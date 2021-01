2020, un an dezastruos în agricultură. Fermier: „Seceta a uscat tot, au fost zone unde nu am avut ce culege”

Aceştia preconizează că preţurile la pâine şi carne vor creşte în momentul în care marii procesatori vor fi nevoiţi, la rândul lor, să achiziţioneze materie primă cu sume mult mai mari decât până acum. Este practic, un lanţ, determinat de producţiile foarte mici la cereale înregistrate în 2020 din cauza secetei extreme.

De exemplu, în Bărăgan, fermieriu au fost nevoiţi să împartă recoltele obţinute cu proprietarii terenurilor cu care au avut încheiate contracte de arendă, în timp ce marii fermieri care mai au ceva producţii în silozuri, aşteaptă cel mai bun moment pentru a vinde cerealele la un preţ cât mai mare.

2020 a fost un an dezastruos pentru agricultură. Producţia puţină, din cauza secetei sau a grindinei, a dus la scumpirea cerealelor, ceea ce ar putea genera majorări de preţuri în lanţ până la pâinea de pe raft.

Nicolae Sitaru, unul dintre fermierii de top din România, a cultivat peste 1.000 de hectare cu grâu şi tot atâtea cu porumb. Când a tras linie, şi-a dat seama că are pierderi uriaşe.

Fermierul administrează 3.000 de hectare de culturi agricole în judeţele Călăraşi, Ialomiţa şi Buzău."A fost un an foarte dificil pentru agricultură. Seceta a uscat tot.Un an la fel de prost a fost 2003. La grâu am avut o recoltă de o tonă la hectar, în condiţiile în care într-un an bun se scoteau 7-8 tone la hectar. La porumb au fost zone unde nu am avut ce culege”, explică Sitaru.

Pandemie şi seceta extremă

Agricultura românească a fost zdruncinată în 2020 de două evenimente majore: pandemia de coronavirus şi seceta extremă, care a fost una dintre cele mai grave din ultimii 50 de ani, după cum spun nu numai agricultorii ci şi autorităţile, cu impact direct şi semnificativ în PIB-ul României.



Seceta extremă din acest an a făcut ravagii pe zone agricole extinse din ţară, iar prognozele Departamentului american al Agriculturii (USDA) şi cele ale Comisiei Europene privind producţia şi exporturile de cereale au devenit tot mai pesimiste, începând cu luna mai, mai ales pentru zona Mării Negre. Multe dintre culturile însămânţate în toamna lui 2019 şi în primăvara acestui an au fost distruse, fiind consemnate pagube pe circa 2,4 milioane de hectare dintr-un total de aproape 6 milioane de hectare însămânţate.

"Criza sanitară s-a suprapus şi cu o secetă extremă în unele zone din ţară. Zona Mării Negre a fost afectată, iar în ţara noastră toată Dobrogea, sudul Moldovei şi o parte a Olteniei au fost afectate de o secetă pedologică extremă şi puternică. Am încercat să aducem nişte compensaţii, sigur, nu au acoperit nici pe departe pierderile reale ale fermierilor, dar atât a putut bugetul de stat în acest an", spun reprezentanţii Ministerului Agriculturii.

A fost cel mai greu an din ultimii 50 de ani

Fermierii români, foarte vulnerabili în faţa fenomenelor meteo extreme, au înregistrat pagube serioase în anul agricol 2019/2020, susţinând că este cel mai greu din ultimii 50 de ani. Aceştia au solicitat ajutorul autorităţilor pentru a depăşi greutăţile şi chiar pentru a evita falimentul.



După doi ani în care România a reuşit să se claseze pe primul loc în Uniunea Europeană la producţiile de floarea soarelui şi porumb, în 2020 recoltele s-au redus, unele chiar la jumătate, pe fondul secetei prelungite şi al lipsei infrastructurii de irigaţii.

Cifrele dezastrului

Dacă anul trecut producţia totală de cereale a României a fost de 30,4 milioane de tone, recoltată de pe o suprafaţă de 5,56 milioane hectare, anul acesta a ajuns la doar 17,03 milioane de tone, de aproape două ori mai mică, la o suprafaţă uşor redusă faţă de 2019, de circa 5,34 milioane hectare. Randamentul a înregistrat, de asemenea, un recul, de la 5.461 kg/ha în 2019, la 3.188 kg/ha.

Conform datelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, producţia de grâu a României a înregistrat un minus de aproape 41% faţă de 2019, ajungând la 6,091 milioane de tone, de pe o suprafaţă de 2,088 milioane hectare şi o medie de 2.917 kg/ha, faţă de 4.749 kg/ha anul trecut. Producţii reduse s-au mai înregistrat în acest an şi la orz - 727.377 tone, faţă de 1,34 milioane tone anul trecut, orzoaică - 279.039 tone (539.558 tone în 2019) şi ovăz - 187.522 tone (361.573 tone anul trecut).

