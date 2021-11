Mărturia emoţionată a unui medic, după ce a fost pacient într-un spital Covid-19. Ce mesaj le transmite românilor

Medicul din comuna braşoveană Lisa, bolnav de Covid-19, şi-a aşternut câteva gânduri din timpul bolii pe pagina de Facebook. Internat în spital, doctorul din Lisa a analizat persoanele cu care a venit în contact, de la pacienţi, până la personalul medical.

„Acum 7 zile am fost testat pozitiv pentru COVID... am fost internat pentru evaluare, supraveghere etc până azi!!! Bunul Dumnezeu şi-a plecat a nu stiu câta oară privirea asupra mea... Nu este momentul de discuţii... să fim sănătoşi, le facem şi pe acelea, dar... Obligatoriu mi se par necesare nişte consideraţii amintite acum, la „cald”, să nu le estompeze timpul...

Deci...

Virusul l-am luat din Lisa... Nu din altă parte... Poate şi eu am slăbit vigilenţa, ok, este explicabil, dar vă rog din suflet, pentru noi, toţi, nu mai ascundeţi simptome, nu mai minţiţi, testaţi-vă şi, mai ales, VACCINAŢI-VĂ! Nu este corect, nu este creştineşte să faceţi rău semenilor dvs. Personalul medical este la limita rezistenţei fizice. Oameni buni, mai aveţi nevoie de noi. Încadraţi-vă în efortul mondial, nu este Întreaga Omenire vândută, coruptă sau incapabilă să gândeasca şi noi, noi singurele genii târzii”, scrie doctorul.

Nicolae Boulescu a fost impresionat în primul rând de cei mai tineri decât el, care se chinuiau la doar câţiva paşi şi din cauză că erau nevaccinaţi.

„La vârsta mea, boli associate, etc, dacă nu eram vaccinat, probabil că lucrurile luau o turnură tragică. I-am văzut şi acum „live” pe mulţi mai tineri ca mine în ce hal se chinuiau. TOŢI NEVACCINAŢI... am căutat să vă ajut 35 de ani, ascultaţi-mă şi acum”, spune Nicolae Boulescu.

„Mă plec până la pământ în faţa personalului medical, începând de la „Container” şi ajungând în „zonele covid”. Munca asistentelor şi infirmierelor îmbrăcate în haine de izolare m-a impresionat. După o viaţă de meserie... Şi am lăcrimat când am auzit infirmiera după o tură infernală, având puterea şi sufletul să se oprească lângă un bătrân şi să-i spună: „Hai, Bunel, să te ajut să mănânci”.

Chiar vreţi să distrugeţi oamenii ăştia? Chiar vreti? Iar medicii… Păi, să zicem că începe cu pacienţii Obişnuiţi. Apoi, este chemat la UPU, apoi revine în Secţia sa, apoi se echipează şi dă consultaţie în Zona Covid. Pe urmă, externări, hârtii… Vreţi să-i aveţi ani buni?

Sunt tineri. Protejaţi-I, respectaţi-i, plecaţi-vă cu respect în faţa dânşilor. Amintesc azi doar pe Dr Molovan Marius - medicul meu la Covid, Dr Blebea Mădălina. De unde are atata putere, Dumnezeule? Dr Iulia Moroşan, care a cedat din saloanele de Neuro pentru Covi, dar era tot timpul „pe acolo”, etc etc”, a mai scris doctorul din Lisa.

Medicul Nicolae Boulescu spune că de un foarte mare ajutor i-au fost reprezentanţii Bisericii Adventiste, care nu numai că s-au rugat pentru el, dar l-au ajutat şi cu fapta.

„Lae al lui Tătar are o vorbă: Nu uitaţi că vă iubesc!”, a încheiat medicul braşovean.

