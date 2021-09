Cum a ajuns fiul să-şi omoare tatăl, o dramă care a zguduit un sat din Buzău: „A început să-i bată prietena”

Bărbatul a fost răpus cu trei lovituri de cuţit în abdomen.

”Noaptea, băiatul s-a certat cu prietena. Apoi, taică-su a intrat peste ei, a început să se certe şi să îi bată prietena. În timpul ăsta, am înţeles că băiatul, Mădălin, a ieşit afară, a luat un cuţit, s-a întors înapoi şi l-a înjunghiat”, este filmul pe scurt al întâmplării, relatat de doamna Angela, o localnică din Clondiru, cea care a ajuns prima în odaia în care Gheorghe, vecinul său, zăcea într-o baltă de sânge.

Femeia fusese trezită la două noaptea de copilul cel mic al vecinului de peste drum, care i-a spus printre hohote de plâns că fratele lui, Mădălin, şi-a omorât tatăl. ”Era viu când am ajuns eu iar după vreo zece minute a murit. Între timp au venit şi cei de la Salvare; eu am ieşit afară şi am auzit din curte când Mădălin i-a spus băiatului meu că e mort”, mărturiseşte femeia.

Poliţiştii şi procurorii au izolat gospodăria din satul Clondiru unde s-a produs crima, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Vestea s-a răspândit imediat în tot satul, iar cei mai mulţi dintre localnici cred că băiatul, băut bine în acea seară, a ajuns să-şi înjunghie părintele pentru că în copilărie a adunat în el multă ură faţă de tatăl agresiv.

”Gheorghe Mântulescu a fost un terorist cu familia sa. S-a purtat rău cu copiii, cu soţia lui legitimă, care l-a părăsit. La fel se purta cu mama lui, bătrâna care locuia în casa de aici, din Clondiru, pe care mereu o bătea. Şi cu prietena lui Mădălin, Cristina, se purta urât, o bătea”, declară unul dintre vecinii familiei Mântulescu.

După divorţul de prima soţie, adică mama celor trei copii ai săi, bărbatul de 53 de ani se mutase la Ploieşti, în casa concubinei. Gheorghe venise în weekend să-l ajute pe Mădălin la reparaţii, în casă, însă au preferat să se cinstească până târziu în noapte. Iubita lui Mădălin şi un amic al tinerilor, alături de care ucigaşul şi victima au chefuit până târziu, vor lămuri în faţa anchetatorilor povestea din jurul morţii lui Gheorghe.

”Mi-a povestit fratele meu a doua zi ce a fost acolo. S-au luat la ceartă când era fratele meu la ei, de la ceva legat de casă, cum au pus ei bani, dar prima oară i-a despărţit fratele meu. Apoi s-au mai certat o dată, din câte am înţeles eu. Mădălin s-a certat mai întâi cu iubita lui, după care şi tatăl, beat, s-a dus şi a lovit-o pe iubita lui. Mădălin s-a enervat şi a recurs la crimă”, povesteşte Mihai, fratele prietenului lui Mădălin.

Ucigaşul a fost prezentat în faţa magistraţilor de la Tribunalul Buzău, cu propunere de arestare preventivă. A primit mandat pentru 30 de zile în spatele gratiilor. Copilul de 12 ani al bărbatului ucis, care a fost martor la crimă, ar putea beneficia de consiliere psihologică.