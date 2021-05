Au trecut 17 ani de la explozia din Mihăileşti, una dintre marile tragedii produse pe şoselele României VIDEO

Momentul este marcat în fiecare an printr-o slujbă de pomenire la monumentul ridicat în locul craterului de peste şapte metri adâncime produs de explozie.

Unitatea de pompieri din Buzău a pierdut pe 24 mai 2004 un număr de şapte militari. După un an de la tragedie, în memoria lor a fost ridicat un monument din marmură chiar pe locul unde explozia a produs craterul uriaş.

Supravieţuitorii exploziei revin, copleşiţi de emoţii, la locul care putea să le fie mormânt, pentru a aprinde lumânări în memoria colegilor cărora soarta le-a înterupt firul vieţii în dimineaţa de 24 mai 2004.

Sorin Teşcan este unul dintre cei cinci militari în termen de la pompieri care au scăpat cu viaţă.

„Era o zi mohorât, ploioasă, parcă de doliu. Aflasem că e un camion răsturnat. Am plecat cu sirene, alarme iar la Mihăileşti am găsit un nor de fum gălbui şi autotrenul răsturnat pe stânga. A coborât radiotelefonistul cu comandantul gărzii de intervenţie ca să facă cercetarea şi să transmită la bază”, a declarat Sorin Teşcan.

Autocisterna se afla la peste 100 de metri distanţă de TIR-ul răsturnat iar Teşcan a coborât să asigure dispozitivul de stingere. Un coleg a venit şi i-a cerut încă o rolă de furtun şi a urcat din nou în camion.

Încărcătura a explodat la ora 5.50, la câteva minute de la sosirea maşinilor de pompieri.

„I-am aruncat rola şi exact atunci a fost explozia. Pe moment chiar nu ştiam ce e. Nu se vedea nimic din cauza prafului. Am coborât din autospecială şi nu se vedea nimic la jumătate de metru. Apoi am auzit cum cad bucăţi din aer, după care m-am băgat sub cabina autospecialei ca să mă adăpostesc”, şi-a amintit Sorin.