte în primele zile, potenţând activitatea antiinfecţioasă a acestora. Riscul îmbolnăvirii de pneumonie este considerabil scăzut la persoanele care au o cantitate suficientă de vitamina C în organism. În cazul afecţiunilor virale, vitamina C acţionează prin fragilizarea structurii virusului. Vitamina C este eficientă şi în cazul poliomelitei, al herpesului, al hepatitelor A şi B, precum şi în cazul bolii Zona Zoster.

Surse naturale de vitamina C

Pentru a asimila cât mai mult din vitamina C este recomandat ca legumele şi fructele care conţin vitamina C să fie consumate în stare crudă sau să fie preparate uşor la aburi. Nutriţioniştii avertizează că orice procedeu de încălzire (fierbere, coacere, prăjire) la peste 60 de grade inactivează vitamina C. Toate legumele şi fructele care conţin în mod natural vitamina C alcalinizează organismul, ceea ce contribuie din plin la menţinerea unei sănătăţi foarte bune şi la prevenirea multor boli cauzate de aciditatea mărită a organismului.

Legume cu un conţinut bogat în vitamina C:

Pătrunjel (frunze), ardei iute, broccoli, hrean, varză de bruxelles, conopidă, gulii, spanac, varză roşie, varză creaţă, arpagic, pătrunjel rădăcină, păpădie (frunze, tije), roşii, cartof dulce, ridichi, păstârnac, praz, varză murată, fasole verde păstăi, sparanghel, dovlecei, usturoi, salată verde, andive, ţelină rădăcină, sfeclă roşie, anghinare, ceapă.

Fructe cu un conţinut bogat în vitamina C:

Măceşe, cătină, coacăze negre, kiwi, lămâi, portocale, grepfrut, mango, căpşuni, coacăze roşii, pepene galben, mandarine, ananas, kaki, agrişe, zmeură, afine, mure, gutui, mere, avocado, banane, rodii.

Sucurile naturale de fructe şi legume cele mai bogate în vitamina C sunt următoarele: (conţinutul în vitamina C fiind exprimat la 100 g de produs)

- sucul de cătină albă 266 mg

- sucul de lămâie 53 mg

- sucul de portocale 50.95 mg

- sucul de grepfrut 43 mg

- sucul de mandarine 32 mg

- sucul de coacăze negre 30 mg

- sucul de spanac 29 mg

- sucul de fructe de soc 26 mg

- sucul de zmeură 25 mg

- sucul de roşii 14.80 mg

- sucul de ananas 8 mg

- sucul de coacăze roşii 6 mg

- sucul de morcovi 3,78 mg

- sucul de sfeclă roşie 2,90 mg

- sucul de mere 1,40 mg.

Vă mai recomandăm şi: