Autobuz transformat în hotel de lux pe roţi la Braşov. Cât costă o asemenea bijuterie şi cum se poate face FOTO VIDEO

Laurenţiu Simion a fost ofiţer transmisionist, a lucrat 10 ani la o firmă care transforma autovehicule, iar apoi a fost corporatist în Bucureşti.

Dar naşterea fiului său l-a determinat să se mute de la Bucureşti la Braşov, unde a accesat şi fonduri europene ca să pună în practică o idee mai veche pe care o avea.

„La Bucureşti am stat până în 2016. În 2017 m-am mutat aici, am închiriat o hală care era goală şi a venit un client din Braşov şi m-a întrebat dacă pot să fac un food-track, un camion din acesta pentru făcut burgeri. Având experienţa cu maşinile militare pe care le transformam, am făcut una, am văzut care-i piaţa şi am făcut încă una şi încă una, am mai angajat oameni, iar acum suntem 10 şi am făcut peste 40 de rulote comerciale şi food-truck-uri”, a povestit Laurenţiu Simion de la Sfinx Camper & Conversion.

Recent, Lucian Mândruţă, în călătoriile sale prin ţară, a văzut „minunea” pe care o face acum Laurenţiu Simion: un autocar transformat în camper, cu dotări de lux.

„Am mai făcut un autobuz, adus din Irlanda, cu un cuptor de pizza la parter şi cu un restaurant la etaj, plus camioane şi rulote. Când a venit pandemia, cererea pentru rulote comerciale şi food-truck-uri n-a mai fost pentru că n-au mai fost evenimente, dar noi făcuserăm şi camper-e. Autorulote am făcut în 2018, una, iar cererea este destul de mare, astfel că ne-am apucat să facem din acestea.

Până acum am făcut peste 15, dar e vorba de dube, cum ar veni, transformate în rulote, trei vehicule de expediţie – foste camioane de armată sau de pompieri – transformate şi acum avem acest autobuz cu etaj, care, în principiu, este pentru închiriat pentru evenimente, trupe, cântăreţi, evenimente gen zi de naştere sau altele asemănătoare”, a mai explicat Laurenţiu Simion.

Autobuzul poate fi comparat cu un minihotel de lux, deoarece în acesta pot locui şi trăi mai multe persoane. „Are 10 paturi, două băi, un spaţiu de servit masa – un living, de fapt – şi o bucătărie cu tot ce trebuie. E total independent, are grup electrogen, butelii de gaz, baterii”, l-a descris cel care l-a şi conceput.

Acest autobuz este destul de incomod de folosit în România. Laurenţiu spune că acesta este solicitat în ţări precum Suedia, Statele Unite sau Australia, unde şoselele sunt largi, iar distanţele de parcurs între două oraşe mult mai mari decât la noi.

În funcţie de configuraţia cerută, transformarea unui asemenea autobuz costă peste 100.000 de euro. Cel pregătit acum de firmă este gata în proporţie de 98%, iar în la sfârşitul săptămânii viitoare ar trebui să fie gata.

„Partea de sus este completă, cu paturi, scaune, baie, toaletă duş şi pat matrimonial, iar în partea de jos bucătăria este terminată, mai trebuie să punem canapelele săptămâna aceasta şi să mai facem mici retuşuri. În mai puţin de două săptămâni ar trebui să fie gata pentru teste”, a mai spus Laurenţiu Simion.

Deocamdată, toate autovehiculele au fost realizate în urma unor comenzi ferme. Laurenţiu Simion spune, însă, că acum are un proiect împreună cu un furnizor de autovehicule din Braşov pentru a trece la producţie de serie.

Momentan, comenzile care vin sunt pentru a putea avea schiuri, caiace sau biciclete în interior, pentru cei care practică aceste sporturi şi sunt nevoiţi să se deplaseze cu aceste vehicule la distanţe mari.

Patronul firmei Sfinx&Camper Conversion îşi doreşte să treacă la producţia de serie deoarece, deocamdată, în România acesta este singurul atelier de profil, în timp ce în ţările din jur – cum ar fi Ungaria sau Polonia – această activitate cunoaşte producţia de serie de ceva vreme.

