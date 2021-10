A ascuns cadavrul mamei în grădină, pentru a-i lua pensia: „Am pus haine, să nu stea pe pământul gol” VIDEO

Ginel Stegaru are 51 de ani şi trăieşte din muncile cu ziua prin gospodăriile din Puieştii de Jos. Până în luna aprilie, supravieţuia din pensia bătrânei, de 800 de lei.

Moartea femeii de 90 de ani şi perspectiva pierderii brumei de bani i-au luat minţie lui Ginel, astfel că a decis să-i ascundă cadavrul şi să mintă lumea că e în spital.

„Dimineaţa i-am dat mâncare, m-am dus la muncă, iar când am venit seara, pe 27 aprilie, am găsit-o moartă. Începusem să tremur şi nu mai realizam ce fac. Era cu capul pe pernă, pe partea dreaptă. Am spălat-o după care am dus-o în braţe în spatele casei. Am pus haine, ca să nu stea pe pământul gol, am pus-o pe ea în acea groapă, iar haine peste ea, apoi nişte plăci ca să nu intre ploaia peste ea”, povesteşte, senin, Ginel Stegaru.

Aproape jumătate de an, Ginel a păcălit poştăriţa din sat şi a ridicat pensia în numele mamei lui, care zăcea sub un maldăr de crengi uscate şi resturi din beton. Când au aflat grozăvia din curtea lui Stegaru, vecinii au fost la un pas să-l linşeze pe cel capabil de o asemenea faptă.

„Este ca o crimă ce a făcut omul ăsta. Am stat cu femeia moartă la colţul casei, îngropată ca un câine. În vară, venea un miros dar credeam că de la porcii unui vecin de aici. Acum ajunsese numai oase”, spune, revoltat, vecinul lui Stegaru.

Ancheta poliţiei a pornit de la sesizarea făcută de poştăriţa comunei Puieşti. Ginel i-a spus factorului poştal că mama lui este la pat, bolnavă, iar când femeia a cerut să o vadă el a refuzat, sub pretextul că nu-i curăţenie în casă şi miroase urât.

„Mă lua fiorul iar seara dacă dormeam două, trei ore, din cauză că ştiam că este aicea. Mai veneam din când în când, să mă asigur că nu scormonesc câinii. Mama era bolnavă, zăcea la pat, şi nu prea mă întrebau vecinii sau poştăriţa de ea. Le spuneam că e bolnavă. Au mai venit şi nişte nepoţi, dar le-am zis că e în spital. Nu ştiu cât mai mergea minciuna, însă acum îmi pare rău că am minţit”, spune Ginel Stegaru.

Conform poliţiştilor din Buzău, pe cadavru nu au fost găsite urme vizibile de violenţă, ancheta fiind încă în curs de desfăşurare, cu individul în libertate. Sătenilor din Puieştii de Jos, localitate de lângă Râmnicu Sărat, nu le vine să creadă că cineva poate recurge la o aşa ispravă şi apoi să se comporte ca şi cum nimic nu ar avea pe suflet.

„Îl vedeam cum merge la cârciumă, era chiar vesel, şi venea cu sticla în mână. Cum o fi inima aia a lui! Îmi venea să plâng, aşa, de bătrână când am aflat ce i-a făcut, cum a făcut el de a îngropat-o, ca pe un animal, fără lumânare, cum şi-a bătut joc de ea”, spune o bătrână din sat.

Anchetatorii nu exclud varianta unei crime, însă iau în calcul mai degrabă ipoteza morţii naturale a bătrânei de 90 de ani. Necropsia va stabili noile încadrări ale faptei, dacă va fi cazul. La momentul acesta, cercetarea penală este doar pentru profanare de cadavre şi fals în înscrisuri oficiale iar după necropsie se va stabili dacă bărbatul de 51 de ani devine suspect şi de omor.