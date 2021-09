A doua viaţă pentru un fost jandarm: a devenit artist şi fotograf de eveniment

Şi-a dedicat prima parte a vieţii meseriei de jandarm şi a primit recunoştinţa şi respectul braşovenilor pentru profesionalismul de care a dat dovadă de-a lungul anilor într-o meserie care nu a fost deloc uşoară, mai ales că şi vremurile au fost destul de tulburi, cu numeroase mitinguri şi acţiuni e protest.





A câştigat prietenia şi preţuirea reprezentanţilor presei braşovene, după ce a fost purtător de cuvânt al jandarmilor.

Apropierea de cameramani şi fotografi i-a stârnit o pasiune pe care o avea de mai multă vreme. Astfel, după ce şi-a servit ţara suficient şi a trecut în rezervă, a ales să facă din pasiune un mod de viaţă. Purtat de această pasiune, a străbătut judeţul Braşov în lung şi-n lat şi a ajuns prin multe locuri din ţară, unde a făcut fotografii din ce în ce mai profesioniste.

„De la dinamica, starea de operativitate a misiunilor de asigurare a ordinii şi liniştii publice la viaţa de civil cu suflet bleu jandarm a fost un pas! De la exerciţiile şi aplicaţiile tactice, stagiile şi cursurile de pregătire, de la misiunile diverse şi complexe, de la gestionarea unor situaţii de criză la bucuria de a reda şi trăi un eveniment cultural sau sportiv a fost un pas.

Pasiunea pentru sporturile cu motor l-a ajutat să facă pasul spre artă

De la privarea de anumite drepturi şi libertăţi la informaţia concisă, comprimată din sport, cultură, la parteneriate media, la propriile documentări susţinute de materiale scrise, video sau foto a fost un pas şi multă muncă! Privit cu simpatie, încredere sau scepticism, am fost asimilat imediat de societatea civilă”, povesteşte Dan Străuţi, jandarmul devenit artist.

Chiar dacă la prima vedere rigurozitatea unui ofiţer nu se potriveşte cu boema viaţă de artist, Dan Străuţi a fost ajutat în pasiunea sa de calităţile native, dar dezvoltate pe durata carierei militare.

„Determinarea, dăruirea, seriozitatea, fermitatea şi respectul manifestate în misiuni se oglindesc în fiecare lucru făcut în calitatea de ofiţer în rezervă. Faptul că am executat misiuni diverse şi complexe, am avut cumul de funcţii, purtător de cuvânt – ofiţer cu relaţiile publice la Gruparea de Jandarmi Mobilă „Burebista” Braşov mi-a asigurat o legătură puternică şi constantă cu societatea civilă. Felicia Popa, publicist, jurnalist, realizator emisiuni de televiziune, în două emisiuni m-a numit „ostaş pentru totdeauna” şi „ostaş al excelenţei” prin comparaţii cu exemple legate din viaţa de militar cu viaţa de blogger, vlogger şi fotograf!”, a continuat fotograful.

A făcut numeroase sacrificii pentru ambele cariere

Fostul jandarm spune că şi-a dedicat cea mai mare parte din viaţă meseriei pe care şi-a ales-o şi în care a pus mult suflet. Poate chiar mai mult decât ar fi vrut, dacă este să privească în urmă, deoarece a fost în primul rând jandarm şi abia apoi tată.

„Au fost multe momente din viaţa de familie pe care le-am trăit în misiuni. Nu am văzut cum mi-au crescut copiii, dar am văzut cum se închid spitale… Acum sunt implicat şi prezent în viaţa comunităţii în calitate de fotograf, blogger sau vlogger care redă cu bucurie şi entuziasm aspecte din viaţa cetăţii. De la munca în uniforma bleu-jandarm am trecut la maratonul documentării, la cultura prin imagine, la poezia prin fotografie sau la articole publicate pe blogurile personale (Autostiri.ro şi La pas prin Braşov) şi în Revista trimestrială de cultură a Editurii Astralis”, mai spune Dan Străuţi.

Obişnuit să nu lucreze cu jumătăţi de măsură, fostul jandarm era întâlnit la fiecare eveniment important din Braşov, în special la cele sportive. Sporturile cu motor au devenit noua sa pasiune, iar fotografiile făcute în acest domeniu i-au adus recunoaşterea celor care lucrau de mulţi ani în domeniu.

„Acum sunt membru în Asociaţia Fotografilor şi Videografilor Braşov, membru în Asociaţia Presei Auto din România, membru în juriul care desemnează cea mai bună maşină a anului din România, membru în juriul care desemnează cel mai bun 4x4 din România, freelancer, blogger, fotograf şi redactor al Revistei trimestriale de cultură a Editurii Astralis, membru fondator Autostiri.ro, PitStops.ro şi La pas prin Braşov.

Am fost premiat in anul 2016 de Federaţia Română de Motociclism şi de Federaţia Română de Automobilism Sportiv pentru susţinerea şi promovarea motorsportului românesc şi pentru imaginile realizate. De asemenea, în top 5 în Romania fotografi de eveniment auto-moto. Am primit premiul „Fotograf pentru atletism” oferit de Asociaţia Judeţeană de Atletism Braşov in 2019, Premiul de excelenţă pentru fotograful anului, primit la Gala Premiilor ART Respect 2019, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia adusă în domeniul artei”, a enumerat Dan Străuţi cele mai importante distincţii pe care le-a primit în noua postură.

Fotografiile lui Dan Străuţi, apreicate pe plan internaţional

În plus, fotografiile realizate de Dan Străuţi se regăsesc în publicaţii tipărite sau online din presa naţională şi internaţională, în cărţi, broşuri, pliante, afişe sau calendare. Este fotograf oficial la târguri de carte, de mobilă, echipamente, evenimente sau proiecte culturale, educative, evenimente sportive şi caritabile, auto-moto sau ale unor companii private. Şi toate acestea au început cu filmul alb-negru lat, care a fost prima pasiune din domeniul fotografiei.

În această perioadă, Dan Străuţi are o expoziţie la Muzeul Civilizaţiei Urbane din Braşov, dedicată costumelor populare din Şcheii Braşovului, dar şi obiceiurilor din acest cartier unic în ţară.

„Participarea la evenimente în comunităţile din mediul rural sau urban dedicate costumului popular, dar şi datinilor, proiectul din anul 2020, „Acasă, la origini” iniţiat de „La blouse roumaine”, dar şi proiectele din anul 2021, documentate de „Şezătoare în Şcheii Braşovului”: „Pânze. Penelul şi acul la Muzeul de Artă” şi „Pânze şi flori aievea, la Muzeul de Artă din Braşov” sau la Podul Dâmbovicioarei m-au determinat să-mi continui activitatea”, a explicat artistul.

Cea mai plăcută activitate: petrecerea timpului în Şchei şi realizarea de fotografii

Timp de două luni, Dan Străuţi a făcut sute de fotografii în Şchei, în care a surprins costume populare vechi, obiceiuri sau obiecte vechi, folosite de meşteşugari ale căror meserii sunt pe cale de dispariţie. Astfel, în expoziţia de la Muzeul Civilizaţiei Urbane pot fi văzute, de exemplu, calapoade şi o maşină de cusut piele pentru pantofi, dar şi fotografii cu meşterul din Şchei care încă repară încălţămintea locuitorilor din cartier.

„Am fost şi sunt fascinat de eleganţa şi nobleţea vestimentaţiei româneşti purtate de Junii din Şcheii Braşovului şi Braşovechi, de locurile şi istoria acestora. Cămăşile cusute cu simboluri ancestrale, decorate cu fluturi argintii, modul cum sunt purtate însemnele naţionale, ierahizarea şi apartenenţa socială, identitară la un grup, evoluţia costumului popular ca rezultat al nevoilor materiale şi spirituale ale comunităţii sunt câteva elemente care m-au determinat să fac acest pas: fotografierea oamenilor îmbrăcaţi în costumul considerat cel mai frumos şi mai bogat din Transilvania.

Pentru mine, fiecare fotografie realizată este o doză de sănătate spiritual, dar şi de identitate culturală şi naţională. Această expoziţie este o punte de legătură cu tradiţia, cu valorile artistice sau istorice ale portului urban. Prin această expoziţie îmi aduc aportul la valorificarea şi promovarea portului tradiţional din Şcheii Braşovului, la desluşirea mesajului costumului popular (formă, culoare), la cunoaşterea elementelor de podoabă, dar şi la îmbogăţirea patrimoniului fotografic”, a încheiat Dan Străuţi.

Vă mai recomandăm: