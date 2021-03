Fermă ilegală de urşi, făcută în ogradă. Proprietarul, mai tare decât legea

Deşi legea precizează în mod expres că o persoană fizică nu are dreptul să deţină animale sălbatice din specii protejate, între care se numără şi ursul brun, Garda de Mediu Arad spune că nu poate lua nicio măsură împotriva unui locuitor al judeţului care are doi urşi în captivitate.

Asociaţia Milioane de Prieteni încearcă de mai bine de 15 ani să elibereze animalele, însă autorităţile spun că nu se poate încearcă în fel şi chip să paseze vina pentru lipsa de acţiune.

Sesizările legate de condiţiile în care erau ţinuţi urşii au curs de-a lungul timpului, însă, în ciuda acestora, cel care deţine animalele nu a fost deranjat niciodată prea tare de reprezentanţii autorităţilor, astfel că şi-a văzut, liniştit de treabă.

Nici măcar un film publicat de jurnalişti din Franţa, care demonstra că bărbatul creşte urşi pentru a-i vinde, nu a reuşit să sensibilizeze Poliţia, Garda de Mediu şi celelalte instituţii care au atribuţii în această speţă şi să le determine să facă ceva.

Primul control acasă la arădean a avut loc în 9 iulie 2007. Chiar dacă proprietarul urşilor nu avea autorizaţie de deţinere a acestora, tot ce s-a putut face la momentul respectiv a fost să i se ceară acestuia să facă demersurile necesare pentru obţinerea autorizaţiei. Încă de prima dată, autorităţile s-au dovedit extrem de timide în aplicarea legii.

A urmat un alt control, în 6 aprilie 2011, când s-a constatat că animalele sunt deţinute legal şi au condiţii optime de viaţă. În 22 februarie 2017, bărbatul avea 6 urşi, după cum s-a constatat în urma altui control. Deţinătorul animalelor ceruse, cu 6 ani mai devreme, să fie recunoscută gospodăria lui ca menajerie sau grădină zoologică. Abia la controlul din 2017 s-a constatat că este imposibil. În 2016, bărbatul ceruse Ministerului Mediului informaţii despre cum ar putea vinde animalele către o grădină zoologică şi spunea că exclude posibilitatea ca aceşti urşi să ajungă la Asociaţia Milioane de Prieteni.

În 27 iunie 2019 a avut loc un alt control. Din 6 animale, mai existau doar două iar bărbatul a spus că două au murit, iar alte două le-a dat cuiva, dar nu a putut prezenta niciun document.

Cu toate acestea, nu s-a întâmplat nimic, iar după ultimul control, deşi legea interzice deţinerea de animale sălbatice de către persoanele fizice, Garda de Mediu Arad spune că nu poate face nimic pentru preluarea animalelor. „Deţinătorii de animale pot deţine animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizaţi de direcţia sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti”, sună răspunsul Gărzii de Mediu Arad.

„Este un răspuns care nouă ni se pare de-a dreptul ireal, ni se pare că sfidează legile ţării, ni se pare că sfidează bunăstarea animalelor, ni se pare că sfidează absolut orice ar putea să însemne o evoluţie a acestei ţări în ce priveşte bunăstarea şi protecţia animalelor”, a comentat vicepreşedintele Asociaţiei „Milioane de Prieteni”, Paula Ciotloş.

Bărbatul a cumpărat doi urşi încă în 1992, când legea nu interzicea aceasta, însă, acum, deţinerea animalelor de către o persoană fizică este ilegală. Acum, bărbatul are o ursoiacă de 29 de ani şi puiul ei, care, între timp, a ajuns adult şi are 15 ani.

„Ei, bine, această persoană deţine doi urşi şi a deţinut, la un moment dat, chiar şapte, fără autorizaţie, fără absolut nimic, dar, pentru că are animalele sunt înregistrate la DSVSA şi acestea au carnete de sănătate şi pentru că le-a cumpărat pe vremea când era legal, le poate deţine în continuare, în opinia celor de la Garda de Mediu Arad. Deci, nu ştiu cum se aplică legile acestei ţări de către anumite instituţii şi de către anumite persoane. Am fi şi noi curioşi să înţelegem de ce nu se pot lua măsuri în acest caz, am fi şi noi curioşi să înţelegem motivele pentru care de-atâţia amar de ani acei urşi au rămas acolo, în acel loc total nepotrivit pentru ei”, a mai spus Paula Ciotloş.