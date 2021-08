Cât câştigă cu adevărat Marian Godină din postările sale pe internet. „M-am apucat de făcut bani din Youtube, treaba merge ca pe roate”

Dacă ar fi să tragă o linie, Marian Godină este, cel puţin în acest moment, pe minus. Cel puţin asta afirmă el într-o postare pe Facebook. Partea bună a lucrurilor este că deşi a cheltuit mulţi bani, el se declară mulţumit.

„După cum ştiţi deja, m-am apucat de făcut bani din Youtube şi treaba merge ca pe roate. Am deja vreo 3000 de lei. Cheltuiţi. 1400 de lei am dat pe lavaliere, 280 de lei pe un alt microfon, 27 de euro pe o lună de acces la Adobe Premiere Pro, 12 euro pe acces la un curs despre Adobe (ca să învăţ internet), 200 de lei pe un stativ cu o lumină (ăsta de banii ăştia a rezistat), 699 de lei pe un Gimbal pentru telefon şi vreo 500 de lei pe alte mărunţişuri. (Mufe, adaptoare, cabluri, suporturi etc).

Dar bucuria copilului din mine, pentru că m-a prins tare treaba asta şi îmi place tare, e nepreţuită.

Vă mulţumesc tuturor pentru comentarii, simt că sunt amabile, iar asta se datorează faptului că în video-uri nu mai par arogant, aşa cum se întâmplă uneori în scris. Sunt timid, am emoţii şi asta mă face vulnerabil, cred că asta e explicaţia pentru care pe Youtube nu primesc comentarii urâte. Deci nici oamenii răi nu sunt chiar atât de răi.

Azi dimineaţă am descoperit şi că sunt două persoane care au dat join canalului, plătind astfel 9.99 lei, asta deşi nu beneficiază de nimic în plus faţă de restul şi nici nu am zis nimic despre posibilitatea asta de a plăti pentru canal, dintr-o jenă pe care mi-aş dori ca uneori să o pot estompa.

E un sentiment pe care nu-l pot descrie, acela de a şti că un om, pe care nu-l cunoşti, plăteşte o sumă infimă doar pentru a-ţi aprecia activitatea, m-a emoţionat tare gestul lor şi le mulţumesc pe această cale.