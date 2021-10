A vrut să-şi asiste soţia la naştere, dar a fost la un pas să fie chiar el operat. „M-au întrebat dacă sunt epilat pe abdomen”

Braşoveanul Alexandru Niţă spune că a mers la spitalul Regina Maria, împreună cu soţia sa, care urma să aducă pe lume cel de-al doilea copil al familiei. „Mergem în sistemul privat pentru că ne plângem de sectorul public. Plătim o mulţime de bani, iar ei se poartă cu noi în acest mod? Era să fiu operat de apendicită sau de ceva la abdomen, deşi venisem doar să asist la naşterea celui de-al doilea copil”, a explicat braşoveanul pentru Biz Braşov.

Tânărul spune că a ajuns la spital în 23 septembrie, dimineaţa la ora 6:00. „La biroul de internări, soţia a completat şi semnat fişa de internare, iar eu a trebuit să completez un formular „Acord informat acces aparţinător”, unde am completat numele meu şi CNP-ul, actul medical la care voi asista (naştere prin cezariană) şi numele plus CNP-ul soţiei. Soţia a fost preluată de către o asistentă şi dusă pe secţie pentru a fi pregătită pentru intervenţie, iar mie mi s-a cerut să aştept în lobby să fiu preluat”, povesteşte tânărul.

Ulterior, a fost strigat de o asistentă, care l-a dus într-o cameră la etajul al doilea al spitalului. „Acolo, mi-a solicitat să fac duş şi să mă spăl cu şamponul din spital şi sa îmbrac un halat de interventie. Am informat-o pe doamna că făcusem duş în acea dimineaţă, însă dânsa a insistat că nu pot intra în sala de operaţii fără să fiu dezinfectat. După ce am făcut duş şi m-am îmbrăcat în halatul de intervenţie, a venit o altă asistentă în cameră, cu un dulap pe roţi în care avea instrumente sterile. Dânsa m-a întrebat dacă am emoţii şi i-am spus că da, având în vedere că la primul copil, născut în 10 iunie 2020, tot în acelaşi spital, nu am putut asista la naştere din cauza restricţiilor şi că acum mă bucur că o pot încuraja pe sotie şi să împărtăşim împreună această experienţă”, a mai spus bărbatul.

„Înainte m-au întrebat dacă sunt epilat pe abdomen”

Cu toate că omul a explicat de ce se află în spital, asistenta i-a spus că ar trebui să îi recolteze o probă de sânge, pentru că „acesta este protocolul”. Însă proba de sânge nu a fost singura analiză efectuată soţului venit să asiste la naştere. „Înainte de a-mi administra prin branulă antivomitiv şi calmant, m-au întrebat dacă sunt epilat pe abdomen şi le-am spus că nu, apoi dânsele au spus că trebuie şi au solicitat ajutorul unui coleg de-ai lor care a adus un aparat de bărbierit pe care aveau de gând să îl folosească după ce îmi administrau antivomitiv si calmant. Asistenta care a încercat să-mi recolteze iniţial sânge m-a întrebat ce operaţie urmează să mi se facă şi i-am spus, uimit, că nu mi se va face mie nicio intervenţie şi că voi asista soţia la naşterea prin cezariană.

Dânsele au râs, apoi iarăşi m-au întrebat, cumva într-o notă mai insistentă, ce operaţie urmează să mi se facă. Atunci am realizat că ele, de fapt, mă pregăteau pe mine să fiu dus în sala de operaţii pe secţia de chirurgie şi că nu se uitaseră pe fişele pe care le înmânasem, şi nici nu au dat atenţie detaliilor legate de naşterea sotiei şi asistarea mea. Când au realizat că este vorba despre o neînţelegere gravă, mi-au cerut să mă schimb şi am fost dus în alt salon, la etajul al patrulea, pentru a aştepta, de unde am fost condus mai departe în sala de operaţii, unde soţia mă aştepta, îngrijorată”, a mai spus Alexandru Niţă.

Braşoveanul spune că soţia sa a născut o fetiţă şi, după externarea soţiei şi a fiicei sale, a dorit să discute cu conducerea spitalului. Niţă spune că, în 27 septembrie, a vorbit cu managerul spitalului, dr. Sebastian Anghel, şi cu dr. Nirvana Georgescu, Director de Calitate si Siguranţa Pacientului. După ce i-au prezentat protocoalele şi procedurile, cei doi i-au promis că se va ajunge la o înţelegere amiabilă şi că va fi contactat într-o săptămână.

Cum termenul s-a împlinit în 4 octombrie, Alexandru Niţă a fost sunat şi anunţat că managementul spitalului a decis să nu-l compenseze în niciun fel, astfel că braşoveanul s-a decis să facă totul public.

Reacţia spitalului privat

Reprezentanţii reţelei private Regina Maria spun că au opt filtre de siguranţă tocmai pentru ca, în asemenea cazuri, persoanele să nu fie puse în pericol. Conducerea reţelei spune că aceasta s-a întâmplat şi în cazul braşoveanului.

„În cazul de faţă, colegii noştri au identificat fluxul corespunzator situaţiei, persoana a fost scoasă din circuit în siguranţă şi redirecţionată către zona potrivită. Normele de siguranţă aplicate în cadrul spitalului sunt create special pentru a preveni orice pericol şi asta s-a întâmplat şi în acest caz”, au precizat reprezentanţii spitalului.

