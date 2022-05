Vremea capricioasă muşcă din câştigurile producătorilor de roşii. Fermierii riscă să iasă în pierdere cu tomata românească

Producătorii spun că în următoarea perioadă piaţa se va umple într-un interval scurt de roşii româneşti, iar preţurile vor scădea dramatic, la limita costurilor.

Odată cu asta se duce pe apa sâmbetei şi şansa lor de a face profit în acest an.

În cel mai important bazin legumicol din judeţul Buzău, Glodeanu Sărat, roşiile abia acum încep să se coacă. Asta, pentru că vremea a fost una extrem de capricioasă, cu fluctuaţii mari de temperatură.

Riscul de a rata subvenţia este mare, întrucât fermierii de aici au mai puţin de o lună la dispoziţie să vândă cel puţin trei tone de legume. Mai precis, ei ar trebui să recolteze cel puţin trei tone de roşii pe care să le vândă până pe 10 iunie.

Producătorii înscrişi în Programul Tomata cer acum o prelungire a acestui termen, astfel încât să aibă timp să vândă cantitatea minimă şi să nu rateze subvenţia acordată de stat.

”O să fie un dezastru în legumicultura românească pentru că roşiile o să iasă toate o dată. Astfel, va fi un preţ derizoriu iar cum importurile nu se vor opri vom asista la distrugerea legumiculturii româneşti. Soluţia este ca termenul de recoltare să fie 1 iulie, dacă nu chiar 15 iulie”, declară Claudiu Breazu, preşedintele cooperativei legumicultorilor Glodeanu Sărat din Buzău.

În condiţiile în care foarte mulţi producători vor ieşi pe piaţă în acelaşi timp, nu numai scăderea volumului de vânzare se află printre efecte, ci şi ieftinirea substanţială a produselor. Astfel, se plâng fermierii, vor scădea şi şansele de a face profit de pe urma culturilor.

”O să ies pe piaţa acum, la sfârşit de mai, dar cu o cantitate mică. Am consumat mult mai mult faţă de anul trecut cu producerea lor, pentru că s-au scumpit îngrăşămintele, cocsul pentru centrale. Cam dublu am investiti faţă de anul trecut. Am ars zece tone de cocs”, spune George Muşat, cultivator.

Foto I.B.

Un alt fermier din Glodeanu Sărat, Ion Muşătoiu, spune că a ales să nu îşi încălzească solariile, pentru a nu creşte cheltuielile de producţie. Acum are însă emoţii în ceea ce priveşte termenul de livrare impus de program.

”A fost o cultură chinuită pentru că a fost frig în aprilie şi nu am avut cum să încălzim. Acum, să vedem dacă ne încadrăm până în 10 iunie cu coacerea şi vânzarea cantităţii minime. Toţi avem emoţii şi e posibil ca unii, disperaţi, să ajungă şi la alte lucruri, adică la coacere forţată”, precizează Ionel Muşătoiu, producător de tomate.

În judeţul Buzău sunt înscrişi în Programul Tomata 525 de producători, fiecare cu 1.000 de metri pătraţi de cultură. Ei ar trebui să livreze trei tone de roşii fiecare până pe 10 iunie pentru a putea beneficia de subvenţia de 3.000 de euro.