Braşoveancă amendată pe nedrept şi purtată pe drumuri din cauza bâlbelor unor autorităţi

O mamă singură din Braşov se plânge că este pusă pe drumuri din cauza unei amenzi aplicate de Direcţia de Sănătate Publică Braşov. Pakot Tunde spune că a fost de sărbători în Anglia şi, la întoarcere, a fost nevoită să completeze noul formular Passenger Locator Form (PLF).

Deşi l-a completat, vineri, 14 ianuarie, când s-a întors de la schimbul II, a găsit în cutia poştală o hârtie care o anunţa că are o scrisoare recomandată. A putut să o ridice doar luni, 17 ianuarie şi a aflat cu stupoare că a primit o amendă de 2.000 de lei pentru că nu ar fi completat formularul.

„Mi-a fost verificat PLF-ul la aeroport, mi-a fost verificată schema de vaccin şi mi-a fost verificat şi testul făcut în Anglia, care mi-a ieşit negativ, ca să nu mai stau în izolare şapte zile, la întoarcerea în România. Şi, luni, am primit amendă”, povesteşte Tunde.

De la schimbul III, pe drumuri pentru anularea amenzii

Femeia spune că munceşte în trei schimburi ca să îşi poate creşte copilul şi a încercat să vadă ce s-a întâmplat.

„Luni m-am dus la DSP şi am încercat să vorbesc cu cei de acolo. Doamna cu care am stat de vorbă mi-a zis că ei nu mai sunt în stare să anuleze amenzile şi că trebuie să merg eu în instanţă cu dovezile pe care le am şi cu amenda şi că s-o contest acolo. Mi-a spus că ei nu mai pot face nimic şi că nu sunt singura persoană, sunt a nu ştiu câta persoană.

Atunci am întrebat-o dacă i se pare normal să funcţioneze aşa sistemul de date, adică să existe documente şi să nu le primească şi a zis „Asta este România, ţara în care trăim!”. Adică, ei greşesc şi eu plătesc”, a mai spus braşoveanca.

Direcţia de Sănătate Publică Braşov dă vina pe Direcţia Vamală

DSP spune că procesele verbale se încheie pe baza documentelor sosite de la Direcţia Vamală.

„Procesele verbale se dau – şi, până la acest moment, la nivelul judeţului Braşov am emis 1.339 de procese verbale de contravenţie – aceste procese verbale se dau ca urmare a neîndeplinirii criteriilor privind întocmirea PLF-ului şi sunt informaţii care provin de la Serviciul Vamal, după ce ei au identificat aceste probleme”, a precizat Claudia Bularca, director DSP Braşov.

Pakot Tunde spune că, marţi dimineaţa, ajunsă acasă de la schimbul III, a fost nevoită să meargă la tribunal. Acolo a constatat că este nevoie de foarte multe copii după documentele pe care le deţine, astfel că va fi nevoită să meargă în altă zi, încă o dată, ca să poată depune contestaţia.

Aplicaţia nu funcţionează corect

În plus, Pakot Tunde vorbeşte engleza fluent, după ce a muncit un an în Australia, astfel că nu a avut probleme cu completarea formularului. Cu toate acestea, deşi a bifat că se va întoarce cu avionul, aplicaţia a luat automat că se întoarce cu trenul. Deşi a trecut corect numele şi prenumele, aplicaţia le-a inversat.

Toată această pierdere de timp, bani şi nervi are loc fără să fie vinovată cu ceva, la fel ca în cazul multor altora din cei peste 1.300 de braşoveni sancţionaţi. Din acest motiv, braşoveanca spune că va solicita nu doar anularea amenzii, ci şi acordarea de despăgubiri, aşa cum spune că a auzit că vor face şi alte persoane.

