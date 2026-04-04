Decizie controversată în Germania. Bărbații nu pot părăsi țara mai mult de 3 luni fără aprobarea autorităților militare

Bărbații germani cu vârste între 18 și 46 de ani nu pot lipsi din țară pentru mai mult de trei luni fără aprobarea autorității militare. Este o decizie adoptată anul tecut care abia acum începe să nască reacții și proteste puternice.

O modificare recentă a legislației privind recrutarea în Germania, intrată în vigoare la începutul acestui an, introduce o obligație puțin observată până acum: bărbații cu vârste între 18 și 46 de ani trebuie să obțină aprobarea autorităților militare dacă intenționează să părăsească țara pentru mai mult de trei luni, potrivit DW.

Informația a fost adusă în atenția publicului de publicația germană Frankfurter Rundschau, într-un context tensionat în care societatea germană dezbate intens posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu, scrie Mediafax.

Un subiect care a generat proteste

Subiectul a generat proteste și reacții critice, însă această modificare legislativă a trecut în mare parte neobservată.

Potrivit noilor reguli, orice bărbat german din intervalul de vârstă menționat trebuie să solicite un permis de la centrul de carieră al Bundeswehr înainte de a pleca din Germania pentru o perioadă mai lungă de trei luni.

Ce este Bundeswehr

Bundeswehr reprezintă totalitatea forțelor armate ale Germaniei și funcționează sub control civil, fiind coordonată de Ministerul Apărării al Germaniei.

După reunificarea Germaniei din 1990, Bundeswehr a integrat și structurile militare din fosta Germanie de Est, iar acum este armata unei Germanii unite.

Semne de întrebare legate de libertatea de mișcare

Măsura se aplică indiferent de scopul deplasării — fie că este vorba despre studii în străinătate, muncă sau călătorii personale, inclusiv excursii de tip „backpacking”.

Legea prevede însă și o obligație pentru autorități: cererile de permis trebuie aprobate.

Cu toate acestea, introducerea acestei proceduri ridică semne de întrebare legate de libertatea de mișcare și de eventualele consecințe în situații de criză.

Autoritățile militare spun că această modificare ține de evidența populației

Un purtător de cuvânt al Bundeswehr a explicat că scopul principal al măsurii este unul de evidență: în eventualitatea izbucnirii unui conflict, armata germană trebuie să știe câți cetățeni apți de serviciu militar se află în afara țării pe termen lung.

La rândul său, Ministerul Apărării al Germaniei a recunoscut impactul „profund” al modificărilor și a anunțat că lucrează la elaborarea unor reguli care să prevadă excepții de la obligația obținerii permisului.

O reglementare cu anumite incertitudini

Deocamdată, autoritățile nu au clarificat ce sancțiuni riscă bărbații care părăsesc Germania pentru perioade mai lungi de trei luni fără aprobarea necesară, ceea ce adaugă un plus de incertitudine în jurul noii reglementări.

Măsura vine într-un moment în care Germania își reevaluează politicile de apărare și capacitatea de mobilizare, pe fondul schimbărilor geopolitice din Europa și al presiunilor privind consolidarea securității naționale.