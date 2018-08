“E venit aici de vreo lună. Eu l-am găsit. Văzusem geamurile deschise. Am zis ca aici trebuie să fie ceva. Am chemat nevasta, am intrat acolo şi l-am găsit mort în pat. Era cam de luni. Duminică am vorbit eu ultima dată cu el“, ne-a declarat săteanul care a găsit cadavrul în casa de vacanţă.

Oamenii spun că bărbatul nu se abţinea deloc de alcool deşi avea severe afecţiuni respiratorii şi cardiace.

Trupul bărbatului a fost preluat si transportat la morga Spitalului Judeţean Buzău, pentru efectuarea necropsiei, iar poliţiştii si un procuror criminalist urmează sa stabilească împrejurările si cauza decesului acestuia.