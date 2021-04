Şantierele de lucrări de reabilitare a străzilor, verificate de primarul Dulce

"Am verificat stadiul lucrărilor demarate pe strada Zefirului, am fost în zona Parcului Victoria, în spatele blocului ANL, unde am identificat, între strada Macului şi Muşeţelului un loc generos de parcare pe care o vom construi anul acesta. Am discutat cu cei de la SC Ecoaqua să identificăm zonele cele mai favorabile în care să putem prelua gurile de scurgere a apelor pluviale după care o să intervenim să modernizăm zona respectivă.

La parcul Victoria am identificat şi locaţia unde am putea să facem o parcare, solicitată de cetăţeni de foarte mulţi ani, însă sunt şi acolo probleme cu scurgerile şi prin urmare tot împreună cu cei de la Ecoaqua am identificat soluţia pe care o vom pune în aplicare cât mai curând posibil", a anunţat primarul Călăraşiului, Marius Dulce.

Conform Primăriei Călăraşi, pe strada Zefirului au demarat lucrările de asfaltarea trotuarelor, urmând ca ulterior să se intervină pe carosabil astfel încât să fie readată traficului în condiţii optime în scurt timp. De asemenea,, se lucrează pe strada Luceafărului. Şi aici, ca şi pe Zefirului, lucrările de asfaltare a trotuarelor urmează să fie efectuate cu angajaţii de la Serviciul Pavaje Spaţii Verzi, evident la costuri mai mici.

Pe de altă parte, dacă vorbim de strada Plevna, deja se lucrează intens, ieri şi alaltăieri au început să aducă pământ vegetal pentru însămânţarea gazonului. Suntem într-un stadiu avansat, ne încadrăm în graficele de execuţie, a precizat Marius Dulce.

