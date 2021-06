Cum a ratat România singurul aur olimpic la sporturi de echipă pe care era favorită să-l câştige. Povestea incredibilă care a marcat o generaţie

Ziua Olimpică a strâns la Muzeul Judeţean de Istorie Braşov nume uriaşe din istoria sportului românesc. Campioni olimpici precum Mihai Covaliu (scrimă), Constantina Diţă-Tomescu (maraton), Nicolae Ţaga sau Ioana Rotaru (ambii la canotaj) şi-au dat întâlnire în Casa Sfatului din Braşov pentru a fi martori la expoziţia „Citius, Altius, Fortius”, dedicată olimpismului.

Alături de cei pentru care a răsunat imnul României pe televizoarele din întreaga lume au fost şi doi mari sportivi care au fost la un singur pas de această reuşită: vicecampionii olimpici Rareş Dumitrescu (scrimă) şi Gabriel Kicsid (handbal). Multiplu campion mondial, european şi naţional, braşoveanul Gabriel Kicsid a povestit cum a ratat Naţionala de handbal aurul olimpic în finala de la Montreal, din 1976.

„Povestea de la Montreal este foarte scurtă. Pe noi, pe vremea aceea, URSS nu ne bătuse niciodată. Noi ne credeam invincibili, plus că, dacă este să ţinem cont de nişte meciuri care nu ne-au ieşit la socoteală, URSS nici măcar nu trebuia să ajungă în finală. Când i-am văzut în finală, am zis că suntem campioni olimpici şi, deja ştiind ce premii or să ne dea când venim acasă, sub formă de glumă, am împărţit şi maşinile, în funcţie de culori”, a povestit fostul mare handbalist.

Fostul sportiv recunoaşte că vina le-a aparţinut în primul rând jucătorilor, dar şi conducerea a avut partea ei de vină. „O mare greşeală ce s-a făcut, nu trebuia să jucăm în anul olimpic atâtea meciuri cu URSS-ul. Aceasta a fost a doua greşeală, dar nu vreau să arunc vina pe nimeni, vina a fost a noastră, pentru că am intrat pe teren „campioni oimpici”. Şi de atunci, din 1976, plângem după acea medalie. Şi asta trebuie să ţină minte orice sportiv: niciodată nu eşti învingător până nu se aude ultimul fluier al arbitrului”, a povestit Gabriel Kicsid, fost component al Generaţiei de Aur a handbalului românesc masculin.

România a pierdut finala contra URSS cu scorul de 15-19. Sovieticii au făcut până la pauză o diferenţă de 4 goluri, scor 10-6 în favoarea lor, pe care românii nu au mai putut să o recupereze.

Braşoveanul spune că întreaga generaţie de handbalişti care a luat argintul la Montreal regretă acel meci. Toată generaţia avem acelaşi mare regret şi, oriunde ne întâlnim, nu există moment să nu ne amintim cum am ratat acea medalie de aur olimpică”, a mai spus Gabriel Kicsid.

Fostul campion mondial spune că, pentru ca handbalul românesc să redevină o forţă, aşa cum a fost, este nevoie de o investiţie masivă a guvernului şi să se lucreze încă de la vârsta de grădiniţă, aşa cum se face în ţările care domină acum acest sport. Chiar dacă această investiţie ar începe în acest moment, în opinia lui Gabriel Kicsid ar fi nevoie de cel puţin 7-10 ani pentru crearea unei echipe naţionale puternice.

